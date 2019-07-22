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22 июля 2019, 07:10

Вседорожники заняли менее половины петербургского авторынка

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С января по май 2019 года в Санкт-Петербурге было продано 19,1 тыс. новых легковых автомобилей SUV-сегмента. Это составило чуть менее 50% всего объема городского автомобильного рынка.
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» подвели итоги продаж новых легковых автомобилей за первое ...
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» подвели итоги продаж за первые 5 месяцев 2019 года. В Москве SUV-сегмент уверенно занял лидирующие позиции. За условленный период доля вседорожников здесь составила 51,6% от числа всех реализованных новых легковых автомобилей. В Петербурге машины повышенной проходимости только приблизились к «психологическому рубежу» в 50%. Вседорожники пока занимают 48,9% от общего объема петербургского авторынка.

Тем не менее, SUV-сегмент остается наиболее крупным на петербургском рынке новых автомобилей. За последние 10 лет ему удалось ровно вдвое увеличить долю: с 24,1% в 2008 году до 48,9%. Чаще всего петербургские автолюбители останавливают свой выбор на кроссоверах и внедорожниках пяти марок: Hyundai, Mitsubishi, Renault, Volkswagen и Nissan.

В общероссийском масштабе самым популярным кроссовером нынешнего года остается Hyundai Creta (34,6 тыс. экз.). Второе место занимает Renault Duster (18,7 тыс. экз), третье – Volkswagen Tiguan (16,3 тыс. экз.). Замыкают ТОП-5 самых востребованных вседорожников Kia Sportage (15,6 тыс. экз.) и Lada 4x4 (15,0 тыс. экз.).


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Вседорожники заняли менее половины петербургского авторынка
{{material_126992}}Специалисты аналитического агентства «Автостат» подвели итоги продаж за первые 5 месяцев 2019 года. В Москве SUV-сегмент уверенно занял лидирующие позиции. За условленный период доля вседорожников здесь составила 51,6% от числа всех реализованных новых легковых автомобилей. В Петербурге машины повышенной проходимости только приблизились к «психологическому рубежу» в 50%. Вседорожники пока занимают 48,9% от общего объема петербургского авторынка.Тем не менее, SUV-сегмент остается наиболее крупным на петербургском рынке новых автомобилей. За последние 10 лет ему удалось ровно вдвое увеличить долю: с 24,1% в 2008 году до 48,9%. Чаще всего петербургские автолюбители останавливают свой выбор на кроссоверах и внедорожниках пяти марок: Hyundai, Mitsubishi, Renault, Volkswagen и Nissan.В общероссийском масштабе самым популярным кроссовером нынешнего года остается Hyundai Creta (34,6 тыс. экз.). Второе место занимает Renault Duster (18,7 тыс. экз), третье – Volkswagen Tiguan (16,3 тыс. экз.). Замыкают ТОП-5 самых востребованных вседорожников Kia Sportage (15,6 тыс. экз.) и Lada 4x4 (15,0 тыс. экз.).
2019-07-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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