17 мая 2019, 12:24

Вседорожную Lada Granta Cross везут дилерам

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Компания АвтоВАЗ начала отгружать дилерам вседорожные версии универсалов Lada Granta с приставкой Cross. В Сети появились снимки и видео груженых автовозов из разных регионов России. Продажи стартуют 12 июня.
Вседорожную Lada Granta Cross везут дилерам
Вседорожную Lada Granta Cross везут дилерам
Вседорожную Lada Granta Cross везут дилерам
Вседорожную Lada Granta Cross везут дилерам
Вседорожную Lada Granta Cross везут дилерам
Вседорожную Lada Granta Cross везут дилерам
Вседорожную Lada Granta Cross везут дилерам
Вседорожную Lada Granta Cross везут дилерам
Вседорожную Lada Granta Cross везут дилерам
Вседорожную Lada Granta Cross везут дилерам
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Обновленное семейство Lada Granta в ближайшее время пополнится еще одной модификацией – вседорожным универсалом Granta Cross. Автомобили начали распределять по автосалонам. Первые экземпляры в ближайшее время займут место в дилерских шоу-румах. 

Cross-версия отличается от стандартного универсала защитным обвесом из неокрашенного пластика, увеличенным до 183 мм дорожным просветом и перенастроенной подвеской. Для модели подготовили оригинальный золотисто-оранжевый оттенок «Аурум» и 15-дюймовые колесные диски особого дизайна. Оранжевая тема повторяется в обивке сидений и в оформлении приборной панели. В интерьере появились новые декоративные элементы, а на порогах - накладки с гравировкой «Granta Cross».

Ожидается, что в моторную гамму войдут 1,6-литровые моторы мощностью 87 и 106 л.с. Коробка – 5-ступенчатая «механика», а для старшего мотора будет доступна модификация с «роботом». Покупатели Lada Granta Cross смогут выбирать между средней комплектацией Comfort и топовой Luxe. Автомобиль в версии Luxe с МКПП будет стоить 619 тыс. рублей или на 40 тысяч дороже стандартного универсала Granta. Продажи должны начаться 12 июня. Позднее нынешним летом на рынок выйдут еще две спортивные модификации Granta: Sport и Drive Active.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
Продажи Lada Granta Cross начнутся летом
Всё конечно хорошо, развиваются технологии, но АвтоВАЗ лепит машины из китайских деталей! Какое предательство, какой позор!!
Андрей
Журналисты назвали седаны с самыми вместительными багажниками
дебилы, а шкода?
алекс
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Вседорожную Lada Granta Cross везут дилерам
{{material_125968}}Обновленное семейство Lada Granta в ближайшее время пополнится еще одной модификацией – вседорожным универсалом Granta Cross. Автомобили начали распределять по автосалонам. Первые экземпляры в ближайшее время займут место в дилерских шоу-румах. Cross-версия отличается от стандартного универсала защитным обвесом из неокрашенного пластика, увеличенным до 183 мм дорожным просветом и перенастроенной подвеской. Для модели подготовили оригинальный золотисто-оранжевый оттенок «Аурум» и 15-дюймовые колесные диски особого дизайна. Оранжевая тема повторяется в обивке сидений и в оформлении приборной панели. В интерьере появились новые декоративные элементы, а на порогах - накладки с гравировкой «Granta Cross».Ожидается, что в моторную гамму войдут 1,6-литровые моторы мощностью 87 и 106 л.с. Коробка – 5-ступенчатая «механика», а для старшего мотора будет доступна модификация с «роботом». Покупатели Lada Granta Cross смогут выбирать между средней комплектацией Comfort и топовой Luxe. Автомобиль в версии Luxe с МКПП будет стоить 619 тыс. рублей или на 40 тысяч дороже стандартного универсала Granta. Продажи должны начаться 12 июня. Позднее нынешним летом на рынок выйдут еще две спортивные модификации Granta: Sport и Drive Active.
2019-05-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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