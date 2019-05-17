17 мая 2019, 12:24
Вседорожную Lada Granta Cross везут дилерам
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Компания АвтоВАЗ начала отгружать дилерам вседорожные версии универсалов Lada Granta с приставкой Cross. В Сети появились снимки и видео груженых автовозов из разных регионов России. Продажи стартуют 12 июня.
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Cross-версия отличается от стандартного универсала защитным обвесом из неокрашенного пластика, увеличенным до 183 мм дорожным просветом и перенастроенной подвеской. Для модели подготовили оригинальный золотисто-оранжевый оттенок «Аурум» и 15-дюймовые колесные диски особого дизайна. Оранжевая тема повторяется в обивке сидений и в оформлении приборной панели. В интерьере появились новые декоративные элементы, а на порогах - накладки с гравировкой «Granta Cross».
Ожидается, что в моторную гамму войдут 1,6-литровые моторы мощностью 87 и 106 л.с. Коробка – 5-ступенчатая «механика», а для старшего мотора будет доступна модификация с «роботом». Покупатели Lada Granta Cross смогут выбирать между средней комплектацией Comfort и топовой Luxe. Автомобиль в версии Luxe с МКПП будет стоить 619 тыс. рублей или на 40 тысяч дороже стандартного универсала Granta. Продажи должны начаться 12 июня. Позднее нынешним летом на рынок выйдут еще две спортивные модификации Granta: Sport и Drive Active.
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09.06.2018, 00:01
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Комментарии пользователей
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Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Всё конечно хорошо, развиваются технологии, но АвтоВАЗ лепит машины из китайских деталей! Какое предательство, какой позор!!
дебилы, а шкода?
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