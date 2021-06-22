Всегда полный бак за 200 рублей в месяц: российским водителям предложили новый удобный сервис
Фото: Pump
Фото: Pump
Фото: Pump
Фото: Pump
Фото: incrussia.ru
Фото: incrussia.ru
Система определяет, когда в баке остается меньше 50% горючего, после чего заправщику приходит оповещение. Самообучающийся алгоритм определяет, где обычно автомобиль останавливается на достаточно продолжительное время, например, у дома или офиса. Во время такой стоянки заправщик подъезжает и заправляет машину без участия владельца. После заправки необходимая сумма списывается с карты пользователя. Причем для подписчиков Pump+ цена литра топлива будет дешевле на 1 рубль. Отслеживать все операции можно через мобильное приложение. По подписке доступно топливо трех видов: АИ-95, АИ-100 и дизель.
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