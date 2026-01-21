Как выглядит дом на колесах, который не боится ни жары, ни мороза — удивит каждого

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

21 января 2026, 18:28

В Барнауле продается уникальный прицеп для путешествий в любое время года. Оснащен отопителем и солнечными панелями. Два года эксплуатации, идеален для зимы и лета. Подходит для экстремальных условий.

В Барнауле выставлен на продажу всесезонный прицеп KARSO Caravans KS36, выпущенный в 2023 году. Этот дом на колесах рассчитан на круглогодичное использование и идеально подходит для тех, кто не привык ограничивать себя погодой или временем года. За два года эксплуатации прицеп прошел большие расстояния: его хозяин путешествовал по Горному Алтаю летом и встретил Новый год в Шерегеше при температуре до минус 35 градусов.

Фото: auto.drom.ru

Высокий клиренс прицепа позволяет ему уверенно преодолевать сложные участки, не отставая от внедорожника Infiniti QX 56, с которым он часто путешествовал. Даже на самых труднопроходимых дорогах прицеп не подводил, а его проходимость удивляла не только владельцев, но и случайных свидетелей на маршруте.

Зимой внутри всегда было тепло и уютно благодаря дизельному отопителю Планар. За все время эксплуатации не возникло ни одной проблемы с замерзанием - даже в самые суровые морозы. Два новых года подряд семья провела в прицепе. Это действительно редкий случай, когда мобильный дом может выдерживать такие экстремальные условия без малейших нареканий.

Фото: auto.drom.ru

Комплектация «Тревел» включает в себя три солнечные панели по 150 Вт, два аккумулятора на 100 ампер-часов, холодильник, встроенную газовую плиту и шкафу, а также полноценный санузел с душем и туалетом. В хвостовой части расположены два отдельных спальных места, а в передней части — трансформируемое двухспальное, которое превращается в столовую зону. Для автономности предусмотрены два бака для чистой воды объемом на 165 литров и отдельный резервуар для сточных вод.

Владельцы самостоятельно установили усиленную антенну для стабильного интернета, что особенно важно для тех, кто не хочет терять связь даже в самых отдаленных уголках страны. Прицеп продается как отдельно, так и в комплекте с самым Infiniti QX 56 2009 года выпуска, мощностью 325 лошадиных сил.

Внешний вид прицепа и автомобиля действительно привлекает внимание – взгляды прохожих и других водителей гарантированы. Продавец отмечает, что за все время эксплуатации не возникло серьезных проблем, техническое состояние поддерживалось на высоком уровне.

Упомянутые марки: Infiniti
