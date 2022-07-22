Вслед за бензиновыми автомобилями в Европе под нож пойдут бензиновые мотоциклы

Ранее мы писали Они крутые, электрические и уже в продаже: 10 самых впечатляющих электробайков Крутой байк – это сила ревущего двигателя, которую вы ощущаете всем телом, скажут преданные фанаты мотоциклов ... Читать далее

Надвигающееся глобальное потепление традиционно связывают с жизнедеятельностью человека и повышенным выделением парниковых газов. 19 июля 2022 года в Лондоне был зарегистрирован самый жаркий день за всю историю наблюдений, когда температура достигла 40,3 градуса по Цельсию. Волна жары вызвала лесные пожары по всей Великобритании. Экстремальную погоду многие связывают с изменением климата и призывают ускорить переход на электромобили.

Власти Великобритании запустили опрос общественного мнения, чтобы узнать, как отнесутся граждане к полному запрету на продажу транспортных средств категории L с «ненулевым выбросом». К категории L в стране относятся двух- и трехколесные мопеды, мотоциклы, трайки, мотоциклы с коляской и квадрициклы, уточняет Motor1. Запрет планируют ввести с 2035 года. Опрос завершится 21 сентября 2022 года. Затем правительство проанализирует данные и примет решение в течение трех месяцев.

По данным Auto Trader Bikes, на портале наблюдается 120-процентный рост интереса к электрическим мотоциклам по сравнению с 2021 годом. Однако это не означает, что все байкеры готовы отказаться от моделей с двигателем внутреннего сгорания.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах