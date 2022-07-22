Вслед за бензиновыми автомобилями в Европе под нож пойдут бензиновые мотоциклы
Власти Великобритании запустили опрос общественного мнения, чтобы узнать, как отнесутся граждане к полному запрету на продажу транспортных средств категории L с «ненулевым выбросом». К категории L в стране относятся двух- и трехколесные мопеды, мотоциклы, трайки, мотоциклы с коляской и квадрициклы, уточняет Motor1. Запрет планируют ввести с 2035 года. Опрос завершится 21 сентября 2022 года. Затем правительство проанализирует данные и примет решение в течение трех месяцев.
По данным Auto Trader Bikes, на портале наблюдается 120-процентный рост интереса к электрическим мотоциклам по сравнению с 2021 годом. Однако это не означает, что все байкеры готовы отказаться от моделей с двигателем внутреннего сгорания.
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-
22.07.2022, 16:30
EXEED КЛЮЧАВТО Пулково открылся в Санкт-Петербурге
15 июля 2022 года в КЛЮЧАВТО стартовали продажи автомобилей китайского премиального бренда EXEED в Санкт-Петербурге. Это уже третий дилерский центр марки в портфеле автохолдинга.Читать далее
-
22.07.2022, 15:59
6 проблем при покупке автомобиля за границей
С прекращением официальных поставок новых автомобилей в России активизировались «серые» дилеры. Спрос на их услуги нынешней весной вырос вдвое по сравнению с 2021 годом. Новые машины за границей стоят существенно дешевле, чем у российских дилеров, а выбор моделей и комплектаций – богаче. Но, как и в любом деле, имеются свои подводные камни.Читать далее
-
22.07.2022, 14:59
АвтоВАЗ отгрузит дилерам 800 новеньких Lada Vesta NG
Дилеры Lada должны получить Lada Vesta в рестайлинговом варианте. Всего к отгрузке подготовили 800 автомобилей в разных типах кузова: седан и Cross-седан, а также универсал SW и SW Cross.Читать далее
-
22.07.2022, 13:26
Toyota разобрала по винтинку внедорожник с пробегом 1,6 млн км, чтобы построить новый
Компания Toyota при разработке новых автомобилей учится на собственных ошибках. Она подарила новый пикап Tundra в обмен на аналогичный 2007 года выпуска с пробегом более 1 млн миль (1,6 млн км). Затем инженеры полностью разобрали автомобиль, чтобы выявить его слабые места.Читать далее
-
22.07.2022, 12:58
В России заканчиваются новые автомобили
Большинство российских автозаводов простаивают с марта, а поставки готовых автомобилей приостановлены из-за санкций. Дилеры медленно, но верно распродают складские запасы. Новых машин практически не осталось. Склады и терминалы опустели.Читать далее
-
22.07.2022, 11:30
Посмотрите на первый автомобиль без руля за 2 млн рублей
Китайская компания Baidu представила беспилотный автомобиль Apollo RT шестого поколения. В 2023 году он поступил на службу в такси. Стоимость автомобиля удалось существенно снизить, теперь он стоит сопоставимо с обычной машиной. Это позволит компании поставить такси-сервисам десятки тысяч беспилотников по всему Китаю.Читать далее
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