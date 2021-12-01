Вслед за электрокарами начали гореть гибриды
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Судя по фотографиям поврежденного автомобиля, можно предположить, что произошел взрыв – капот и двери кроссовера выгнулись. Однако неясно, вызвал ли взрыв пожар или все было наоборот. Технические специалисты Volvo выехали на место происшествия, чтобы попытаться определить, что случилось с плагин-гибридным кроссовером. Инцидент стал первым подобным возгоранием шведского XC90 Recharge. Он оснащен батареей емкостью 11,6 кВт-ч, благодаря которой способен проезжать до 30 километров на чистом электричестве. Возможно, если бы батарея была крупнее, пожар не удалось бы так быстро потушить.
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