Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
29 февраля 2020, 17:38

Вспоминаем дизельный грузовик УльЗИС

  • 1330
  • 0
Фото: autowp.ru
Ульяновский автозавод продолжает рассказывать о своих раритетных автомобилях и прототипах. На этот раз речь идет о дизельном грузовике, разработанном в годы Великой Отечественной войны.
Ранее мы писали
Чешская компания MW Motors, специализирующаяся на производстве премиальных электрокаров, обратила внимание ...
Читать далее
Работа над 4-тонным грузовиком с дизельным двигателем началась в 1943 году по заданию Народного комиссариата среднего машиностроения. Над созданием автомобиля сообща трудились специалисты Научного автотракторного института (НАТИ) и Ульяновского автозавода, возникшего в октябре 1941 года из цехов эвакуированного московского ЗИСа. В документах модель фигурирует под разными названиями: ЗИС-253, УльЗИС-НАЗ-253, УльЗИС-НАТИ-253. На кузове прототипа красуется шильдик «УЛЬЗИС ДИЗЕЛЬ»

Над проектом работал коллектив талантливых инженеров под руководством главного конструктора автомобильного отдела НАТИ Александра Александровича Душкевича. От Ульяновского автозавода в работе активно участвовал и первый главный конструктор УльЗИСа Борис Львович Шапошник, который впоследствии стал одним из авторов сверхтяжелых многоосных МАЗов. При создании грузовика удалось реализовать немало прорывных решений. В отличие от многих советских автомобилей, это не была копия зарубежной модели, а полностью оригинальная разработка. Для грузовика специально спроектировали раму, коробку и мосты. Кабину с мотором выдвинули вперёд относительно передней оси, что позволило улучшить маневренность и увеличить площадь погрузочной платформы. 

Отдельный интерес представляет двигатель. За основу взяли американскую «четверку» GMC-4-71. Количество цилиндров сократили до трех, чтобы улучшить топливную экономичность. Рабочий объем двухтактного мотора составлял 3 490 см3, степень сжатия – 16. Первый прототип грузовика построили в 1944 году. В дорожных испытаниях летом 1944 и зимой 1945 годов он показал отличные ходовые качества и проходимость по заснеженным дорогам и бездорожью. Однако тогда перед страной стояла задача максимально быстро восстановить разрушенное войной хозяйство. Возиться с новой, требующей доработок моделью, как и с капризным дизельным мотором, просто не было времени. Поэтому Ульяновскому автозаводу приказали переориентироваться на производство проверенного горьковского грузовика ГАЗ-ММ. На проекте дизельного УльЗИСа поставили жирный крест.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум УАЗ 469
Стреляет в карбюратор в чем проблема? Проверил головку, заменил прокладку коллектора, карбюратор, катушку зажигания, трамблер проверил зажигание. В чем проблема?
Александр
Форум УАЗ 31519
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
Алексей Кузнецов
Форум УАЗ 2206
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
василий
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы UAZ
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Техосмотр будут снимать на камеру. Что это даст?
Самые дешевые автомобили планеты 2020 года
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 55 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 27 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Вспоминаем дизельный грузовик УльЗИС
{{material_129114}}Работа над 4-тонным грузовиком с дизельным двигателем началась в 1943 году по заданию Народного комиссариата среднего машиностроения. Над созданием автомобиля сообща трудились специалисты Научного автотракторного института (НАТИ) и Ульяновского автозавода, возникшего в октябре 1941 года из цехов эвакуированного московского ЗИСа. В документах модель фигурирует под разными названиями: ЗИС-253, УльЗИС-НАЗ-253, УльЗИС-НАТИ-253. На кузове прототипа красуется шильдик «УЛЬЗИС ДИЗЕЛЬ»Над проектом работал коллектив талантливых инженеров под руководством главного конструктора автомобильного отдела НАТИ Александра Александровича Душкевича. От Ульяновского автозавода в работе активно участвовал и первый главный конструктор УльЗИСа Борис Львович Шапошник, который впоследствии стал одним из авторов сверхтяжелых многоосных МАЗов. При создании грузовика удалось реализовать немало прорывных решений. В отличие от многих советских автомобилей, это не была копия зарубежной модели, а полностью оригинальная разработка. Для грузовика специально спроектировали раму, коробку и мосты. Кабину с мотором выдвинули вперёд относительно передней оси, что позволило улучшить маневренность и увеличить площадь погрузочной платформы. Отдельный интерес представляет двигатель. За основу взяли американскую «четверку» GMC-4-71. Количество цилиндров сократили до трех, чтобы улучшить топливную экономичность. Рабочий объем двухтактного мотора составлял 3 490 см3, степень сжатия – 16. Первый прототип грузовика построили в 1944 году. В дорожных испытаниях летом 1944 и зимой 1945 годов он показал отличные ходовые качества и проходимость по заснеженным дорогам и бездорожью. Однако тогда перед страной стояла задача максимально быстро восстановить разрушенное войной хозяйство. Возиться с новой, требующей доработок моделью, как и с капризным дизельным мотором, просто не было времени. Поэтому Ульяновскому автозаводу приказали переориентироваться на производство проверенного горьковского грузовика ГАЗ-ММ. На проекте дизельного УльЗИСа поставили жирный крест.
2020-02-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Воронеж Уфа Вологда
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться