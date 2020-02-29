29 февраля 2020, 17:38
Вспоминаем дизельный грузовик УльЗИС
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Фото: autowp.ru
Ульяновский автозавод продолжает рассказывать о своих раритетных автомобилях и прототипах. На этот раз речь идет о дизельном грузовике, разработанном в годы Великой Отечественной войны.
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Над проектом работал коллектив талантливых инженеров под руководством главного конструктора автомобильного отдела НАТИ Александра Александровича Душкевича. От Ульяновского автозавода в работе активно участвовал и первый главный конструктор УльЗИСа Борис Львович Шапошник, который впоследствии стал одним из авторов сверхтяжелых многоосных МАЗов. При создании грузовика удалось реализовать немало прорывных решений. В отличие от многих советских автомобилей, это не была копия зарубежной модели, а полностью оригинальная разработка. Для грузовика специально спроектировали раму, коробку и мосты. Кабину с мотором выдвинули вперёд относительно передней оси, что позволило улучшить маневренность и увеличить площадь погрузочной платформы.
Отдельный интерес представляет двигатель. За основу взяли американскую «четверку» GMC-4-71. Количество цилиндров сократили до трех, чтобы улучшить топливную экономичность. Рабочий объем двухтактного мотора составлял 3 490 см3, степень сжатия – 16. Первый прототип грузовика построили в 1944 году. В дорожных испытаниях летом 1944 и зимой 1945 годов он показал отличные ходовые качества и проходимость по заснеженным дорогам и бездорожью. Однако тогда перед страной стояла задача максимально быстро восстановить разрушенное войной хозяйство. Возиться с новой, требующей доработок моделью, как и с капризным дизельным мотором, просто не было времени. Поэтому Ульяновскому автозаводу приказали переориентироваться на производство проверенного горьковского грузовика ГАЗ-ММ. На проекте дизельного УльЗИСа поставили жирный крест.
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