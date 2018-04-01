Вспоминаем долгую жизнь стильной Аlfa Romeo 164
И хотя в стремительном и обтекаемом седане (Сх=0,3) проглядывали некоторые признаки причастности (форма дверей) к большой «общеевропейской» платформе tipo fore, которую совместно разрабатывали Alfa Romeo, Fiat и Saab, по общему мнению, припозднившийся Аlfa Romeo 164 стал самым удачным по дизайну.
Салон - пример безупречного вкуса. Удачно подобранные серые оттенки обивки интерьера, решенного в духе умеренной роскоши в сочетании с превосходной, даже по последним меркам, эргономикой сидений, позволили модели целое десятилетие продержаться в том секторе рынка, в котором избалованный и состоятельный потребитель не терпит какого-либо несоответствия современной моде или недостаток комфорта. За время долгой (до 1998 года) конвейерной жизни кузов практически не модернизировался - настолько классическим оказался его дизайн.
Отсыревают провода багажника
Желающим приобрести подержанный Аlfa Romeo 164 сделать это будет не слишком просто. Дело в том, что хозяева таких машин расстаются с ними не очень охотно, ибо, как показывает практика, эти люди являются истинными ценителями добротных и стильных итальянских марок. На момент подготовки данного материала мы нашли всего одно объявление о продаже машины (80 тыс. рублей за а/м 1989 г.в., заявленный пробег – 250 000 км). В хорошем состоянии Аlfa Romeo 164, как правило, не продают - найти можно лишь «убитые» автомобили, да и те чаще отправляются на разборку.
При покупке автомобиля нелишним будет обратить внимание на состояние кузовного железа - особенно на колесные арки и пороги, которые наиболее подвержены коррозии. Слабым местом Аlfa Romeo 164 является и электропроводка багажного отделения. Багажник, оборудованный электроприводом, в силу каких-то конструктивных недоработок имеет плохую вентиляцию, и провода нередко отсыревают.
Машины в простой комплектации встречаются крайне редко. Практически все «Альфы» оборудованы электрическими стеклоподъемниками, ЦЗ, климатом. Если в автомобиле отсутствует люк, то, как правило, установлен кондиционер. В начале 1994-го «сто шестьдесят четвертые» начали серийно комплектоваться подушками безопасности и преднатяжителями ремней. Автомобили отличались хорошей шумоизоляцией. Как свидетельствуют автовладельцы, даже когда ходовая часть автомобиля неисправна, шума в просторном салоне не слышно, и о неисправностях тех или иных элементов подвески может догадаться только опытный водитель, хорошо знающий свой автомобиль.
Следите за сайлент-блоками
Передняя подвеска представляет собой широко распространенный классический «МакФерсон», поэтому его возможные «болячки» не отличаются от тех, коими страдают и другие марки машин. Чаще всего выходят из строя поворотные подшипники передних стоек. Конструктивно они находятся под пыльниками стоек и «летят», в основном, в случае порыва последних. Передние амортизаторы служат гораздо дольше задних, однако если долгое время ездить на «убитых» амортизаторах, вылетают верхние опоры - их просто вышибает. Вообще, на Аlfa Romeo 164 использовались исключительно газонаполненные амортизаторы. Это связано, в первую очередь, с тем, что автомобиль получился достаточно тяжелым. Сайлент-блоки и шаровые опоры даже при щадящих условиях эксплуатации автомобиля меняют примерно раз в год и притом отдельно.
|Alfa Romeo 164 3.0 i V6 24V
|3 л, 230 л.с
|МКПП
|0-100 - 7.7 с, 245 км/ч
|4550 x 1760 x 1390 мм
|Постоянный полный
|Бензин АИ-95, 9.4 л на 100 км
|Все характеристики
Если продолжать ездить на неисправной подвеске, могут возникнуть серьезные проблемы с рулевым управлением. В первую очередь выйдет из строя рулевая рейка, так как колеса стоять на одной лишь рейке не могут. Достойную работу рулевого управления в немалой степени обеспечивает ГУР. Несмотря на то, что в технической документации написано, что не все Аlfa Romeo 164 были оборудованы «гидрачом», автомеханики с их отсутствием не встречались. Как показывает практика, ГУР требователен к своевременной замене масла. Его рабочее состояние проверяется по цвету: если жидкость приобрела черный оттенок, ее необходимо срочно менять.
Тормозная система зарекомендовала себя как вполне надежная. В этом немалая заслуга передних и задних дисковых тормозов. При умеренной езде тормозные колодки ходят не меньше 1 года. Все зависит от толщины дисков: если они тонкие, а также если клинит суппорты, то колодки «горят» значительно быстрее.
Проверяйте состояние опор двигателя
В течение 11-летней жизни на Аlfa Romeo 164 очень часто меняли двигатели. Сначала ставили 2-литровую «четверку» Twin Spark мощностью 143 л. с. с двойной системой зажигания, а также 2,5-литровый 114-сильный турбодизель. Но уже весной 1988-го гамму двигателей пополнила 3-литровая V-образная «шестерка» (184 л. с.), агрегатируемая как с механической 5-ступенчатой КПП, так и с автоматической 4-диапазонной трансмиссией фирмы ZF, а также турбонаддувный 2-литровый 171-сильный мотор.
Дальнейшую эволюцию ознаменовало появление в ноябре 1992 года версий Sport и Quadrifoglio Verde с 24-клапанными 3-литровыми «шестерками» (210 и 232 л. с. соответственно) и подретушированной передней частью (уменьшена высота фар). Это были самые скоростные версии Аlfa Romeo 164, максимальная скорость самой мощной доходила до 245 км/ч. Тогда же на заводе свернули производство 115-сильного турбодизеля V6 как не соответствующего экологическим нормам, и только в начале 1994 года появился более экономичный 2,5-литровый 125-сильный турбодизель V6, известный как VM Super.
Как свидетельствуют специалисты автосервиса, «умерших» двигателей им встречать не приходилось. Без капремонта практически все моторы ходят не менее 150-200 тыс. км. Наиболее слабым местом силовых агрегатов являются поддоны. Они сделаны из алюминия и на наших далеко не ровных дорогах очень легко пробиваются. Особого к себе внимания требует передняя правая опора двигателя. Она не всегда способна выдержать давление со стороны очень тяжелого мотора и выбивается из-под него.
С начала производства Аlfa Romeo 164 все автомобили оснащались распределенной системой впрыска Bosch. Инжектор надежен, однако достаточно требователен к качеству топлива. Одна плохая заправка - и чистки системы не избежать. Наименее беспроблемным является 2,5-литровый турбодизель. При использовании качественного топлива и своевременной замене масла ни сам двигатель, ни ТНВД сбоев в работе не дают довольно длительное время. Правда, подобных моторов в России в свое время встречалось не так много, как бензиновых версий. Самым хорошим мотором специалисты автосервиса наказывают также редкий 2.0 V6 Turbo. По некоторым сведениям, в начале 2000-х в Петербурге было всего три Аlfa Romeo 164, которые оснащены этим мощным (210 л. с.) и динамичным двигателем.
Архиредко можно встретить на наших улицах 3-литровую 232-сильную полноприводную Аlfa Romeo 164 Q4, которая поначалу пользовалась некоторым успехом, но так и не стала популярной, а также модели, оснащенные автоматической КПП. Практически все «Альфы» укомплектованы 5-ступенчатой МКПП с хорошо подобранными передаточными числами. Коробки довольно-таки живучи, и даже сальники приводов на ней текут не так часто, как на других иномарках. Главное - вовремя менять в коробке масло, а это должно производиться через каждые 70 тыс. км пробега.
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