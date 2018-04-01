1 апреля 2018, 21:57

Вспоминаем долгую жизнь стильной Аlfa Romeo 164

Появление нового флагмана знаменитой марки из Милана, да еще с кузовом от самого Pininfarina, произвело сенсацию на Франкфуртском автосалоне 1987 года. Впервые за долгое время фирма блеснула оригинальностью.
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Вспоминаем долгую жизнь стильной Аlfa Romeo 164 Alfa Romeo 164

И хотя в стремительном и обтекаемом седане (Сх=0,3) проглядывали некоторые признаки причастности (форма дверей) к большой «общеевропейской» платформе tipo fore, которую совместно разрабатывали Alfa Romeo, Fiat и Saab, по общему мнению, припозднившийся Аlfa Romeo 164 стал самым удачным по дизайну.

Alfa Romeo 164
Выпускается с 1987 г.
Новый от 65 000 до 130 000 Р
Фирма заменила «164-м» прежние громоздкие заднеприводные седаны Аlfa Romeo 6 и -90 с давно устаревшим коробчатым дизайном. «Сто шестьдесят четвертый» прекрасно смотрелся в ряду «одноклассников». Прямые и четкие линии кузова были стремительны, элегантны, узнаваемы. Они прекрасно воспринимались и до эпохи «обмылочных» форм биодизайна, не устарели и после нее.

Салон - пример безупречного вкуса. Удачно подобранные серые оттенки обивки интерьера, решенного в духе умеренной роскоши в сочетании с превосходной, даже по последним меркам, эргономикой сидений, позволили модели целое десятилетие продержаться в том секторе рынка, в котором избалованный и состоятельный потребитель не терпит какого-либо несоответствия современной моде или недостаток комфорта. За время долгой (до 1998 года) конвейерной жизни кузов практически не модернизировался - настолько классическим оказался его дизайн.

Отсыревают провода багажника

Желающим приобрести подержанный Аlfa Romeo 164 сделать это будет не слишком просто. Дело в том, что хозяева таких машин расстаются с ними не очень охотно, ибо, как показывает практика, эти люди являются истинными ценителями добротных и стильных итальянских марок. На момент подготовки данного материала мы нашли всего одно объявление о продаже машины (80 тыс. рублей за а/м 1989 г.в., заявленный пробег – 250 000 км). В хорошем состоянии Аlfa Romeo 164, как правило, не продают - найти можно лишь «убитые» автомобили, да и те чаще отправляются на разборку.

При покупке автомобиля нелишним будет обратить внимание на состояние кузовного железа - особенно на колесные арки и пороги, которые наиболее подвержены коррозии. Слабым местом Аlfa Romeo 164 является и электропроводка багажного отделения. Багажник, оборудованный электроприводом, в силу каких-то конструктивных недоработок имеет плохую вентиляцию, и провода нередко отсыревают.

Машины в простой комплектации встречаются крайне редко. Практически все «Альфы» оборудованы электрическими стеклоподъемниками, ЦЗ, климатом. Если в автомобиле отсутствует люк, то, как правило, установлен кондиционер. В начале 1994-го «сто шестьдесят четвертые» начали серийно комплектоваться подушками безопасности и преднатяжителями ремней. Автомобили отличались хорошей шумоизоляцией. Как свидетельствуют автовладельцы, даже когда ходовая часть автомобиля неисправна, шума в просторном салоне не слышно, и о неисправностях тех или иных элементов подвески может догадаться только опытный водитель, хорошо знающий свой автомобиль.

 
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Следите за сайлент-блоками

Передняя подвеска представляет собой широко распространенный классический «МакФерсон», поэтому его возможные «болячки» не отличаются от тех, коими страдают и другие марки машин. Чаще всего выходят из строя поворотные подшипники передних стоек. Конструктивно они находятся под пыльниками стоек и «летят», в основном, в случае порыва последних. Передние амортизаторы служат гораздо дольше задних, однако если долгое время ездить на «убитых» амортизаторах, вылетают верхние опоры - их просто вышибает. Вообще, на Аlfa Romeo 164 использовались исключительно газонаполненные амортизаторы. Это связано, в первую очередь, с тем, что автомобиль получился достаточно тяжелым. Сайлент-блоки и шаровые опоры даже при щадящих условиях эксплуатации автомобиля меняют примерно раз в год и притом отдельно.

Alfa Romeo 164 3.0 i V6 24V
3 л, 230 л.с
МКПП
0-100 - 7.7 с, 245 км/ч
4550 x 1760 x 1390 мм
Постоянный полный
Бензин АИ-95, 9.4 л на 100 км
Все характеристики
Иначе обстоят дела с состоянием сайлент-блоков независимой задней подвески, которая конструктивно состоит из 4 поперечных и 2 продольных рычагов. При нормальных условиях езды сайлент-блоки способны прослужить 1,5-2 года, однако это не значит, что они не требуют к себе хотя бы периодического внимания. Если долгое время ездить на разбитых сайлент-блоках продольных рычагов, это может повлечь за собой выход из строя сайлент-блоков поперечных рычагов, а они стоят значительно дороже, так как идут в комплекте с тягами. Вообще, Аlfa Romeo 164, как и другие иномарки аналогичного класса, любит комплексный ремонт подвески, что позволяет не только продлить срок ее службы, но и сэкономить на обслуживании.

Если продолжать ездить на неисправной подвеске, могут возникнуть серьезные проблемы с рулевым управлением. В первую очередь выйдет из строя рулевая рейка, так как колеса стоять на одной лишь рейке не могут. Достойную работу рулевого управления в немалой степени обеспечивает ГУР. Несмотря на то, что в технической документации написано, что не все Аlfa Romeo 164 были оборудованы «гидрачом», автомеханики с их отсутствием не встречались. Как показывает практика, ГУР требователен к своевременной замене масла. Его рабочее состояние проверяется по цвету: если жидкость приобрела черный оттенок, ее необходимо срочно менять.

Тормозная система зарекомендовала себя как вполне надежная. В этом немалая заслуга передних и задних дисковых тормозов. При умеренной езде тормозные колодки ходят не меньше 1 года. Все зависит от толщины дисков: если они тонкие, а также если клинит суппорты, то колодки «горят» значительно быстрее.

Проверяйте состояние опор двигателя

В течение 11-летней жизни на Аlfa Romeo 164 очень часто меняли двигатели. Сначала ставили 2-литровую «четверку» Twin Spark мощностью 143 л. с. с двойной системой зажигания, а также 2,5-литровый 114-сильный турбодизель. Но уже весной 1988-го гамму двигателей пополнила 3-литровая V-образная «шестерка» (184 л. с.), агрегатируемая как с механической 5-ступенчатой КПП, так и с автоматической 4-диапазонной трансмиссией фирмы ZF, а также турбонаддувный 2-литровый 171-сильный мотор.

 
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фото
  

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В августе 1990-го с конвейера сошла новая форсированная (200 л. с.) модификация V6 Quadrifoglio Verde (QV). К высоким скоростным качествам этого 3-литрового двигателя, звучащего как настоящий итальянский спортивный мотор, можно добавить и «послушную» динамику. Полуторатонный седан разгоняется до 100 км/час за 8 секунд, а еще через 20 секунд преодолевает барьер скорости в 200 км/ч. В сентябре 1991 года на «164-й» поставили новый 2-литровый турбонаддувный 210-сильный бензиновый V6, который, как и его предшественники, работал достаточно тихо и был вполне экологичен. Вот только его топливный «аппетит» оказался весьма обременителен для владельца. Его противоположность - 2,5-литровый 117-сильный 4-цилиндровый турбодизель VM, выпускавшийся с конца 1989 года. Он потребляет всего около 8,5 л соляры при городском цикле.

Дальнейшую эволюцию ознаменовало появление в ноябре 1992 года версий Sport и Quadrifoglio Verde с 24-клапанными 3-литровыми «шестерками» (210 и 232 л. с. соответственно) и подретушированной передней частью (уменьшена высота фар). Это были самые скоростные версии Аlfa Romeo 164, максимальная скорость самой мощной доходила до 245 км/ч. Тогда же на заводе свернули производство 115-сильного турбодизеля V6 как не соответствующего экологическим нормам, и только в начале 1994 года появился более экономичный 2,5-литровый 125-сильный турбодизель V6, известный как VM Super.

Как свидетельствуют специалисты автосервиса, «умерших» двигателей им встречать не приходилось. Без капремонта практически все моторы ходят не менее 150-200 тыс. км. Наиболее слабым местом силовых агрегатов являются поддоны. Они сделаны из алюминия и на наших далеко не ровных дорогах очень легко пробиваются. Особого к себе внимания требует передняя правая опора двигателя. Она не всегда способна выдержать давление со стороны очень тяжелого мотора и выбивается из-под него.

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При покупке Аlfa Romeo 164 следует поинтересоваться у хозяина последним сроком замены ремня ГРМ. Возможный его обрыв может привести к весьма опасным последствиям. По заводским нормативам, замена ремня ГРМ должна производиться через каждые 90-100 тыс. км, однако автомеханики советуют сократить эти сроки до 50 тыс. км. У 3-литрового двигателя могут возникнуть проблемы с гидравлическим натяжителем ремня ГРМ, который после пробега свыше 150 тыс. км иногда начинает подтекать. Это связано с тем, что ресурс 3-литрового двигателя не такой большой, как у менее литражных моторов, а усилие на педаль газа несравнимо выше.

С начала производства Аlfa Romeo 164 все автомобили оснащались распределенной системой впрыска Bosch. Инжектор  надежен, однако достаточно требователен к качеству топлива. Одна плохая заправка - и чистки системы не избежать. Наименее беспроблемным является 2,5-литровый турбодизель. При использовании качественного топлива и своевременной замене масла ни сам двигатель, ни ТНВД сбоев в работе не дают довольно длительное время. Правда, подобных моторов в России в свое время встречалось не так много, как бензиновых версий. Самым хорошим мотором специалисты автосервиса наказывают также редкий 2.0 V6 Turbo. По некоторым сведениям, в начале 2000-х в Петербурге было всего три Аlfa Romeo 164, которые оснащены этим мощным (210 л. с.) и динамичным двигателем.

Архиредко можно встретить на наших улицах 3-литровую 232-сильную полноприводную Аlfa Romeo 164 Q4, которая поначалу пользовалась некоторым успехом, но так и не стала популярной, а также модели, оснащенные автоматической КПП. Практически все «Альфы» укомплектованы 5-ступенчатой МКПП с хорошо подобранными передаточными числами. Коробки довольно-таки живучи, и даже сальники приводов на ней текут не так часто, как на других иномарках. Главное - вовремя менять в коробке масло, а это должно производиться через каждые 70 тыс. км пробега.

Иван Братуха Фото автора и Alfa Romeo
АвтоМудрость Альфа Ромео 164
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Отзыв о Alfa Romeo 164 1989 года
Шикарная итальянка!
hurd
Отзыв о Alfa Romeo 164 1989 года
Шикарный автомобиль.
ar164rus
Отзыв о Alfa Romeo 164 3.0 М6 1991 года
Хороший авто для тех лет.Единственное двигатель не самый удачный.Капризный
oxidiser
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Вспоминаем долгую жизнь стильной Аlfa Romeo 164
И хотя в стремительном и обтекаемом седане (Сх=0,3) проглядывали некоторые признаки причастности (форма дверей) к большой «общеевропейской» платформе tipo fore, которую совместно разрабатывали Alfa Romeo, Fiat и Saab, по общему мнению, припозднившийся Аlfa Romeo 164 стал самым удачным по дизайну. {{model_2654}} Фирма заменила «164-м» прежние громоздкие заднеприводные седаны Аlfa Romeo 6 и -90 с давно устаревшим коробчатым дизайном. «Сто шестьдесят четвертый» прекрасно смотрелся в ряду «одноклассников». Прямые и четкие линии кузова были стремительны, элегантны, узнаваемы. Они прекрасно воспринимались и до эпохи «обмылочных» форм биодизайна, не устарели и после нее. Салон - пример безупречного вкуса. Удачно подобранные серые оттенки обивки интерьера, решенного в духе умеренной роскоши в сочетании с превосходной, даже по последним меркам, эргономикой сидений, позволили модели целое десятилетие продержаться в том секторе рынка, в котором избалованный и состоятельный потребитель не терпит какого-либо несоответствия современной моде или недостаток комфорта. За время долгой (до 1998 года) конвейерной жизни кузов практически не модернизировался - настолько классическим оказался его дизайн.Отсыревают провода багажникаЖелающим приобрести подержанный Аlfa Romeo 164 сделать это будет не слишком просто. Дело в том, что хозяева таких машин расстаются с ними не очень охотно, ибо, как показывает практика, эти люди являются истинными ценителями добротных и стильных итальянских марок. На момент подготовки данного материала мы нашли всего одно объявление о продаже машины (80 тыс. рублей за а/м 1989 г.в., заявленный пробег – 250 000 км). В хорошем состоянии Аlfa Romeo 164, как правило, не продают - найти можно лишь «убитые» автомобили, да и те чаще отправляются на разборку.При покупке автомобиля нелишним будет обратить внимание на состояние кузовного железа - особенно на колесные арки и пороги, которые наиболее подвержены коррозии. Слабым местом Аlfa Romeo 164 является и электропроводка багажного отделения. Багажник, оборудованный электроприводом, в силу каких-то конструктивных недоработок имеет плохую вентиляцию, и провода нередко отсыревают.Машины в простой комплектации встречаются крайне редко. Практически все «Альфы» оборудованы электрическими стеклоподъемниками, ЦЗ, климатом. Если в автомобиле отсутствует люк, то, как правило, установлен кондиционер. В начале 1994-го «сто шестьдесят четвертые» начали серийно комплектоваться подушками безопасности и преднатяжителями ремней. Автомобили отличались хорошей шумоизоляцией. Как свидетельствуют автовладельцы, даже когда ходовая часть автомобиля неисправна, шума в просторном салоне не слышно, и о неисправностях тех или иных элементов подвески может догадаться только опытный водитель, хорошо знающий свой автомобиль.{{gallery_1093}}  Следите за сайлент-блокамиПередняя подвеска представляет собой широко распространенный классический «МакФерсон», поэтому его возможные «болячки» не отличаются от тех, коими страдают и другие марки машин. Чаще всего выходят из строя поворотные подшипники передних стоек. Конструктивно они находятся под пыльниками стоек и «летят», в основном, в случае порыва последних. Передние амортизаторы служат гораздо дольше задних, однако если долгое время ездить на «убитых» амортизаторах, вылетают верхние опоры - их просто вышибает. Вообще, на Аlfa Romeo 164 использовались исключительно газонаполненные амортизаторы. Это связано, в первую очередь, с тем, что автомобиль получился достаточно тяжелым. Сайлент-блоки и шаровые опоры даже при щадящих условиях эксплуатации автомобиля меняют примерно раз в год и притом отдельно. {{params_10299}} Иначе обстоят дела с состоянием сайлент-блоков независимой задней подвески, которая конструктивно состоит из 4 поперечных и 2 продольных рычагов. При нормальных условиях езды сайлент-блоки способны прослужить 1,5-2 года, однако это не значит, что они не требуют к себе хотя бы периодического внимания. Если долгое время ездить на разбитых сайлент-блоках продольных рычагов, это может повлечь за собой выход из строя сайлент-блоков поперечных рычагов, а они стоят значительно дороже, так как идут в комплекте с тягами. Вообще, Аlfa Romeo 164, как и другие иномарки аналогичного класса, любит комплексный ремонт подвески, что позволяет не только продлить срок ее службы, но и сэкономить на обслуживании.Если продолжать ездить на неисправной подвеске, могут возникнуть серьезные проблемы с рулевым управлением. В первую очередь выйдет из строя рулевая рейка, так как колеса стоять на одной лишь рейке не могут. Достойную работу рулевого управления в немалой степени обеспечивает ГУР. Несмотря на то, что в технической документации написано, что не все Аlfa Romeo 164 были оборудованы «гидрачом», автомеханики с их отсутствием не встречались. Как показывает практика, ГУР требователен к своевременной замене масла. Его рабочее состояние проверяется по цвету: если жидкость приобрела черный оттенок, ее необходимо срочно менять.Тормозная система зарекомендовала себя как вполне надежная. В этом немалая заслуга передних и задних дисковых тормозов. При умеренной езде тормозные колодки ходят не меньше 1 года. Все зависит от толщины дисков: если они тонкие, а также если клинит суппорты, то колодки «горят» значительно быстрее.Проверяйте состояние опор двигателяВ течение 11-летней жизни на Аlfa Romeo 164 очень часто меняли двигатели. Сначала ставили 2-литровую «четверку» Twin Spark мощностью 143 л. с. с двойной системой зажигания, а также 2,5-литровый 114-сильный турбодизель. Но уже весной 1988-го гамму двигателей пополнила 3-литровая V-образная «шестерка» (184 л. с.), агрегатируемая как с механической 5-ступенчатой КПП, так и с автоматической 4-диапазонной трансмиссией фирмы ZF, а также турбонаддувный 2-литровый 171-сильный мотор.{{gallery_1094}} {{material_109118}} В августе 1990-го с конвейера сошла новая форсированная (200 л. с.) модификация V6 Quadrifoglio Verde (QV). К высоким скоростным качествам этого 3-литрового двигателя, звучащего как настоящий итальянский спортивный мотор, можно добавить и «послушную» динамику. Полуторатонный седан разгоняется до 100 км/час за 8 секунд, а еще через 20 секунд преодолевает барьер скорости в 200 км/ч. В сентябре 1991 года на «164-й» поставили новый 2-литровый турбонаддувный 210-сильный бензиновый V6, который, как и его предшественники, работал достаточно тихо и был вполне экологичен. Вот только его топливный «аппетит» оказался весьма обременителен для владельца. Его противоположность - 2,5-литровый 117-сильный 4-цилиндровый турбодизель VM, выпускавшийся с конца 1989 года. Он потребляет всего около 8,5 л соляры при городском цикле. Дальнейшую эволюцию ознаменовало появление в ноябре 1992 года версий Sport и Quadrifoglio Verde с 24-клапанными 3-литровыми «шестерками» (210 и 232 л. с. соответственно) и подретушированной передней частью (уменьшена высота фар). Это были самые скоростные версии Аlfa Romeo 164, максимальная скорость самой мощной доходила до 245 км/ч. Тогда же на заводе свернули производство 115-сильного турбодизеля V6 как не соответствующего экологическим нормам, и только в начале 1994 года появился более экономичный 2,5-литровый 125-сильный турбодизель V6, известный как VM Super.Как свидетельствуют специалисты автосервиса, «умерших» двигателей им встречать не приходилось. Без капремонта практически все моторы ходят не менее 150-200 тыс. км. Наиболее слабым местом силовых агрегатов являются поддоны. Они сделаны из алюминия и на наших далеко не ровных дорогах очень легко пробиваются. Особого к себе внимания требует передняя правая опора двигателя. Она не всегда способна выдержать давление со стороны очень тяжелого мотора и выбивается из-под него.{{material_112088}} При покупке Аlfa Romeo 164 следует поинтересоваться у хозяина последним сроком замены ремня ГРМ. Возможный его обрыв может привести к весьма опасным последствиям. По заводским нормативам, замена ремня ГРМ должна производиться через каждые 90-100 тыс. км, однако автомеханики советуют сократить эти сроки до 50 тыс. км. У 3-литрового двигателя могут возникнуть проблемы с гидравлическим натяжителем ремня ГРМ, который после пробега свыше 150 тыс. км иногда начинает подтекать. Это связано с тем, что ресурс 3-литрового двигателя не такой большой, как у менее литражных моторов, а усилие на педаль газа несравнимо выше.С начала производства Аlfa Romeo 164 все автомобили оснащались распределенной системой впрыска Bosch. Инжектор  надежен, однако достаточно требователен к качеству топлива. Одна плохая заправка - и чистки системы не избежать. Наименее беспроблемным является 2,5-литровый турбодизель. При использовании качественного топлива и своевременной замене масла ни сам двигатель, ни ТНВД сбоев в работе не дают довольно длительное время. Правда, подобных моторов в России в свое время встречалось не так много, как бензиновых версий. Самым хорошим мотором специалисты автосервиса наказывают также редкий 2.0 V6 Turbo. По некоторым сведениям, в начале 2000-х в Петербурге было всего три Аlfa Romeo 164, которые оснащены этим мощным (210 л. с.) и динамичным двигателем.Архиредко можно встретить на наших улицах 3-литровую 232-сильную полноприводную Аlfa Romeo 164 Q4, которая поначалу пользовалась некоторым успехом, но так и не стала популярной, а также модели, оснащенные автоматической КПП. Практически все «Альфы» укомплектованы 5-ступенчатой МКПП с хорошо подобранными передаточными числами. Коробки довольно-таки живучи, и даже сальники приводов на ней текут не так часто, как на других иномарках. Главное - вовремя менять в коробке масло, а это должно производиться через каждые 70 тыс. км пробега.
2018-04-01
Автор: Иван Братуха Фото автора и Alfa Romeo
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