29 января 2018, 10:16

Вспоминаем итальянскую «точку» Fiat Punto

Позиции Fiat в России никогда не были топовыми. При этом объемы продаж дня сегодняшнего в разы меньше тех, что отечественный рынок имел 9-10 лет назад. Если в 2017-м мы с вами сообща приобрели 2 323 новых «Фиата», то, к примеру, в 2008-м эта цифра была 26 482 ед.
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Вспоминаем итальянскую «точку» Fiat Punto FIAT Punto

И разница не только в количественных значениях. Сегодня компания делает свои продажи преимущественно за счет коммерческого транспорта. Тогда же компанию развозному Doblo Panorama составляли бюджетный седан Albea и импортируемый компактный Grande Punto. Сегодня мы хотим вспомнить итальянскую «точку», тем более что редкие ее экземпляры можно встретить в городском потоке.

Когда он появился?

FIAT Punto
Выпускается с 1993 г.
Новый от 690 000 до 850 000 Р
Отзывов: 2
Первый выход в свет Fiat Punto (без приставки Grande) состоялся в 1993 году. Он сменил на конвейере весьма популярную, но к тому времени морально устаревшую модель Uno. Но Uno итальянцы не стали окончательно снимать с производства, а перебазировали на один из своих заводов в Польше. Таким образом, «папаша» и «сынок» некоторое время выпускались одновременно, но в разных странах.

Punto сначала выпускался с 2 разновидностями кузовов: 3- и 5-дверный хэтчбек. Несколько позже к ним добавился и кабриолет. Открытый автомобиль конструктивно ничем не отличался от «собратьев», однако большим спросом не пользовался, и по нашим сведениям, кабриолетов Punto в Петербурге не было. «Точечному» семейству предлагалось на выбор несколько различных двигателей от 1,1 до 1,6 литра мощностью от 55 до 133 л. с. Моторы просты и надежны. Как нам сказали в автосервисе, они уверенно ходили по 300 тыс. км и даже больше. Все двигатели имели инжекторную систему питания и по 2 клапана на цилиндр, за исключением Punto 85 16V ELX и кабриолета, на которые ставили 85-сильный «16-клапанник» (цифрами в наименовании модели обозначают мощность двигателя, округленную до ближайшего нуля или пятерки). Кроме того, Punto достались и 2 дизельных мотора - 1,7 литра мощностью 63 и 70 л. с.

Инжектор работал в целом достаточно надежно. Основной его «болячкой» можно назвать потенциометр дроссельной заслонки - он со временем начинал «хандрить». В его конструкции – 2 элемента, один из которых в случае выхода из строя не подлежал замене. В этом случае приходилось менять инжектор, а это удовольствие не из дешевых (в середине 2000-х - 900 долларов). Punto первых годов выпуска работал исключительно на бензине АИ-95, однако модели, выпускавшиеся специально для российского рынка, не брезговали и «девяносто вторым».

 
6
фото
  
Punto мгновенно разошелся огромным тиражом по всей Европе, и не только из-за компактности и резвости, но и благодаря оригинальному дизайну вкупе с приемлемой ценой. Сбыту в немалой степени поспособствовала и репутация Punto, который сразу после своего появления был назван авторитетным международным жюри «Автомобилем года-1995».

Чем он хорош?

FIAT Punto 55 1.1
1.1 л, 55 л.с
МКПП
0-100 - 16.5 с, 150 км/ч
3760 x 1625 x 1460 мм
Передний
Бензин АИ-95, 6.4 л на 100 км
Все характеристики
Все прелести маленькой машины раскрываются, как известно, в большом и тесном городе. Punto уверенно вливается в плотный транспортный поток. Разгоняется довольно бодро, с пионерским задором. И это несмотря на то, что мотор не такой уж и сильный. Практически не отставая от «настоящих» иномарок, он уверенно держит «сотню» на перегонах от перекрестка до перекрестка. На старте от светофора Punto никому не уступит.

А как же, спросите, насчет маневров? Протиснуться в пробке между двумя рядами - запросто. Почти как на мотоцикле. Резко перестроиться из одного ряда в другой, нырнув в дырку между машинами - также без вопросов. Через некоторое время ловишь себя на мысли, что с самого начала не испытываешь никаких проблем в общении с этой машиной, хотя обычно первые часы уходят на привыкание. Создается ощущение, что ездишь на этом Fiat целый месяц - так все легко и удобно.

Никаких изысков в автомобиле нет - все достаточно просто, функционально и оригинально: начиная с внешности и заканчивая приборной панелью. Несмотря на небольшие внешние размеры, внутри машина кажется довольно просторной. По высоте - просто сказка. У водителя ростом более 180 см над головой еще остается приличный запас. Даже если он сядет назад, встреча с потолком ему не грозит.

Без сомнения, любого автолюбителя интересует вопрос: насколько надежна иномарка на наших дорогах? Ответить на примере подержанного Punto сложно, однако некоторые выводы сделать можно. Один знакомый, владелец такого автомобиля, сказал, что за 5 лет эксплуатации никаких технических проблем не испытывал. За все это время не произошло ни одной серьезной поломки. В первую зиму замерзли заводские амортизаторы. Впоследствии он поменял их на Monroe, и они успешно отработали 5 сезонов. Потом зашумел выжимной подшипник. Хозяин купил его в комплекте со сцеплением, и буквально за 2-3 часа самостоятельно поменял весь узел, так что, теперь у него в запасе оказался еще один комплект сцепления. Причем никакого опыта ремонта иномарок у этого автолюбителя не было. Принцип - как на «Самаре».

 
6
фото
  
А что делать, если руки, как говорится, вообще не оттуда растут? В этом случае в те годы можно было воспользоваться фирменными станциями техобслуживания, где стоимость одного часа работ на тот момент составляла 400 рублей. Кроме того, если есть сходство с вазовскими машинами, то велика вероятность, что какой-нибудь умелец дядя Вася без особого труда постигнет все премудрости Punto. Это на тот случай, если рядом не окажется «итальянского» техцентра. Весьма немаловажным моментом является тот факт, что «малыш» очень экономичен: в городском цикле он «употребляет» не более 8 л/100 км пути, а на загородной трассе «аппетит» ограничивается 6 литрами.

Чем нехорош?

Прежде всего, нужно упомянуть маленький багажный отсек: как дачный автомобиль для большой семьи Punto вряд ли подойдет. Да и втроем на заднем сиденье явно тесновато. Еще можно назвать отсутствие автоматической коробки передач у этого вроде бы городского и женского автомобиля (правда, был и вариатор).

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Передняя подвеска выполнена таким образом, что в случае выхода из строя шаровой опоры или одного из двух сайлент-блоков рычага придется менять весь рычаг (стоимость работ на рядовой СТО в те годы - около 200 рублей). Сайлент-блоки при нормальных условиях эксплуатации способны верно служить по 40-50 тыс. км пробега. Правда, оговоримся: если они оригинальные. Неоригинальные «живут» в 2 раза меньше.

Втулки стабилизатора без особых проблем ходят по 60 тыс. км. После этого их лучше заменить - тем более, что стоимость изделия сравнительно невысока. Аналогичный срок службы (60 тыс. км) имеют рулевые наконечники и амортизаторы. Одним из самых слабых мест в Fiat Punto специалисты автосервиса называли заднюю подвеску, которая состоит из поперечной балки и крепящихся к ней рычагов. Не следует чрезмерно загружать автомобиль - подвеска Punto не любит насилия. Также воздержитесь от поездок по проселочным дорогам. Чем черт не шутит - в один прекрасный момент у вашей «ласточки» может отломаться горловина масляного насоса, и масло не будет поступать в двигатель. А что это влечет за собой, сами знаете…

Павел Кузин
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Вспоминаем итальянскую «точку» Fiat Punto
И разница не только в количественных значениях. Сегодня компания делает свои продажи преимущественно за счет коммерческого транспорта. Тогда же компанию развозному Doblo Panorama составляли бюджетный седан Albea и импортируемый компактный Grande Punto. Сегодня мы хотим вспомнить итальянскую «точку», тем более что редкие ее экземпляры можно встретить в городском потоке.Когда он появился?{{model_2125}} Первый выход в свет Fiat Punto (без приставки Grande) состоялся в 1993 году. Он сменил на конвейере весьма популярную, но к тому времени морально устаревшую модель Uno. Но Uno итальянцы не стали окончательно снимать с производства, а перебазировали на один из своих заводов в Польше. Таким образом, «папаша» и «сынок» некоторое время выпускались одновременно, но в разных странах.Punto сначала выпускался с 2 разновидностями кузовов: 3- и 5-дверный хэтчбек. Несколько позже к ним добавился и кабриолет. Открытый автомобиль конструктивно ничем не отличался от «собратьев», однако большим спросом не пользовался, и по нашим сведениям, кабриолетов Punto в Петербурге не было. «Точечному» семейству предлагалось на выбор несколько различных двигателей от 1,1 до 1,6 литра мощностью от 55 до 133 л. с. Моторы просты и надежны. Как нам сказали в автосервисе, они уверенно ходили по 300 тыс. км и даже больше. Все двигатели имели инжекторную систему питания и по 2 клапана на цилиндр, за исключением Punto 85 16V ELX и кабриолета, на которые ставили 85-сильный «16-клапанник» (цифрами в наименовании модели обозначают мощность двигателя, округленную до ближайшего нуля или пятерки). Кроме того, Punto достались и 2 дизельных мотора - 1,7 литра мощностью 63 и 70 л. с.Инжектор работал в целом достаточно надежно. Основной его «болячкой» можно назвать потенциометр дроссельной заслонки - он со временем начинал «хандрить». В его конструкции – 2 элемента, один из которых в случае выхода из строя не подлежал замене. В этом случае приходилось менять инжектор, а это удовольствие не из дешевых (в середине 2000-х - 900 долларов). Punto первых годов выпуска работал исключительно на бензине АИ-95, однако модели, выпускавшиеся специально для российского рынка, не брезговали и «девяносто вторым».{{gallery_1039}} Punto мгновенно разошелся огромным тиражом по всей Европе, и не только из-за компактности и резвости, но и благодаря оригинальному дизайну вкупе с приемлемой ценой. Сбыту в немалой степени поспособствовала и репутация Punto, который сразу после своего появления был назван авторитетным международным жюри «Автомобилем года-1995».Чем он хорош?{{params_13183}} Все прелести маленькой машины раскрываются, как известно, в большом и тесном городе. Punto уверенно вливается в плотный транспортный поток. Разгоняется довольно бодро, с пионерским задором. И это несмотря на то, что мотор не такой уж и сильный. Практически не отставая от «настоящих» иномарок, он уверенно держит «сотню» на перегонах от перекрестка до перекрестка. На старте от светофора Punto никому не уступит. А как же, спросите, насчет маневров? Протиснуться в пробке между двумя рядами - запросто. Почти как на мотоцикле. Резко перестроиться из одного ряда в другой, нырнув в дырку между машинами - также без вопросов. Через некоторое время ловишь себя на мысли, что с самого начала не испытываешь никаких проблем в общении с этой машиной, хотя обычно первые часы уходят на привыкание. Создается ощущение, что ездишь на этом Fiat целый месяц - так все легко и удобно.Никаких изысков в автомобиле нет - все достаточно просто, функционально и оригинально: начиная с внешности и заканчивая приборной панелью. Несмотря на небольшие внешние размеры, внутри машина кажется довольно просторной. По высоте - просто сказка. У водителя ростом более 180 см над головой еще остается приличный запас. Даже если он сядет назад, встреча с потолком ему не грозит.Без сомнения, любого автолюбителя интересует вопрос: насколько надежна иномарка на наших дорогах? Ответить на примере подержанного Punto сложно, однако некоторые выводы сделать можно. Один знакомый, владелец такого автомобиля, сказал, что за 5 лет эксплуатации никаких технических проблем не испытывал. За все это время не произошло ни одной серьезной поломки. В первую зиму замерзли заводские амортизаторы. Впоследствии он поменял их на Monroe, и они успешно отработали 5 сезонов. Потом зашумел выжимной подшипник. Хозяин купил его в комплекте со сцеплением, и буквально за 2-3 часа самостоятельно поменял весь узел, так что, теперь у него в запасе оказался еще один комплект сцепления. Причем никакого опыта ремонта иномарок у этого автолюбителя не было. Принцип - как на «Самаре».{{gallery_1040}}А что делать, если руки, как говорится, вообще не оттуда растут? В этом случае в те годы можно было воспользоваться фирменными станциями техобслуживания, где стоимость одного часа работ на тот момент составляла 400 рублей. Кроме того, если есть сходство с вазовскими машинами, то велика вероятность, что какой-нибудь умелец дядя Вася без особого труда постигнет все премудрости Punto. Это на тот случай, если рядом не окажется «итальянского» техцентра. Весьма немаловажным моментом является тот факт, что «малыш» очень экономичен: в городском цикле он «употребляет» не более 8 л/100 км пути, а на загородной трассе «аппетит» ограничивается 6 литрами.Чем нехорош?Прежде всего, нужно упомянуть маленький багажный отсек: как дачный автомобиль для большой семьи Punto вряд ли подойдет. Да и втроем на заднем сиденье явно тесновато. Еще можно назвать отсутствие автоматической коробки передач у этого вроде бы городского и женского автомобиля (правда, был и вариатор).{{material_98158}} Автомобили, поступавшие к нам из Западной Европы с рынка «секонд-хэнд», более уязвимы по сравнению с теми, что продавались через официальную дилерскую сеть. В частности, у первых -низкий клиренс. Любителям спортивной езды Punto 55 вряд ли придется по вкусу. Да и обычный водитель, если в машину сядут 3-4 человека с грузом, может задаться вопросом: «А куда же разбежались мои 55 лошадок»? Эффективность торможения в этом случае тоже теряется существенно, даже если автомобиль укомплектован ABS.Передняя подвеска выполнена таким образом, что в случае выхода из строя шаровой опоры или одного из двух сайлент-блоков рычага придется менять весь рычаг (стоимость работ на рядовой СТО в те годы - около 200 рублей). Сайлент-блоки при нормальных условиях эксплуатации способны верно служить по 40-50 тыс. км пробега. Правда, оговоримся: если они оригинальные. Неоригинальные «живут» в 2 раза меньше. Втулки стабилизатора без особых проблем ходят по 60 тыс. км. После этого их лучше заменить - тем более, что стоимость изделия сравнительно невысока. Аналогичный срок службы (60 тыс. км) имеют рулевые наконечники и амортизаторы. Одним из самых слабых мест в Fiat Punto специалисты автосервиса называли заднюю подвеску, которая состоит из поперечной балки и крепящихся к ней рычагов. Не следует чрезмерно загружать автомобиль - подвеска Punto не любит насилия. Также воздержитесь от поездок по проселочным дорогам. Чем черт не шутит - в один прекрасный момент у вашей «ласточки» может отломаться горловина масляного насоса, и масло не будет поступать в двигатель. А что это влечет за собой, сами знаете…
2018-01-29
Автор: Павел Кузин
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