Вспоминаем итальянскую «точку» Fiat Punto
И разница не только в количественных значениях. Сегодня компания делает свои продажи преимущественно за счет коммерческого транспорта. Тогда же компанию развозному Doblo Panorama составляли бюджетный седан Albea и импортируемый компактный Grande Punto. Сегодня мы хотим вспомнить итальянскую «точку», тем более что редкие ее экземпляры можно встретить в городском потоке.
Когда он появился?
Punto сначала выпускался с 2 разновидностями кузовов: 3- и 5-дверный хэтчбек. Несколько позже к ним добавился и кабриолет. Открытый автомобиль конструктивно ничем не отличался от «собратьев», однако большим спросом не пользовался, и по нашим сведениям, кабриолетов Punto в Петербурге не было. «Точечному» семейству предлагалось на выбор несколько различных двигателей от 1,1 до 1,6 литра мощностью от 55 до 133 л. с. Моторы просты и надежны. Как нам сказали в автосервисе, они уверенно ходили по 300 тыс. км и даже больше. Все двигатели имели инжекторную систему питания и по 2 клапана на цилиндр, за исключением Punto 85 16V ELX и кабриолета, на которые ставили 85-сильный «16-клапанник» (цифрами в наименовании модели обозначают мощность двигателя, округленную до ближайшего нуля или пятерки). Кроме того, Punto достались и 2 дизельных мотора - 1,7 литра мощностью 63 и 70 л. с.
Инжектор работал в целом достаточно надежно. Основной его «болячкой» можно назвать потенциометр дроссельной заслонки - он со временем начинал «хандрить». В его конструкции – 2 элемента, один из которых в случае выхода из строя не подлежал замене. В этом случае приходилось менять инжектор, а это удовольствие не из дешевых (в середине 2000-х - 900 долларов). Punto первых годов выпуска работал исключительно на бензине АИ-95, однако модели, выпускавшиеся специально для российского рынка, не брезговали и «девяносто вторым».
Чем он хорош?
|FIAT Punto 55 1.1
|1.1 л, 55 л.с
|МКПП
|0-100 - 16.5 с, 150 км/ч
|3760 x 1625 x 1460 мм
|Передний
|Бензин АИ-95, 6.4 л на 100 км
|Все характеристики
А как же, спросите, насчет маневров? Протиснуться в пробке между двумя рядами - запросто. Почти как на мотоцикле. Резко перестроиться из одного ряда в другой, нырнув в дырку между машинами - также без вопросов. Через некоторое время ловишь себя на мысли, что с самого начала не испытываешь никаких проблем в общении с этой машиной, хотя обычно первые часы уходят на привыкание. Создается ощущение, что ездишь на этом Fiat целый месяц - так все легко и удобно.
Никаких изысков в автомобиле нет - все достаточно просто, функционально и оригинально: начиная с внешности и заканчивая приборной панелью. Несмотря на небольшие внешние размеры, внутри машина кажется довольно просторной. По высоте - просто сказка. У водителя ростом более 180 см над головой еще остается приличный запас. Даже если он сядет назад, встреча с потолком ему не грозит.
Без сомнения, любого автолюбителя интересует вопрос: насколько надежна иномарка на наших дорогах? Ответить на примере подержанного Punto сложно, однако некоторые выводы сделать можно. Один знакомый, владелец такого автомобиля, сказал, что за 5 лет эксплуатации никаких технических проблем не испытывал. За все это время не произошло ни одной серьезной поломки. В первую зиму замерзли заводские амортизаторы. Впоследствии он поменял их на Monroe, и они успешно отработали 5 сезонов. Потом зашумел выжимной подшипник. Хозяин купил его в комплекте со сцеплением, и буквально за 2-3 часа самостоятельно поменял весь узел, так что, теперь у него в запасе оказался еще один комплект сцепления. Причем никакого опыта ремонта иномарок у этого автолюбителя не было. Принцип - как на «Самаре».
Чем нехорош?
Прежде всего, нужно упомянуть маленький багажный отсек: как дачный автомобиль для большой семьи Punto вряд ли подойдет. Да и втроем на заднем сиденье явно тесновато. Еще можно назвать отсутствие автоматической коробки передач у этого вроде бы городского и женского автомобиля (правда, был и вариатор).
Передняя подвеска выполнена таким образом, что в случае выхода из строя шаровой опоры или одного из двух сайлент-блоков рычага придется менять весь рычаг (стоимость работ на рядовой СТО в те годы - около 200 рублей). Сайлент-блоки при нормальных условиях эксплуатации способны верно служить по 40-50 тыс. км пробега. Правда, оговоримся: если они оригинальные. Неоригинальные «живут» в 2 раза меньше.
Втулки стабилизатора без особых проблем ходят по 60 тыс. км. После этого их лучше заменить - тем более, что стоимость изделия сравнительно невысока. Аналогичный срок службы (60 тыс. км) имеют рулевые наконечники и амортизаторы. Одним из самых слабых мест в Fiat Punto специалисты автосервиса называли заднюю подвеску, которая состоит из поперечной балки и крепящихся к ней рычагов. Не следует чрезмерно загружать автомобиль - подвеска Punto не любит насилия. Также воздержитесь от поездок по проселочным дорогам. Чем черт не шутит - в один прекрасный момент у вашей «ласточки» может отломаться горловина масляного насоса, и масло не будет поступать в двигатель. А что это влечет за собой, сами знаете…
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