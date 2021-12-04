Вспоминаем, как Opel Kadett превратился в «Москвич-400»: модель отмечает 75-й день рождения
Фото: fotostrana.ru
Общеизвестно, что идея выпуска нового советского автомобиля принадлежала И. Сталину. Еще до Великой Отечественной вождь лестно отзывался об Opel Kadett К38. Он полагал, что именно так должен выглядеть наш народный автомобиль.
При этом на показе образцов зарубежных и перспективных отечественных легковых автомобилей, что прошел в 1940-м в Кремле, Иосиф Виссарионович раскритиковал двухдверный «КИМ-10», который был спроектирован по модели Ford Prefect.
Советским конструкторам в экстренном порядке пришлось приступить к работе – они соединили шасси Ford с кузовом четырехдверного Opel Kadett. Причем было собрано 2 четырехдверных прототипа «КИМ-10-52». Серийному выпуску помешала все та же война.
Сразу после разгрома фашистов, в июле 1945-го из советской зоны оккупации Германии в Москву были вывезены оборудование и документация бранденбургского автозавода Opel. На их основе и был изготовлен «Москвич-400». Его массовое производство стартовало в 1947-м, автомобиль выпускался 7 лет, до 1954 года, после чего ему на смену пришел «Москвич-401». Этот вариант производился 2 года и отличался более мощным движком.
В общей сложности было собрано 216 006 седанов и 17 742 кабриолета модели «Москвич-400». В 1956-м место на конвейере занял более совершенный и современный вариант - «Москвич-402».
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