Вспоминаем концепт-кар Mercedes-Benz 1996 года: что стало реальностью?
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Концепт F 200 Imagination получил впечатляющий набор электроники, совершенно нереальный для автомобилей того времени: сервоприводы, цифровая приборная панель и большой экран информационно-развлекательной системы, боковые шторки безопасности и даже подключение к Интернету. Были продемонстрированы такие функции, как «системы заднего обзора», навигация, радио, CD, DVD и даже аудиосистема, передающая звук по беспроводной сети в наушники, а также адаптивный свет, система распознавания голоса для сотовых телефонов и подвеска Active Body Control.
На смену механическому управлению тормозами или рулевым управлением пришли приводы по проводам. Команды рулевого управления и торможения отправлялись в блок управления, который после обработки передавал их соответствующим узлам. Это позволяло обеспечить согласованную работу рулевого управления, тормозов, трансмиссии, двигателя и подвески для повышения безопасности. Автомобиль оказывался более устойчив на дороге, особенно в плохих погодных условиях. Аналогичный принцип применяется в большинстве современных машин.
Интересно, что у F 200 Imagination не было рулевого колеса. Управлять автомобилем надо было при помощи двух рычагов, один из которых был установлен на дверной панели, а второй – на центральной консоли. Решение оригинальное, но непрактичное. Но большинство других функций Imagination, казавшихся 25 лет назад нереальными, сейчас прочно вошли в нашу жизнь.
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