18 декабря 2017, 08:07

Вспоминаем Mitsubishi Colt образца 1990-х

Для большинства наших читателей слово «кольт» ассоциируется с эпохой становления Соединенных Штатов. Однако и в автомобильном мире оно хорошо известно. В первую очередь, благодаря наличию в семействе автомобилей Mitsubishi модели Colt, имеющей богатую историю.
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Вспоминаем Mitsubishi Colt образца 1990-х Mitsubishi Colt

Сразу скажем, что предложений о покупке-продаже Colt немного. В России охотнее покупают внедорожники Mitsubishi, нежели машины компакт-класса. Colt образца 90-х годов, в сравнении со своими конкурентами, выглядел, грубо говоря, топорно: невзрачная обивка салона, не всегда удачная компоновка приборов и т. п. Плюс к этому, не очень «подъемная» стоимость модели, доходившая в ценах середины 90-х до 14-15 тыс. долларов.

Mitsubishi Colt
Выпускается с 1996 г.
Отзывов: 10
Mitsubishi традиционно начинает свой экспортный модельный ряд небольшим по размерам переднеприводным хэтчбеком Colt/Mirage. II поколение автомобиля, который изредка можно было увидеть на улицах крупных российских городов в 90-х, автомир увидел в октябре 1983 года. В пику автомобильной моде тех лет, дизайн кузова Colt/Mirage отличался острыми углами. В заводскую серию С10 вошли 3- и 5-дверный хэтчбеки, а также 4-дверный седан Lancer. Ничем особым ни одна из этих моделей покупателей не привлекала до тех пор, пока в 1987 году не появился дешевый полноприводный универсал.

Следующее, с более солидной внешностью, поколение Colt/Mirage (индекс С50) появилось осенью 1987-го. Салон уже не имел тех острых углов, которые были присущи машинам С10. Кроме того, он достаточно просторный, в нем относительно удобно могли разместиться даже высокорослые пассажиры. Рулевая колонка регулировалась по высоте, однако руль не был снабжен ГУРом. Малыш вполне устойчив в поворотах и имел стабильный выбег по прямой. Подвеска комфортабельна даже на не совсем ровной дороге и при полной нагрузке. Гамма силовых агрегатов осталась прежней. Разве что более мощным (145 л. с.) стал 1,6-литровый бензиновый турбомотор.

Миловидная «мордочка»

IV поколение Colt/Mirage появилось осенью 1991-го. Серия САО отличалась миловидной «мордочкой» и откровенно скругленными очертаниями кузова. Потребительские качества предшественников были бережно сохранены. Кузов с хорошим качеством сборки и подгонки всех панелей по-прежнему имел достаточную жесткость и высокую стойкость к коррозии. Плюс, ко всему этому, в серии САО напрочь отсутствовали какие-либо проблемы в техобслуживании и ремонте.

 
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Рулевая колонка регулировалась по высоте. Водительское кресло позволяло удобно расположиться далеко не маленькому по комплекции человеку. Обзорность не самая плохая - под рукой все необходимые регулировки. Это касается, прежде всего, электростеклоподъемников, боковых зеркал, а также прерывистого режима работы стеклоочистителя. Но на заднем сиденье 3-дверки так же тесно, как и в предшествующих моделях. Причем доступ назад опять-таки получился крайне неудобным.

Жесткость подвески возросла, что, по мнению специалистов, не пошло автомобилю на пользу. На европейский рынок поставлялись модели с 12-клапанным 75-сильным 1,3-литровым и 16-клапанным 1,6- и 1,8-литровыми двигателями. Силовой агрегат с 12-клапанной головкой блока цилиндров несколько слабоват на малых оборотах и обеспечивал необходимый подхват разве что после 3000 об/мин. Наибольшей популярностью у покупателей пользовался 1,6-литровый 113-сильный мотор 4G92.

Очередное поколение Colt/Mirage (CJO) появилось осенью 1995 года. Все основные типы кузовов сохранились неизменными - в очередной раз поменялся лишь стайлинг. В основном, это все тот же, уже хорошо знакомый покупателям Colt/Lancer: бесшумен, относительно комфортен и удобен. Явный плюс серии CJO - повышенный уровень безопасности. Серийная комплектация отныне подразумевала наличие подушек безопасности и ABS. Кстати, ее работа вызывала некоторые критические замечания, связанные, в первую очередь, со слишком ранним срабатыванием и заметной отдачей на педаль тормоза.

В 1997 году серия CJO пополнилась автоматической трансмиссией нового поколения INVECS II, которая отличалась электронным управлением. Автоматика подстраивалась под конкретный стиль вождения и позволяла переключать передачи либо плавно, в экономичном режиме, либо ускоренно - в стиле «спорт». Прочие же конструкции автомобиля были унаследованы от предыдущей серии Colt/Mirage/Lancer. При эксплуатации этой модели нередко возникали претензии к очень маленькому (всего 12 см) дорожному просвету, из-за которого иногда ломались пластиковые брызговики и царапались пороги.

Весьма жизнеспособные моторы

Colt оснащался разными силовыми агрегатами. Все двигатели - одновальные, ременные, с гидротолкателями, малообслуживаемые. На рынке встречались и «заряженные» версии моторов, но они крайне редки. Система зажигания - блочная, необслуживаемая. И 1,3-, и 1,6-, и 2-литровый бензиновые двигатели при постоянном к ним внимании служили от 300 до 500 тыс. км без каких-либо серьезных вмешательств. Главное - своевременная (до 100 тыс. км пробега) замена зубчатого ремня ГРМ и планомерная (через каждые 10 тыс. км) замена моторного масла.

 
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Свой конкретный срок службы имели и свечи накаливания. Автопроизводитель рекомендовал их заменять примерно через 30-40 тыс. км пробега. Но на практике же автомобилисты делали это гораздо реже - мотор терял в мощности, неуверенно заводился и т. п. Хотя, будем откровенны: свечи способны прослужить и два отведенных срока. Что касается «аппетита» Colt, то он весьма умеренный: в условиях напряженной городской езды автомобиль расходовал 7-7,5 л/100 км.

Mitsubishi Colt 1.6 AT
90 л.с
180 км/ч
передний
бензин
Все характеристики
Система питания двигателей Colt - электронно-распределенный впрыск, отличавшийся простотой конструкции (форсунка, регулятор давления, насос в баке) и ремонтопригодностью. В идеале, автомобиль потреблял высокооктановый Аи-95, однако, в силу его дороговизны, большинство владельцев Colt предпочитали ездить на «92-м». Автомобили шли как с каталитическим нейтрализатором газов, так и без оного. В Россию в основном поставлялись модели без катализатора, ремонт которого, как правило, стоил недешево. Дефект в работе каталитического нейтрализатора (если он присутствует) определяется довольно-таки просто: на высокой скорости движения автомобиль становится несколько «туповатым».

Трансмиссия и электрика

На автомобиль устанавливали как механические 5-скоростные КПП, так и 4-диапазонные «автоматы», причем последние явно доминировали. В немалой степени это связано с тем, что изначально автомобиль предназначался для эксплуатации в городских условиях, где использование «механики» доставляет больше хлопот.

Опасения относительно надежности АКПП, по утверждению специалистов СТО, абсолютно необоснованны. Если не насиловать коробку и предотвращать несанкционированный доступ к ее содержимому, коробка способна была прослужить долгое время. Заводские дефекты практически сведены к нулю. Интервал замены масла - примерно 40-60 тыс. км. Важна и периодическая замена фильтра АКПП, который со временем засорялся. Дефект в работе АКПП Colt состоял, как правило, в ее «зависании» либо в несвоевременном переключении передач. Ремонт «автомата» обходился владельцам в пределах 300 долларов.

Пока компактный Colt числился в российском модельном списке, спрос на него был не самый плохой. Так, например, в 2006 году Mitsubishi реализовала в РФ 68 845 новых машин. Из них 5 394 ед. – Colt. Выше только показатели супермодного в те годы Lancer. В 2007-м показатель чуть снизился – до 4 131 ед. В 2008-м было зафиксировано очередное падение - до 2 903 ед., однако на фоне нынешних продаж эти цифры кажутся приличными.
Сцепление эффективно работало на протяжении 150 тыс. км пробега и больше. Если появлялась  необходимость в его замене (250 долларов), то делать приходилось в комплекте (диск, корзина, выжимной подшипник). Стоимость работы по замене сцепления на рядовой СТО едва ли было больше прейскуранта на тот же ВАЗ 2108.

Электрооборудование достойно самых добрых слов. Отказы проводки - явление крайне редкое, да и те же щетки генератора при отсутствии чрезмерных нагрузок служили 200 тыс. км пробега и больше. Как показывала практика, в связи с несанкционированным доступом к элементам электрооборудования часто происходило возгорание автомобиля. При установке тех же дополнительных фар или автосигнализаций необходимо было рассчитать мощность электроцепи под конкретный автомобиль, дабы исключить возможность ее замыкания. Генератор рассчитан на определенную нагрузку, которую нельзя увеличивать до бесконечности. В противном случае неизбежны повышенный износ колец ротора, выход из строя щеток генератора, проблемы с аккумулятором.

Важен визуальный контроль

Маневренность в условиях города выше всяких похвал. Радиус поворота - около 5 метров, и здесь свою положительную роль играл необслуживаемый и неприхотливый в работе гидроусилитель. Чтобы он не подвел в нужный момент, хотя бы 1 один в 3 года надо было менять в его бачке смазывающую жидкость. Главное, что приходилось помнить - при сливе жидкости нельзя крутить двигатель. Рулевое управление – обыкновенная рейка с возможностью регулировки. Стук рейки - явление довольно редкое, встречавшееся, как правило, при пробеге более 80-90 тыс. км. Примерно около 100 тыс. км беспроблемно ходили наконечники рулевых тяг.

Тормозная система - разделенная, 2-контурная, диагональная, с регулятором тормозов. Последние, между прочим, - дисковые: как спереди, так и сзади. Если двигатель мощный, то передние дисковые тормоза имели вентиляцию. Мощность силового агрегата, к слову, отражалась и на интервалах замены тормозной жидкости. Чем больше под капотом автомобиля лошадиных сил, тем напряженнее работа тормозов и тем чаще (примерно раз в 2 года) возникала необходимо менять «тормозуху». Предельный же срок ее замены - 3 года. Передние колодки служили, как правило, 30 тыс. км пробега, задние - в пределах 50 тысяч.

Жесткость - только во благо

Автомобиль был легкий (1400 кг), и это, естественно, на руку жесткой подвеске, которая прекрасно вела на себя на многочисленных ухабах российских дорог. Спереди - классическая схема McPherson с одной шаровой опорой, которая достаточно долговечная (120-150 тыс. км пробега). Неубиваемыми можно назвать и стойки амортизаторов - срок их службы нередко доходил до 250-300 тыс. км. Изначально устанавливались фирменные амортизаторы, однако впоследствии автовладельцы устанавливали и Sachs, и Monroe. Резиновые элементы стабилизаторов поперечной устойчивости ходили, как правило, 70-90 тыс. км пробега.

Задняя полузависимая, подвешенная подвеска отличалась своей жесткостью и имела ход. По оценке сервисменов, в эксплуатации она еще менее прихотлива, нежели McPherson. Главное было следить за состоянием сайлент-блоков. После 100 тыс. км они, как правило, подлежали замене, поскольку втулка закисала (не проворачивалась внутри на болту) и происходил отрыв резинок от корпуса сайлент-блока. Это негативно отражалось на боковой устойчивости автомобиля: при перестроении задняя часть Colt начинала подвиливать и слышался характерный стук.

Задние амортизаторы долговечны в той же степени, что и передние. Винтовые пружины с течением времени почти не проседали - как никак автомобиль легкий. В редких случаях у задних амортизаторов изнашивались нижние резиночки: на это просто стоило обращать внимание при визуальном осмотре во время прохождения ТО.

Иван Братуха
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Вспоминаем Mitsubishi Colt образца 1990-х
Сразу скажем, что предложений о покупке-продаже Colt немного. В России охотнее покупают внедорожники Mitsubishi, нежели машины компакт-класса. Colt образца 90-х годов, в сравнении со своими конкурентами, выглядел, грубо говоря, топорно: невзрачная обивка салона, не всегда удачная компоновка приборов и т. п. Плюс к этому, не очень «подъемная» стоимость модели, доходившая в ценах середины 90-х до 14-15 тыс. долларов. {{model_861}} Mitsubishi традиционно начинает свой экспортный модельный ряд небольшим по размерам переднеприводным хэтчбеком Colt/Mirage. II поколение автомобиля, который изредка можно было увидеть на улицах крупных российских городов в 90-х, автомир увидел в октябре 1983 года. В пику автомобильной моде тех лет, дизайн кузова Colt/Mirage отличался острыми углами. В заводскую серию С10 вошли 3- и 5-дверный хэтчбеки, а также 4-дверный седан Lancer. Ничем особым ни одна из этих моделей покупателей не привлекала до тех пор, пока в 1987 году не появился дешевый полноприводный универсал. Следующее, с более солидной внешностью, поколение Colt/Mirage (индекс С50) появилось осенью 1987-го. Салон уже не имел тех острых углов, которые были присущи машинам С10. Кроме того, он достаточно просторный, в нем относительно удобно могли разместиться даже высокорослые пассажиры. Рулевая колонка регулировалась по высоте, однако руль не был снабжен ГУРом. Малыш вполне устойчив в поворотах и имел стабильный выбег по прямой. Подвеска комфортабельна даже на не совсем ровной дороге и при полной нагрузке. Гамма силовых агрегатов осталась прежней. Разве что более мощным (145 л. с.) стал 1,6-литровый бензиновый турбомотор.Миловидная «мордочка»IV поколение Colt/Mirage появилось осенью 1991-го. Серия САО отличалась миловидной «мордочкой» и откровенно скругленными очертаниями кузова. Потребительские качества предшественников были бережно сохранены. Кузов с хорошим качеством сборки и подгонки всех панелей по-прежнему имел достаточную жесткость и высокую стойкость к коррозии. Плюс, ко всему этому, в серии САО напрочь отсутствовали какие-либо проблемы в техобслуживании и ремонте.{{gallery_1014}} Рулевая колонка регулировалась по высоте. Водительское кресло позволяло удобно расположиться далеко не маленькому по комплекции человеку. Обзорность не самая плохая - под рукой все необходимые регулировки. Это касается, прежде всего, электростеклоподъемников, боковых зеркал, а также прерывистого режима работы стеклоочистителя. Но на заднем сиденье 3-дверки так же тесно, как и в предшествующих моделях. Причем доступ назад опять-таки получился крайне неудобным. Жесткость подвески возросла, что, по мнению специалистов, не пошло автомобилю на пользу. На европейский рынок поставлялись модели с 12-клапанным 75-сильным 1,3-литровым и 16-клапанным 1,6- и 1,8-литровыми двигателями. Силовой агрегат с 12-клапанной головкой блока цилиндров несколько слабоват на малых оборотах и обеспечивал необходимый подхват разве что после 3000 об/мин. Наибольшей популярностью у покупателей пользовался 1,6-литровый 113-сильный мотор 4G92. Очередное поколение Colt/Mirage (CJO) появилось осенью 1995 года. Все основные типы кузовов сохранились неизменными - в очередной раз поменялся лишь стайлинг. В основном, это все тот же, уже хорошо знакомый покупателям Colt/Lancer: бесшумен, относительно комфортен и удобен. Явный плюс серии CJO - повышенный уровень безопасности. Серийная комплектация отныне подразумевала наличие подушек безопасности и ABS. Кстати, ее работа вызывала некоторые критические замечания, связанные, в первую очередь, со слишком ранним срабатыванием и заметной отдачей на педаль тормоза.В 1997 году серия CJO пополнилась автоматической трансмиссией нового поколения INVECS II, которая отличалась электронным управлением. Автоматика подстраивалась под конкретный стиль вождения и позволяла переключать передачи либо плавно, в экономичном режиме, либо ускоренно - в стиле «спорт». Прочие же конструкции автомобиля были унаследованы от предыдущей серии Colt/Mirage/Lancer. При эксплуатации этой модели нередко возникали претензии к очень маленькому (всего 12 см) дорожному просвету, из-за которого иногда ломались пластиковые брызговики и царапались пороги. Весьма жизнеспособные моторыColt оснащался разными силовыми агрегатами. Все двигатели - одновальные, ременные, с гидротолкателями, малообслуживаемые. На рынке встречались и «заряженные» версии моторов, но они крайне редки. Система зажигания - блочная, необслуживаемая. И 1,3-, и 1,6-, и 2-литровый бензиновые двигатели при постоянном к ним внимании служили от 300 до 500 тыс. км без каких-либо серьезных вмешательств. Главное - своевременная (до 100 тыс. км пробега) замена зубчатого ремня ГРМ и планомерная (через каждые 10 тыс. км) замена моторного масла. {{gallery_1015}} Свой конкретный срок службы имели и свечи накаливания. Автопроизводитель рекомендовал их заменять примерно через 30-40 тыс. км пробега. Но на практике же автомобилисты делали это гораздо реже - мотор терял в мощности, неуверенно заводился и т. п. Хотя, будем откровенны: свечи способны прослужить и два отведенных срока. Что касается «аппетита» Colt, то он весьма умеренный: в условиях напряженной городской езды автомобиль расходовал 7-7,5 л/100 км.{{params_27024}} Система питания двигателей Colt - электронно-распределенный впрыск, отличавшийся простотой конструкции (форсунка, регулятор давления, насос в баке) и ремонтопригодностью. В идеале, автомобиль потреблял высокооктановый Аи-95, однако, в силу его дороговизны, большинство владельцев Colt предпочитали ездить на «92-м». Автомобили шли как с каталитическим нейтрализатором газов, так и без оного. В Россию в основном поставлялись модели без катализатора, ремонт которого, как правило, стоил недешево. Дефект в работе каталитического нейтрализатора (если он присутствует) определяется довольно-таки просто: на высокой скорости движения автомобиль становится несколько «туповатым».Трансмиссия и электрикаНа автомобиль устанавливали как механические 5-скоростные КПП, так и 4-диапазонные «автоматы», причем последние явно доминировали. В немалой степени это связано с тем, что изначально автомобиль предназначался для эксплуатации в городских условиях, где использование «механики» доставляет больше хлопот.Опасения относительно надежности АКПП, по утверждению специалистов СТО, абсолютно необоснованны. Если не насиловать коробку и предотвращать несанкционированный доступ к ее содержимому, коробка способна была прослужить долгое время. Заводские дефекты практически сведены к нулю. Интервал замены масла - примерно 40-60 тыс. км. Важна и периодическая замена фильтра АКПП, который со временем засорялся. Дефект в работе АКПП Colt состоял, как правило, в ее «зависании» либо в несвоевременном переключении передач. Ремонт «автомата» обходился владельцам в пределах 300 долларов. {{photo_text_109}} Сцепление эффективно работало на протяжении 150 тыс. км пробега и больше. Если появлялась  необходимость в его замене (250 долларов), то делать приходилось в комплекте (диск, корзина, выжимной подшипник). Стоимость работы по замене сцепления на рядовой СТО едва ли было больше прейскуранта на тот же ВАЗ 2108. Электрооборудование достойно самых добрых слов. Отказы проводки - явление крайне редкое, да и те же щетки генератора при отсутствии чрезмерных нагрузок служили 200 тыс. км пробега и больше. Как показывала практика, в связи с несанкционированным доступом к элементам электрооборудования часто происходило возгорание автомобиля. При установке тех же дополнительных фар или автосигнализаций необходимо было рассчитать мощность электроцепи под конкретный автомобиль, дабы исключить возможность ее замыкания. Генератор рассчитан на определенную нагрузку, которую нельзя увеличивать до бесконечности. В противном случае неизбежны повышенный износ колец ротора, выход из строя щеток генератора, проблемы с аккумулятором.Важен визуальный контрольМаневренность в условиях города выше всяких похвал. Радиус поворота - около 5 метров, и здесь свою положительную роль играл необслуживаемый и неприхотливый в работе гидроусилитель. Чтобы он не подвел в нужный момент, хотя бы 1 один в 3 года надо было менять в его бачке смазывающую жидкость. Главное, что приходилось помнить - при сливе жидкости нельзя крутить двигатель. Рулевое управление – обыкновенная рейка с возможностью регулировки. Стук рейки - явление довольно редкое, встречавшееся, как правило, при пробеге более 80-90 тыс. км. Примерно около 100 тыс. км беспроблемно ходили наконечники рулевых тяг. Тормозная система - разделенная, 2-контурная, диагональная, с регулятором тормозов. Последние, между прочим, - дисковые: как спереди, так и сзади. Если двигатель мощный, то передние дисковые тормоза имели вентиляцию. Мощность силового агрегата, к слову, отражалась и на интервалах замены тормозной жидкости. Чем больше под капотом автомобиля лошадиных сил, тем напряженнее работа тормозов и тем чаще (примерно раз в 2 года) возникала необходимо менять «тормозуху». Предельный же срок ее замены - 3 года. Передние колодки служили, как правило, 30 тыс. км пробега, задние - в пределах 50 тысяч. Жесткость - только во благоАвтомобиль был легкий (1400 кг), и это, естественно, на руку жесткой подвеске, которая прекрасно вела на себя на многочисленных ухабах российских дорог. Спереди - классическая схема McPherson с одной шаровой опорой, которая достаточно долговечная (120-150 тыс. км пробега). Неубиваемыми можно назвать и стойки амортизаторов - срок их службы нередко доходил до 250-300 тыс. км. Изначально устанавливались фирменные амортизаторы, однако впоследствии автовладельцы устанавливали и Sachs, и Monroe. Резиновые элементы стабилизаторов поперечной устойчивости ходили, как правило, 70-90 тыс. км пробега.Задняя полузависимая, подвешенная подвеска отличалась своей жесткостью и имела ход. По оценке сервисменов, в эксплуатации она еще менее прихотлива, нежели McPherson. Главное было следить за состоянием сайлент-блоков. После 100 тыс. км они, как правило, подлежали замене, поскольку втулка закисала (не проворачивалась внутри на болту) и происходил отрыв резинок от корпуса сайлент-блока. Это негативно отражалось на боковой устойчивости автомобиля: при перестроении задняя часть Colt начинала подвиливать и слышался характерный стук.Задние амортизаторы долговечны в той же степени, что и передние. Винтовые пружины с течением времени почти не проседали - как никак автомобиль легкий. В редких случаях у задних амортизаторов изнашивались нижние резиночки: на это просто стоило обращать внимание при визуальном осмотре во время прохождения ТО.
2017-12-18
Автор: Иван Братуха
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