Вспоминаем Mitsubishi Colt образца 1990-х
Сразу скажем, что предложений о покупке-продаже Colt немного. В России охотнее покупают внедорожники Mitsubishi, нежели машины компакт-класса. Colt образца 90-х годов, в сравнении со своими конкурентами, выглядел, грубо говоря, топорно: невзрачная обивка салона, не всегда удачная компоновка приборов и т. п. Плюс к этому, не очень «подъемная» стоимость модели, доходившая в ценах середины 90-х до 14-15 тыс. долларов.
Следующее, с более солидной внешностью, поколение Colt/Mirage (индекс С50) появилось осенью 1987-го. Салон уже не имел тех острых углов, которые были присущи машинам С10. Кроме того, он достаточно просторный, в нем относительно удобно могли разместиться даже высокорослые пассажиры. Рулевая колонка регулировалась по высоте, однако руль не был снабжен ГУРом. Малыш вполне устойчив в поворотах и имел стабильный выбег по прямой. Подвеска комфортабельна даже на не совсем ровной дороге и при полной нагрузке. Гамма силовых агрегатов осталась прежней. Разве что более мощным (145 л. с.) стал 1,6-литровый бензиновый турбомотор.
Миловидная «мордочка»
IV поколение Colt/Mirage появилось осенью 1991-го. Серия САО отличалась миловидной «мордочкой» и откровенно скругленными очертаниями кузова. Потребительские качества предшественников были бережно сохранены. Кузов с хорошим качеством сборки и подгонки всех панелей по-прежнему имел достаточную жесткость и высокую стойкость к коррозии. Плюс, ко всему этому, в серии САО напрочь отсутствовали какие-либо проблемы в техобслуживании и ремонте.
Жесткость подвески возросла, что, по мнению специалистов, не пошло автомобилю на пользу. На европейский рынок поставлялись модели с 12-клапанным 75-сильным 1,3-литровым и 16-клапанным 1,6- и 1,8-литровыми двигателями. Силовой агрегат с 12-клапанной головкой блока цилиндров несколько слабоват на малых оборотах и обеспечивал необходимый подхват разве что после 3000 об/мин. Наибольшей популярностью у покупателей пользовался 1,6-литровый 113-сильный мотор 4G92.
Очередное поколение Colt/Mirage (CJO) появилось осенью 1995 года. Все основные типы кузовов сохранились неизменными - в очередной раз поменялся лишь стайлинг. В основном, это все тот же, уже хорошо знакомый покупателям Colt/Lancer: бесшумен, относительно комфортен и удобен. Явный плюс серии CJO - повышенный уровень безопасности. Серийная комплектация отныне подразумевала наличие подушек безопасности и ABS. Кстати, ее работа вызывала некоторые критические замечания, связанные, в первую очередь, со слишком ранним срабатыванием и заметной отдачей на педаль тормоза.
В 1997 году серия CJO пополнилась автоматической трансмиссией нового поколения INVECS II, которая отличалась электронным управлением. Автоматика подстраивалась под конкретный стиль вождения и позволяла переключать передачи либо плавно, в экономичном режиме, либо ускоренно - в стиле «спорт». Прочие же конструкции автомобиля были унаследованы от предыдущей серии Colt/Mirage/Lancer. При эксплуатации этой модели нередко возникали претензии к очень маленькому (всего 12 см) дорожному просвету, из-за которого иногда ломались пластиковые брызговики и царапались пороги.
Весьма жизнеспособные моторы
Colt оснащался разными силовыми агрегатами. Все двигатели - одновальные, ременные, с гидротолкателями, малообслуживаемые. На рынке встречались и «заряженные» версии моторов, но они крайне редки. Система зажигания - блочная, необслуживаемая. И 1,3-, и 1,6-, и 2-литровый бензиновые двигатели при постоянном к ним внимании служили от 300 до 500 тыс. км без каких-либо серьезных вмешательств. Главное - своевременная (до 100 тыс. км пробега) замена зубчатого ремня ГРМ и планомерная (через каждые 10 тыс. км) замена моторного масла.
|Mitsubishi Colt 1.6 AT
|90 л.с
|180 км/ч
|передний
|бензин
|Все характеристики
Трансмиссия и электрика
На автомобиль устанавливали как механические 5-скоростные КПП, так и 4-диапазонные «автоматы», причем последние явно доминировали. В немалой степени это связано с тем, что изначально автомобиль предназначался для эксплуатации в городских условиях, где использование «механики» доставляет больше хлопот.
Опасения относительно надежности АКПП, по утверждению специалистов СТО, абсолютно необоснованны. Если не насиловать коробку и предотвращать несанкционированный доступ к ее содержимому, коробка способна была прослужить долгое время. Заводские дефекты практически сведены к нулю. Интервал замены масла - примерно 40-60 тыс. км. Важна и периодическая замена фильтра АКПП, который со временем засорялся. Дефект в работе АКПП Colt состоял, как правило, в ее «зависании» либо в несвоевременном переключении передач. Ремонт «автомата» обходился владельцам в пределах 300 долларов.
Электрооборудование достойно самых добрых слов. Отказы проводки - явление крайне редкое, да и те же щетки генератора при отсутствии чрезмерных нагрузок служили 200 тыс. км пробега и больше. Как показывала практика, в связи с несанкционированным доступом к элементам электрооборудования часто происходило возгорание автомобиля. При установке тех же дополнительных фар или автосигнализаций необходимо было рассчитать мощность электроцепи под конкретный автомобиль, дабы исключить возможность ее замыкания. Генератор рассчитан на определенную нагрузку, которую нельзя увеличивать до бесконечности. В противном случае неизбежны повышенный износ колец ротора, выход из строя щеток генератора, проблемы с аккумулятором.
Важен визуальный контроль
Маневренность в условиях города выше всяких похвал. Радиус поворота - около 5 метров, и здесь свою положительную роль играл необслуживаемый и неприхотливый в работе гидроусилитель. Чтобы он не подвел в нужный момент, хотя бы 1 один в 3 года надо было менять в его бачке смазывающую жидкость. Главное, что приходилось помнить - при сливе жидкости нельзя крутить двигатель. Рулевое управление – обыкновенная рейка с возможностью регулировки. Стук рейки - явление довольно редкое, встречавшееся, как правило, при пробеге более 80-90 тыс. км. Примерно около 100 тыс. км беспроблемно ходили наконечники рулевых тяг.
Тормозная система - разделенная, 2-контурная, диагональная, с регулятором тормозов. Последние, между прочим, - дисковые: как спереди, так и сзади. Если двигатель мощный, то передние дисковые тормоза имели вентиляцию. Мощность силового агрегата, к слову, отражалась и на интервалах замены тормозной жидкости. Чем больше под капотом автомобиля лошадиных сил, тем напряженнее работа тормозов и тем чаще (примерно раз в 2 года) возникала необходимо менять «тормозуху». Предельный же срок ее замены - 3 года. Передние колодки служили, как правило, 30 тыс. км пробега, задние - в пределах 50 тысяч.
Жесткость - только во благо
Автомобиль был легкий (1400 кг), и это, естественно, на руку жесткой подвеске, которая прекрасно вела на себя на многочисленных ухабах российских дорог. Спереди - классическая схема McPherson с одной шаровой опорой, которая достаточно долговечная (120-150 тыс. км пробега). Неубиваемыми можно назвать и стойки амортизаторов - срок их службы нередко доходил до 250-300 тыс. км. Изначально устанавливались фирменные амортизаторы, однако впоследствии автовладельцы устанавливали и Sachs, и Monroe. Резиновые элементы стабилизаторов поперечной устойчивости ходили, как правило, 70-90 тыс. км пробега.
Задняя полузависимая, подвешенная подвеска отличалась своей жесткостью и имела ход. По оценке сервисменов, в эксплуатации она еще менее прихотлива, нежели McPherson. Главное было следить за состоянием сайлент-блоков. После 100 тыс. км они, как правило, подлежали замене, поскольку втулка закисала (не проворачивалась внутри на болту) и происходил отрыв резинок от корпуса сайлент-блока. Это негативно отражалось на боковой устойчивости автомобиля: при перестроении задняя часть Colt начинала подвиливать и слышался характерный стук.
Задние амортизаторы долговечны в той же степени, что и передние. Винтовые пружины с течением времени почти не проседали - как никак автомобиль легкий. В редких случаях у задних амортизаторов изнашивались нижние резиночки: на это просто стоило обращать внимание при визуальном осмотре во время прохождения ТО.
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