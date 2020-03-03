Встречаем обновленный Mercedes-Benz E-Class
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Фото: Mercedes-Benz
Компания Mercedes-Benz представила рестайлинговое семейство E-Class, в которое вошли седан, универсал и его вседорожная версия All-Terrain, а также «заряженные» модификации AMG E 53. Обновления коснулись дизайна, электронных ассистентов, а гибридную линейку пополнили сразу семь вариантов.
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Палитра цветов пополнилась тремя новыми оттенками, появились свежие колесные диски, а пластиковый обвес во вседорожной версии All-Terrain теперь черный, а не серебристый. В интерьере появились новые материалы отделки и цветовые решения. В базовом исполнении по-прежнему сдвоенные экраны цифровой «приборки» и медиасистемы MBUX по 10,25 дюймов каждый. За доплату диагональ вырастает до 12,3 дюймов.
Оснащение пополнилось новыми электронными системами, а ранее имеющиеся были усовершенствованы. Например, новая функция Energizing меняет настройки подсветки, музыки и кресел в зависимости от настроения водителя. Доработанная система Active Distance Assist помогает избежать столкновения с автомобилями, движущимися наперерез, и умеет автоматически притормаживать в режиме круиз-контроля, если впереди видна пробка. Система мониторинга «слепых» зон научилась работать даже при заглушенном двигателе. Новые охранные системы Urban Guard Protection и Urban Guard Protection Plus отправят уведомление на смартфон при попытке взлома или эвакуации.
Покупатели смогут выбирать из семи гибридных модификаций с бензиновыми или дизельными двигателями, четыре из которых – полноприводные. Стартер-генератор, питающийся от 48-вольтовой электросети, встроен в 9-ступенчатый «автомат» и добавляет 20 сил и 180 Нм при разгоне. Кроме того, моторная гамма пополнилась двумя новыми турбированными агрегатами: 2-литровой «четверкой» (272 л.с.) и 3-литровой «шестеркой» (367 л.с.). Гибридная силовая установка обновленного Mercedes-AMG E 53 4Matic+ выдает 435 лошадиных сил и 520 Нм крутящего момента. На разгон с места до «сотни» седан тратит 4,5 секунды, универсалу требуется на 0,1 секунды больше. Рублевые цены обновленного Mercedes-Benz E-Class обещают назвать в мае 2020 года. Первые автомобили появятся у отечественных дилеров в июле.
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