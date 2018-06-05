5 июня 2018, 16:38
Встречайте, новый флагман Audi Q8
Компания Audi на специальном мероприятии в Китае представила новый флагманский кроссовер Q8. Новинка, хоть и с опозданием, но поборется за клиентов с BMW X6 и Mercedes GLE Coupe.
По словам представителей Audi новый Q8 предлагает лучшее из двух миров: элегантность пятидверного купе и универсальность большого кроссовера. Автомобиль имеет примерно те же размеры, что и Q7, но выглядит намного спортивнее и динамичнее благодаря наклонной крыше. Размер колесной базы достигает 3 метров – это лучший показатель в сегменте, который обеспечивает самый просторный салон по сравнению с конкурентами BMW и Mercedes-Benz. Объем багажного отделения составляет 605 литров, а при сложенных сидениях второго ряда увеличивается до 1 755 литров. Дорожный просвет внушительный – 254 мм.
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Компания Audi продолжает дразнить публику накануне премьеры своего флагманского кроссовера Q8, которая состоится ...Читать далее
Кроссовер построен на уже известной нам по новому Q7, Touareg и Bentayga модульной платформе MLB. За счет сочетания алюминия и высокопрочной стали модель весит сравнительно немного: с 3,0-литровым двигателем TDI – 2 145 килограмм. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,34.
В моторную гамму Audi Q8 войдет 3-литровый бензиновый мотор мощностью 340 л.с. (версия 55 TFSI) и дизель мощностью 286 л.с. (версия 50 TDI). Оба агрегата имеют гибридную надстройку, на основе 48-вольтовой сети, которая увеличивает мощность при разгоне и помогает экономить топливо в движении. С места до 100 км/ч кроссовер с дизельным мотором и 7-ступенчатым «роботом» разгоняется за 6,3 секунды.
Сборку Audi Q8 наладят на заводе в Братиславе (Словакия). Европейские продажи стартуют в третьем квартале 2018 года.
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