5 июня 2018, 16:38

Встречайте, новый флагман Audi Q8

Компания Audi на специальном мероприятии в Китае представила новый флагманский кроссовер Q8. Новинка, хоть и с опозданием, но поборется за клиентов с BMW X6 и Mercedes GLE Coupe.
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  Встречайте, новый флагман Audi Q8 Audi Q8 Встречайте, новый флагман Audi Q8 Audi Q8 Встречайте, новый флагман Audi Q8 Audi Q8 Встречайте, новый флагман Audi Q8 Audi Q8 Встречайте, новый флагман Audi Q8
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фото
  
По словам представителей Audi новый Q8 предлагает лучшее из двух миров: элегантность пятидверного купе и универсальность большого кроссовера. Автомобиль имеет примерно те же размеры, что и Q7, но выглядит намного спортивнее и динамичнее благодаря наклонной крыше. Размер колесной базы достигает 3 метров – это лучший показатель в сегменте, который обеспечивает самый просторный салон по сравнению с конкурентами BMW и Mercedes-Benz. Объем багажного отделения составляет 605 литров, а при сложенных сидениях второго ряда увеличивается до 1 755 литров. Дорожный просвет внушительный – 254 мм.

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Облик Audi Q8 выполнен в новом дизайнерском стиле марки, воплощением которого стал флагманский седан A8: светодиодная красная линия, пересекающая корму, вертикальные направляющие радиаторной решетки и характерные полоски светодиодов в передней и задней оптике. Интерьер Q8 также имеет схожую с A8 компоновку с цифровой приборной панелью и двумя большими сенсорными экранами на центральной консоли, на которых отображается информация о мультимедийной системе и климатической установке.

Кроссовер построен на уже известной нам по новому Q7, Touareg и Bentayga модульной платформе MLB. За счет сочетания алюминия и высокопрочной стали модель весит сравнительно немного: с 3,0-литровым двигателем TDI – 2 145 килограмм. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,34.

В моторную гамму Audi Q8 войдет 3-литровый бензиновый мотор мощностью 340 л.с. (версия 55 TFSI) и дизель мощностью 286 л.с. (версия 50 TDI). Оба агрегата имеют гибридную надстройку, на основе 48-вольтовой сети, которая увеличивает мощность при разгоне и помогает экономить топливо в движении. С места до 100 км/ч кроссовер с дизельным мотором и 7-ступенчатым «роботом» разгоняется за 6,3 секунды.

Сборку Audi Q8 наладят на заводе в Братиславе (Словакия). Европейские продажи стартуют в третьем квартале 2018 года.

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| Кому: олег Очень странное мнение. 3.0 литра, 6-ступенч. механика, уже более 3 лет никаких проблем. Заводится в любые морозы, никогда даже чек не загорался. Из замен только расходники, фильтра, масла. Это же не китаец какой-нибудь, это ауди, от неё ожидаешь немецкое качество и комфорт, и получаешь ...
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Встречайте, новый флагман Audi Q8
По словам представителей Audi новый Q8 предлагает лучшее из двух миров: элегантность пятидверного купе и универсальность большого кроссовера. Автомобиль имеет примерно те же размеры, что и Q7, но выглядит намного спортивнее и динамичнее благодаря наклонной крыше. Размер колесной базы достигает 3 метров – это лучший показатель в сегменте, который обеспечивает самый просторный салон по сравнению с конкурентами BMW и Mercedes-Benz. Объем багажного отделения составляет 605 литров, а при сложенных сидениях второго ряда увеличивается до 1 755 литров. Дорожный просвет внушительный – 254 мм.{{material_123460}}Облик Audi Q8 выполнен в новом дизайнерском стиле марки, воплощением которого стал флагманский седан A8: светодиодная красная линия, пересекающая корму, вертикальные направляющие радиаторной решетки и характерные полоски светодиодов в передней и задней оптике. Интерьер Q8 также имеет схожую с A8 компоновку с цифровой приборной панелью и двумя большими сенсорными экранами на центральной консоли, на которых отображается информация о мультимедийной системе и климатической установке.Кроссовер построен на уже известной нам по новому Q7, Touareg и Bentayga модульной платформе MLB. За счет сочетания алюминия и высокопрочной стали модель весит сравнительно немного: с 3,0-литровым двигателем TDI – 2 145 килограмм. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,34.В моторную гамму Audi Q8 войдет 3-литровый бензиновый мотор мощностью 340 л.с. (версия 55 TFSI) и дизель мощностью 286 л.с. (версия 50 TDI). Оба агрегата имеют гибридную надстройку, на основе 48-вольтовой сети, которая увеличивает мощность при разгоне и помогает экономить топливо в движении. С места до 100 км/ч кроссовер с дизельным мотором и 7-ступенчатым «роботом» разгоняется за 6,3 секунды.Сборку Audi Q8 наладят на заводе в Братиславе (Словакия). Европейские продажи стартуют в третьем квартале 2018 года.
2018-06-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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