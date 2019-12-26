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26 декабря 2019, 00:01

Встречные потоки на трех- и четырехполосных трассах разделят в 2022 году

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По данным Минтранса, основная причина всех ДТП на загородных трассах – выезд на полосу встречного движения. Ведомство разработало программу, в рамках которой на основных российских автодорогах установят ограждение, разделяющее встречные потоки.
Встречные потоки на трех и четырехполосных трассах разделят в 2022 году

Фото: Артем Иванов

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На заседании Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам, министр транспорта Максим Акимов рассказал о новой программе, которая позволит сократить смертность на российских дорогах. По его словам, почти половина всех ДТП на федеральных и региональных дорогах вне городов происходит при столкновении на полосах встречного движения. Установка разделительного ограждения должна минимизировать риск выезда на «встречку».

На первом этапе, который должен завершиться в 2022 году, разделительное ограждение установят на трех- и четырехполосных трассах. Общая протяженность таких участков на автодорогах федерального значения превышает 2 800 километров, регионального – 1 700 километров. На установку 4 500 километров ограждения потребуется 16,8 млрд рублей.
 
Напомним, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» смертность в ДТП должна снизиться в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом до уровня не более 4 погибших на каждые 100 тысяч населения. В прошлом году этот показатель был равен 12,4. По итогам января-ноября 2019 года смертность на дорогах уменьшается, что позволяет прогнозировать итоговый годовой результат на уровне 11,7. Акимов рассказал, что работы в данном направлении ведутся в комплексе. Строятся более безопасные дороги, растет парк патрульных машин, для экипажей ГИБДД закупают комплекты по оказанию первой медицинской помощи.

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Встречные потоки на трех- и четырехполосных трассах разделят в 2022 году
{{material_128156}}На заседании Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам, министр транспорта Максим Акимов рассказал о новой программе, которая позволит сократить смертность на российских дорогах. По его словам, почти половина всех ДТП на федеральных и региональных дорогах вне городов происходит при столкновении на полосах встречного движения. Установка разделительного ограждения должна минимизировать риск выезда на «встречку».На первом этапе, который должен завершиться в 2022 году, разделительное ограждение установят на трех- и четырехполосных трассах. Общая протяженность таких участков на автодорогах федерального значения превышает 2 800 километров, регионального – 1 700 километров. На установку 4 500 километров ограждения потребуется 16,8 млрд рублей. Напомним, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» смертность в ДТП должна снизиться в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом до уровня не более 4 погибших на каждые 100 тысяч населения. В прошлом году этот показатель был равен 12,4. По итогам января-ноября 2019 года смертность на дорогах уменьшается, что позволяет прогнозировать итоговый годовой результат на уровне 11,7. Акимов рассказал, что работы в данном направлении ведутся в комплексе. Строятся более безопасные дороги, растет парк патрульных машин, для экипажей ГИБДД закупают комплекты по оказанию первой медицинской помощи.
2019-12-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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