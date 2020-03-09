9 марта 2020, 00:32
Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
- 343
- 0
Фото: РИА "Новости"
С 8 марта 2020 года российские водители смогут официально вносить на обратную сторону полиса ОСАГО данные о договоре КАСКО. Теперь выписывать отдельный полис добровольного автострахования вовсе не обязательно.
Ранее мы писали
У российских водителей появится возможность дополнить полис страхования автогражданской ответственности страхованием ...Читать далее
Новый «гибридный» страховой продукт может быть как бумажным, так и электронным. В случае прекращения действия полиса обязательного автострахования будет заканчиваться и действие полиса добровольного. В этом случае клиенту возвратят часть премии пропорционально действовавшему сроку страхования. Договор КАСКО можно расторгнуть в любой момент, полис ОСАГО при этом продолжит действовать.
Новый объединенный полис немного упростит процесс оформления страховки. Будет ли он дешевле двух отдельных, покажет время. Эксперты уверены, что простое совмещение бланков вряд ли снизит цену КАСКО в составе объединенного продукта. На его цену в большей степени влияет не сложность оформления, а страховые риски и лимиты.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Впечатление, что субару уже не знают, как еще упростить жизнь своим покупателям. И подушки поменяли, и потом вот газогенераторы подушек поменяли (минут 45 заняло, кстати, моргнуть не успел) . Теперь вот с картером :) , мало ли дымом плюнет по пути субарушка. Перфекционисты чертовы. Но приятно.
Видели рекламный ролик вольво, где пирамида была из грузовиков, так там за рулем тоже женщина была, в интервью говорила, что 11 лет работает на грузовиках вольво, а на вид ей лет 35. Только вот сейчас в яндекс.такси тоже появились барышни из ближнего зарубежья. На светофоре рядом стояла испуганно вцепившись ...
Странно, что тайота на втором месте, она ж вообще выбивается по ценовой категории. И для меня, как преданного поклонника VW, вот вообще не понятна народная любовь к Грете. Когда выбирала кроссовер, побывала во многих салонах, многое протестировала. Я заранее знала, что хочу, но хотела ознакомиться с ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве