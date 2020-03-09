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9 марта 2020, 00:32

Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

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Фото: РИА "Новости"
С 8 марта 2020 года российские водители смогут официально вносить на обратную сторону полиса ОСАГО данные о договоре КАСКО. Теперь выписывать отдельный полис добровольного автострахования вовсе не обязательно.
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В конце февраля Центробанк РФ выпустил указания, согласно которым с 8 марта на обратной стороне ОСАГО можно вписывать данные полиса КАСКО. Объединенный полис водитель сможет оформить, только если договор добровольного автострахования включает риски утраты (гибели) или повреждения транспортного средства, а франшиза не превышает 20% от страховой суммы.

Новый «гибридный» страховой продукт может быть как бумажным, так и электронным. В случае прекращения действия полиса обязательного автострахования будет заканчиваться и действие полиса добровольного. В этом случае клиенту возвратят часть премии пропорционально действовавшему сроку страхования. Договор КАСКО можно расторгнуть в любой момент, полис ОСАГО при этом продолжит действовать.

Новый объединенный полис немного упростит процесс оформления страховки. Будет ли он дешевле двух отдельных, покажет время. Эксперты уверены, что простое совмещение бланков вряд ли снизит цену КАСКО в составе объединенного продукта. На его цену в большей степени влияет не сложность оформления, а страховые риски и лимиты.

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Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
{{material_127748}}В конце февраля Центробанк РФ выпустил указания, согласно которым с 8 марта на обратной стороне ОСАГО можно вписывать данные полиса КАСКО. Объединенный полис водитель сможет оформить, только если договор добровольного автострахования включает риски утраты (гибели) или повреждения транспортного средства, а франшиза не превышает 20% от страховой суммы.Новый «гибридный» страховой продукт может быть как бумажным, так и электронным. В случае прекращения действия полиса обязательного автострахования будет заканчиваться и действие полиса добровольного. В этом случае клиенту возвратят часть премии пропорционально действовавшему сроку страхования. Договор КАСКО можно расторгнуть в любой момент, полис ОСАГО при этом продолжит действовать.Новый объединенный полис немного упростит процесс оформления страховки. Будет ли он дешевле двух отдельных, покажет время. Эксперты уверены, что простое совмещение бланков вряд ли снизит цену КАСКО в составе объединенного продукта. На его цену в большей степени влияет не сложность оформления, а страховые риски и лимиты.
2020-03-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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