30 октября 2019, 08:23
Вступила в силу новая редакция закона об ОСАГО
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С 29 октября вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, принятые Госдумой еще полгода назад. Согласно новой редакции, страховые компании обязаны учитывать при возмещении ущерба наряду с бумагами, выданными водителю в ГИБДД, также медицинские документы и справки аварийно-спасательных служб.
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Еще один пункт касается виновников ДТП, отказавшихся от медицинского освидетельствования на предмет опьянения. Теперь страховщик вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с него ущерба. Ранее иск можно было подать только в том случае, если было установлено, что водитель был пьян.
Иск о взыскании ущерба разрешили подавать в отношении юридических лиц, которым принадлежит транспортное средство с прицепом, спровоцировавшим ДТП. Новая норма обычных граждан не коснется, они не обязаны страховать прицеп.
Также была уточнена процедура оформления грин-карты – полиса автогражданской ответственности, который обязаны оформлять водители, выезжающие за рубеж. В соответствии с поправками, «Зеленую карту» водитель должен получить на территории РФ до пересечения границы. Проверить ее наличие могут сотрудники таможенной службы независимо от того, выезжает автомобиль из России или въезжает в нее.
Последние изменения затронули электронное ОСАГО. Теперь если автовладелец при заполнении онлайн заявки на покупку полиса допустил ошибку (например, в мощности мотора), система не позволит ему оплатить страховую премию. Страховщик укажет клиенту на ошибку, предложит исправить данные и вновь оформить ОСАГО. Ранее полис с ошибкой (случайной или намеренной) мог стать поводом для иска к страхователю при наступлении страхового случая.
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