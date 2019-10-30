Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
30 октября 2019, 08:23

Вступила в силу новая редакция закона об ОСАГО

  • 1480
  • 0
С 29 октября вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, принятые Госдумой еще полгода назад. Согласно новой редакции, страховые компании обязаны учитывать при возмещении ущерба наряду с бумагами, выданными водителю в ГИБДД, также медицинские документы и справки аварийно-спасательных служб.
Ранее мы писали
Очередные изменения в ОСАГО настигли российских автомобилистов. К счастью, на сей раз положительные. Главное ...
Читать далее
В закон об ОСАГО внесли ряд уточнений и дополнений. Если раньше страховщики принимали только протоколы и постановления из ГИБДД, подтверждающие наступление страхового случая, то теперь они обязаны учитывать документы, выданные спасателями или медиками. По словам экспертов, такие бумаги страховые компании принимали у граждан и ранее. Теперь практику просто закрепили законодательно.

Еще один пункт касается виновников ДТП, отказавшихся от медицинского освидетельствования на предмет опьянения. Теперь страховщик вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с него ущерба. Ранее иск можно было подать только в том случае, если было установлено, что водитель был пьян.

Иск о взыскании ущерба разрешили подавать в отношении юридических лиц, которым принадлежит транспортное средство с прицепом, спровоцировавшим ДТП. Новая норма обычных граждан не коснется, они не обязаны страховать прицеп.

Также была уточнена процедура оформления грин-карты – полиса автогражданской ответственности, который обязаны оформлять водители, выезжающие за рубеж. В соответствии с поправками, «Зеленую карту» водитель должен получить на территории РФ до пересечения границы. Проверить ее наличие могут сотрудники таможенной службы независимо от того, выезжает автомобиль из России или въезжает в нее.

Последние изменения затронули электронное ОСАГО. Теперь если автовладелец при заполнении онлайн заявки на покупку полиса допустил ошибку (например, в мощности мотора), система не позволит ему оплатить страховую премию. Страховщик укажет клиенту на ошибку, предложит исправить данные и вновь оформить ОСАГО. Ранее полис с ошибкой (случайной или намеренной) мог стать поводом для иска к страхователю при наступлении страхового случая.

Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
В ноябре начнутся продажи нового кроссовера Changan CS55
Вы в курсе, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно перестать получать абсолютно легально! Тут подробнее все рассказано http:// gg.gg/ AntiiCam прошло уже больше, чем полгода, а штрафы с камер перестали приходить!
nmk.iols
Skoda рассказала подробнее о новой Octavia
Вы в курсе, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно перестать получать абсолютно легально! Тут подробнее все рассказано http:// gg.gg/ AntiiCam прошло уже больше, чем полгода, а штрафы с камер перестали приходить!
nmk.iols
Во Вьетнаме будут собирать «ГАЗели»
Вы в курсе, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно перестать получать абсолютно легально! Тут подробнее все рассказано http:// gg.gg/ AntiiCam прошло уже больше, чем полгода, а штрафы с камер перестали приходить!
nmk.iols
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Покупаем Volvo XC40, не дожидаясь «дорогого» января
Лучшие электрические кроссоверы
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 22 модели
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 6 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Вступила в силу новая редакция закона об ОСАГО
{{material_127775}}В закон об ОСАГО внесли ряд уточнений и дополнений. Если раньше страховщики принимали только протоколы и постановления из ГИБДД, подтверждающие наступление страхового случая, то теперь они обязаны учитывать документы, выданные спасателями или медиками. По словам экспертов, такие бумаги страховые компании принимали у граждан и ранее. Теперь практику просто закрепили законодательно.Еще один пункт касается виновников ДТП, отказавшихся от медицинского освидетельствования на предмет опьянения. Теперь страховщик вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с него ущерба. Ранее иск можно было подать только в том случае, если было установлено, что водитель был пьян.Иск о взыскании ущерба разрешили подавать в отношении юридических лиц, которым принадлежит транспортное средство с прицепом, спровоцировавшим ДТП. Новая норма обычных граждан не коснется, они не обязаны страховать прицеп.Также была уточнена процедура оформления грин-карты – полиса автогражданской ответственности, который обязаны оформлять водители, выезжающие за рубеж. В соответствии с поправками, «Зеленую карту» водитель должен получить на территории РФ до пересечения границы. Проверить ее наличие могут сотрудники таможенной службы независимо от того, выезжает автомобиль из России или въезжает в нее.Последние изменения затронули электронное ОСАГО. Теперь если автовладелец при заполнении онлайн заявки на покупку полиса допустил ошибку (например, в мощности мотора), система не позволит ему оплатить страховую премию. Страховщик укажет клиенту на ошибку, предложит исправить данные и вновь оформить ОСАГО. Ранее полис с ошибкой (случайной или намеренной) мог стать поводом для иска к страхователю при наступлении страхового случая.
2019-10-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Чебоксары Рязань Липецк
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.