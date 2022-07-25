Вступила в силу новая статья УК РФ: водителя могут отправить в тюрьму на два года

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Нередко лишенный прав водитель вновь садится за руль, рассчитывая в худшем случае отделаться лишь штрафом. Власти решили ужесточить ответственность вплоть до тюремного заключения, в надежде, что новые строгие меры заставят многих задуматься и не усугублять ситуацию еще одним серьезным правонарушением.

Статья 264.3 УК РФ вводит уголовную ответственность за управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, лишенным водительского удостоверения и подвергнутым административному наказанию за совершение аналогичного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ. Согласно части 2, если водитель сел за руль, имея судимость за совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2, п. «в» ч. 4 или п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), либо по ст. 264.3 УК РФ, максимальное наказание для него – два года лишения свободы.

Фото: pxhere.com

Ранее мы писали С осени 2023 года получить водительские права станет еще сложнее В МВД России подготовили ряд поправок в действующее законодательство, которые ужесточают требования к получению ... Читать далее ТАСС. Такого водителя ждет штраф от 50 000 до 100 000 рублей либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов.

Напомним, с 10 января в УК РФ была введена статья 264.2, предусматривающая уголовную ответственность для водителей-рецидивистов. За повторное серьезное нарушение (выезд на встречку, значительное превышение скорости) человека могут оштрафовать на 200 000 – 300 000 рублей, отправить на обязательные работы (до 480 часов) или в колонию сроком до двух лет. Повторная судимость по данной статье грозит штрафом до 500 000 рублей и лишением свободы сроком до трех лет.

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