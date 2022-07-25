Вступила в силу новая статья УК РФ: водителя могут отправить в тюрьму на два года
Статья 264.3 УК РФ вводит уголовную ответственность за управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, лишенным водительского удостоверения и подвергнутым административному наказанию за совершение аналогичного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ. Согласно части 2, если водитель сел за руль, имея судимость за совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2, п. «в» ч. 4 или п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), либо по ст. 264.3 УК РФ, максимальное наказание для него – два года лишения свободы.
Напомним, с 10 января в УК РФ была введена статья 264.2, предусматривающая уголовную ответственность для водителей-рецидивистов. За повторное серьезное нарушение (выезд на встречку, значительное превышение скорости) человека могут оштрафовать на 200 000 – 300 000 рублей, отправить на обязательные работы (до 480 часов) или в колонию сроком до двух лет. Повторная судимость по данной статье грозит штрафом до 500 000 рублей и лишением свободы сроком до трех лет.
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Вслед за бензиновыми автомобилями в Европе под нож пойдут бензиновые мотоциклы
Европа всеми силами пытается отказаться от углеводородов и ископаемого топлива. Автопроизводители активно развивают линейку электрокаров, а в большинстве стран Старого Света уже запланировали полный отказ от автомобилей с традиционными ДВС, начиная с 2035 года. Следующими могут стать мотоциклы.Читать далее
-
21.07.2022, 13:51
Какие автомобили могут разрешить купить на материнский капитал
Депутаты Госдумы вновь вернулись к вопросу о том, на что можно потратить материнский капитал. Список предлагают расширить на собранные в России автомобили стоимостью до 2 млн рублей.Читать далее
-
20.07.2022, 13:45
В России предлагают ввести мораторий на уплату транспортного налога (но не для всех)
Депутат Госдумы Виталий Милонов предолжил «заморозить» уплату транспортного налога на два-три года. Популистская, на первый взгляд, инициатива получила неожиданную поддержку в Минпромторге, но при одном условии.Читать далее
-
17.07.2022, 20:40
В Петербурге пьяный байкер набросился на инспектора ДПС с отвёрткой. С простреленной ногой он попал в больницу
Бывает, оказывается, и такое. На языке улицы это называется «попутал берега». По информации пресс-службы городского УМВД, курьез имел место сегодня ночью, около 02:20 час. на Прибрежной улице.Читать далее
-
15.07.2022, 07:56
Выбросить мусор из автомобиля станет накладно. Штраф – до 200 тыс. рублей
Без труда не выловишь и мусор из пруда. А не надо бросать! К порядку нас призывает и президент. Вчера Владимир Путин подписал закон о штрафах до 200 тыс. рублей за выброс мусора из автомобилей. Документ опубликован на портале правовой информации. Читать далее
-
06.07.2022, 10:30
За что могут оштрафовать в своем дворе?
Проживание в многоквартирном доме накладывает определенные ограничения. Действия жильцов не должны вредить соседям. Аналогичные нормы распространяются и на дворовую территорию.Читать далее
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