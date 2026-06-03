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Автор: Дарья Климова

3 июня 2026, 08:54

Вступление Узбекистана в ВТО: как изменится рынок авто и цены на иномарки

Вступление Узбекистана в ВТО: как изменится рынок авто и цены на иномарки

Как на самом деле изменятся цены на иномарки после вступления Узбекистана в ВТО

Вступление Узбекистана в ВТО: как изменится рынок авто и цены на иномарки

Президент поручил ускорить вступление в ВТО, а автолюбители ждут перемен. Мало кто знает, что на деле цены на иномарки почти не изменятся, а местный автопром получит новые возможности. Какие подводные камни скрывает реформа - объяснил эксперт.

Президент поручил ускорить вступление в ВТО, а автолюбители ждут перемен. Мало кто знает, что на деле цены на иномарки почти не изменятся, а местный автопром получит новые возможности. Какие подводные камни скрывает реформа - объяснил эксперт.

Для российских автомобилистов вступление страны в ВТО обернулось введением утильсбора. Новость о скором вступлении Узбекистана во Всемирную торговую организацию может показаться далеким событием, но на самом деле она отражает важные тренды для всего постсоветского автопрома. Решение президента Шавката Мирзиева завершить переговоры по ВТО до конца 2026 года уже вызвало бурные обсуждения среди водителей и экспертов. Многие надеются на резкое удешевление иномарок и снятие барьеров для ввоза подержанных машин, однако реальность окажется куда сложнее.

Вступление в ВТО - это не просто формальность, а сложный процесс согласования таможенных тарифов и условий с десятками стран. На сегодняшний день Узбекистану осталось договориться только с Казахстаном и Тайванем, остальные 33 государства уже дали согласие. В обществе активно обсуждают возможное обнуление пошлин и массовый приток дешевых автомобилей из Европы и Азии. Но, как показывает опыт соседей, подобные ожидания редко оправдываются.

Главная причина - сохранение утилизационного сбора, который не регулируется ВТО и остается внутренним налогом. Даже если пошлины снизятся, этот сбор продолжит защищать местный рынок от наплыва дешевых иномарок. Аналогичный механизм использовали Россия, Казахстан и Вьетнам после вступления в организацию. В Узбекистане утилизационный сбор действует с 2021 года и уже доказал свою эффективность как барьер для массового импорта.

По словам представителя президента по ВТО Азизбека Урунова, автомобильная отрасль признана чувствительной, и для нее согласованы переходные периоды до восьми лет. Согласно расчетам KPMG, средняя ставка ввозной пошлины на автомобили снизится с 15% до 10,8%, но это произойдет постепенно. На примере нового BMW 320i видно, что экономия для покупателя после полного вступления в силу новых правил составит всего около 3% от итоговой стоимости машины. Причем это снижение растянется на несколько лет и может быть нивелировано изменением курса валют или корректировкой утилизационного сбора.

С подержанными автомобилями ситуация еще жестче. Для машин старше трех лет действуют заградительные пошлины - 40% плюс $3 за каждый кубический сантиметр двигателя, а также высокий утилизационный сбор. Например, Mercedes E-Class 2017 года с двухлитровым мотором после всех платежей обойдется в два раза дороже своей исходной цены. Даже если тарифы снизятся, утилизационный сбор не даст рынку подержанных иномарок вырасти.

Однако ключевые перемены ждут не покупателей новых или подержанных иномарок, а саму автомобильную промышленность страны. Сейчас заводы импортируют комплектующие по индивидуальным льготам, что создает неравные условия для новых игроков. После вступления в ВТО все производители получат одинаковый доступ к мировому рынку запчастей, что снизит порог входа для новых брендов и усилит конкуренцию. Уже сегодня ADM Jizzakh сотрудничает с Kia, Haval, Changan и Chery, а BYD Uzbekistan наладил производство по CKD-схеме. Локализация растет, появляются новые модели, а уровень производства становится все более глубоким.

Экспортные возможности для узбекских заводов также расширятся: проще станет закупать сырье и продавать готовую продукцию за рубеж. Это выгодно отличает Узбекистан от Вьетнама, который после вступления в ВТО долго не мог создать собственную производственную базу, и от Казахстана, где переход сопровождался резким ростом цен и падением продаж. В отличие от этих стран, Узбекистан уже сейчас покрывает более 80% внутреннего спроса собственными машинами, а переходный период позволит избежать ценовых шоков.

Для покупателей это означает, что ждать резкого удешевления иномарок не стоит. Цены на новые импортные автомобили снизятся незначительно, а подержанные машины останутся дорогими из-за утилизационного сбора. Зато автомобили местного производства могут подешеветь на 10-15% в течение 3-5 лет за счет роста локализации и снижения пошлин на комплектующие. На рынке появятся новые бренды и модели, а конкуренция усилится, особенно в бюджетном сегменте.

Интересно, что похожие процессы уже происходят и в России: автогиганты активно выводят новые модели, а рынок меняется на глазах. Например, на ПМЭФ-2026 сразу несколько брендов представили долгожданные новинки, что подтверждает общий тренд на развитие собственного автопрома и снижение зависимости от импорта.

В заключение стоит отметить несколько важных фактов: вступление в ВТО не приведет к обвалу цен на иномарки, но даст мощный толчок развитию местного автопрома; утилизационный сбор останется главным барьером для массового ввоза подержанных машин; переходный период позволит рынку адаптироваться без резких потрясений. Для российских автолюбителей опыт Узбекистана может стать наглядным примером того, как балансировать между интересами потребителей и задачами промышленности.

Упомянутые марки: BMW, Mercedes, KIA, Haval, Changan, Chery, BYD
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