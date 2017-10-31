31 октября 2017, 20:39

Вся история Honda Civic за 1,5 минуты. Видео

Интернет-энтузиасты Donut Media опубликовали на своем YouTube-канале видеоролик, который показывает 44-летнюю эволюцию модели Honda Civic. Почти за половину века автомобиль сменил 10 поколений.
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Honda Civic 1.5 MT
1.5 л, 182 л.с
Механическая 6-ступенчатая
0-100 - 8.2 с, 200 км/ч
4518 x 1799 x 1434 мм
передний
АИ-95, 5.8 л на 100 км
Все характеристики
На рынке Civic появился в 1972 году - тогда марка выпустила автомобиль следующего модельного года. И до сих пор авто присутствует на рынке. Первая версия хэтчбека обладала 50-сильным двигателем на 1,2 литра. Сам «малыш» не превышал 650 кг по своей массе. В то время ему удалось завоевать популярность у автолюбитлей благодаря своей неприхотливости и надежности.

За все время существования Honda Civic успел получить десять генераций. Европейским покупателям актуальная модель доступна с 1-литровым бензиновым двигателем с тремя цилиндрами и турбиной, выдающим 127 л.с. Также на рынке присутствует модификация с 1,5-литровой «турбочетверкой» на 180 л.с. Мотор работает в паре с 6-скоростной «механикой» или вариаторной коробкой передач.

Также производитель создал «заряженную» вариацию автомобиля Civic Type R. Хот-хэтч получил 2-литровый турбированный двигатель с четырьмя цилиндрами, мощность которого составила 310 л.с. Трансмиссия на этой версии представлена 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. «Злому» хэтчбеку достаточно 4,7 секунды, чтобы развить скорость 100 км/ч, а максимальная скорость составляет 285 км/ч. Сейчас марка трудится над выпуском следующего поколения данной модели.

АвтоМудрость Хонда Сивик

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Форум Honda Civic 4D
вибрация хонда сивик 4D - от натяжного ролика ремня генератора, ну и обводного тоже. недавно поменял - всё гуд
Егор
Honda Civic 4D: А «Волга» все равно решает!
Хм... Ну насчет правдоподобности не знаю, но поиздевался я тогда над машиной некисло... ) ) )
Кирилл Шинкаренко
Первая машина: иномарка или убитый ВАЗ?
Лично я за иномарку, когда покупали первую машину тоже выбирали между иномаркой и ваз, взяли иномарку и не разу не пожалели. Единственное - посмотрите каких марок разборок у вас в окрестностях больше.
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Вся история Honda Civic за 1,5 минуты. Видео
{{params_58227}}На рынке Civic появился в 1972 году - тогда марка выпустила автомобиль следующего модельного года. И до сих пор авто присутствует на рынке. Первая версия хэтчбека обладала 50-сильным двигателем на 1,2 литра. Сам «малыш» не превышал 650 кг по своей массе. В то время ему удалось завоевать популярность у автолюбитлей благодаря своей неприхотливости и надежности.За все время существования Honda Civic успел получить десять генераций. Европейским покупателям актуальная модель доступна с 1-литровым бензиновым двигателем с тремя цилиндрами и турбиной, выдающим 127 л.с. Также на рынке присутствует модификация с 1,5-литровой «турбочетверкой» на 180 л.с. Мотор работает в паре с 6-скоростной «механикой» или вариаторной коробкой передач.Также производитель создал «заряженную» вариацию автомобиля Civic Type R. Хот-хэтч получил 2-литровый турбированный двигатель с четырьмя цилиндрами, мощность которого составила 310 л.с. Трансмиссия на этой версии представлена 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. «Злому» хэтчбеку достаточно 4,7 секунды, чтобы развить скорость 100 км/ч, а максимальная скорость составляет 285 км/ч. Сейчас марка трудится над выпуском следующего поколения данной модели.
2017-10-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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