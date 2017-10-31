Вся история Honda Civic за 1,5 минуты. Видео
|Honda Civic 1.5 MT
|1.5 л, 182 л.с
|Механическая 6-ступенчатая
|0-100 - 8.2 с, 200 км/ч
|4518 x 1799 x 1434 мм
|передний
|АИ-95, 5.8 л на 100 км
|Все характеристики
За все время существования Honda Civic успел получить десять генераций. Европейским покупателям актуальная модель доступна с 1-литровым бензиновым двигателем с тремя цилиндрами и турбиной, выдающим 127 л.с. Также на рынке присутствует модификация с 1,5-литровой «турбочетверкой» на 180 л.с. Мотор работает в паре с 6-скоростной «механикой» или вариаторной коробкой передач.
Также производитель создал «заряженную» вариацию автомобиля Civic Type R. Хот-хэтч получил 2-литровый турбированный двигатель с четырьмя цилиндрами, мощность которого составила 310 л.с. Трансмиссия на этой версии представлена 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. «Злому» хэтчбеку достаточно 4,7 секунды, чтобы развить скорость 100 км/ч, а максимальная скорость составляет 285 км/ч. Сейчас марка трудится над выпуском следующего поколения данной модели.
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