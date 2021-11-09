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9 ноября 2021, 10:30

Всё, что нужно знать о полисе КАСКО

Машина, это не только способ комфортно передвигаться из пункта А в пункт Б в любое время года, но еще и ряд обязательных мероприятий по ее содержанию. К одним из них относится страхование, причем оно может быть как обязательным (ОСАГО), так и добровольным (КАСКО). Но тут есть свои особенности, о которых мы и хотим рассказать в сегодняшней статье.
Фото: mccormickinsure.com

В чем разница между КАСКО и ОСАГО

Как уже было сказано, ОСАГО или обязательное страхование автогражданской ответственности является обязательным по закону. Этот полис нужен на случай, если вы станете виновником ДТП. Тогда ваша страховая компания, в которой вы оформили ОСАГО, будет выплачивать компенсацию пострадавшей стороне. А свой ущерб вы будете покрывать из собственного кармана.

Но не будем забывать, что ДТП в классическом его понимании не единственное, что может навредить вашей машине. Дети во дворе зафутболили мячом по зеркалу или ветер уронил на машину дерево… Наличие в таких ситуациях полиса добровольного страхования КАСКО, способно избавить вас от многих проблем.

Правила оформления КАСКО

Если вы покупаете новую машину в кредит, то КАСКО придется оформить в обязательном порядке. В сохранности машины банк заинтересован не меньше вашего. Если покупка не подразумевает использование кредитных средств, то КАСКО вам предложат под соусом выгоды – оформите КАСКО и получите скидку на новое авто. Соглашаться или нет, ваш личный выбор.

Но, если к идее оформить КАСКО вы пришли самостоятельно, то вот несколько важных моментов, которые стоит знать об этом полисе:

  1. Частичное и полное страхование рисков. Это значит, что вы сами можете выбрать, страховать машину от всего вообще, или выбрать одну из трех категорий рисков (угон, урон, полная гибель машины).
  • Угон – компенсацию можно получит не только за саму машину, но и за украденные ее части – снятые колеса или зеркала;
  • Урон – последствия ДТП, несчастных случаев вроде упавшего дерева или сосулек, порча машина в результате действий вандалов и т.п.;
  • Гибель машины – если машину дешевле купить новую, чем восстановить остатки старой, то ее могут признать полностью погибшей. Обычно речь о сумме, превышающей стоимость новой машины на 50% и более.

При этом полный полис КАСКО гарантирует выплаты во всех вышеназванных ситуациях. Если решите все же выбрать частичный вариант страхования, обязательно проверьте, что именно входит в стоимость. Компенсируют ли вам украденные колеса, если машина стояла на платной стоянке, а во дворе? Возместят ли ущерб за урон, нанесенный наводнением, под которое попали, например, машины в Крыму в этом году?

Такие моменты следует проверять, чтобы потом не оказалось, что вы были уверенны в защите, а у страховой компании на этот счет иное мнение и денег вы не получите.

  1. Стоимость полиса определяется его уровнем – частичный или полный, и страховой компанией. Это значит, что частичный КАСКО или полный, могут по-разному стоить в двух разных компаниях. Если вы не ограничены правом выбора (требованием банка или дилера в автосалоне), то сравните цены, выберите компанию с подходящими условиями и ценами.

Помимо этого, в страховой обязательно обратят внимание на:

  • Возраст – молодые и пожилые водители в группе риска по ДТП, так что стоимость для них всегда выше;
  • Водительский стаж – если у вас 10 лет стажа без ДТП, то полис КАСКО обойдется дешевле, чем вашему знакомому с двумя годами водительского опыта. Если в послужном списке много ДТП, то стаж особой роли не сыграет;
  • Возраст машины – чем старше машина, тем вероятнее, что она серьезно сломается или попадет в ДТП по причине износа каких-либо узлов. Так что оформить КАСКО на старую «развалюху» может оказать экономически не целесообразно;
  • Марка и модель машины и ее ремонтопригодность – от сложности ремонта и стоимости деталей для вашей машины зависит то, сколько денег придется отдать страховой компании, если у вас наступит страховой случай;
  • Насколько часто угоняют модели, аналогичные вашей – тут все просто – страховая оценивает вероятность, с которой ей придется возмещать вам стоимость машины. Естественно, чем она выше (вероятность), тем дороже будет ваш полис КАСКО.

  1. Есть способы сделать полис КАСКО дешевле, даже если вы и ваша машина по некоторым пунктам не соответствуете представлениям об идеальном страхуемом. Вот несколько вариантов, которые помогут сэкономить на КАСКО:
  • Противоугонная система – если вы в группе риска по угону, то такая система поможет получить скидку на КАСКО;
  • Оформление частичного полиса только от урона – хотя полный КАСКО дает больше уверенности в защите от всех напастей, он может оказаться слишком дорогим. Если застраховать машину только от ДТП и стихийных бедствий, стоимость будет ниже;
  • Чтобы сделать полис дешевле примерно на 25%, вы можете установить агрегатную сумму, после выплаты которой страховая уже не будет покрывать новый урон. То есть мелкие ремонты в течение года вам гарантированно компенсируют, но после исчерпания этого лимита, любое ДТП будет уже за ваш счет;
  • Купите полис с франшизой: суммой, которую вы всегда будете платить сами. Например 5000 или 10 000 рублей.
  • Оформите сразу два полиса – КАСКО и ОСАГО, многие компании дают скидку при оформлении у них сразу обоих полисов страхования.

Желаем вам только безопасного движения и надеемся эти сведенья вам пригодятся, и ваша машина будет под надежной защитой!

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