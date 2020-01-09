9 января 2020, 15:26
ВТБ выдает автокредиты без первоначального взноса
- 31
- 0
Банк ВТБ изменил условия предоставления кредита на покупку новых и подержанных автомобилей. Теперь получить кредит можно без первоначального взноса с процентной ставкой от 12% годовых.
Ранее мы писали
Минпромторг сообщил о возобновлении с 1 января 2020 года программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» ...Читать далее
Для того чтобы подать заявку на кредит, необходимо предоставить два документа, один из которых – паспорт РФ. Вторым документом может стать загранпаспорт, водительское удостоверение, военный билет или удостоверение личности офицера, служебное удостоверение сотрудника МВД, ФСБ, ФТС и т.п. Решение по заявке принимается оперативно – в течение двух рабочих дней. Учитывается, прежде всего, долговая нагрузка потенциального заемщика.
По словам вице-президента, начальника управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимира Высоцкого, с новыми условиями клиенты не будут зависеть от наличия сбережений и смогут приобрести автомобиль в кредит именно тогда, когда возникнет необходимость в транспортном средстве. Банк ВТБ – один лидеров автокредитования в России. С января по ноябрь 2019 года объем автокредитования ВТБ превысил 78 млрд рублей.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:||| Купил около 3х недель назад здесь Tucson 2016 г.в. Пока всем доволен, хорошее авто по хорошей цене. С документами и историей авто все в порядке. Автосалон понравился Цитата:|| Цитата:|| Цитата:|| А что по состоянию авто? Сами смотрели или возили к дилеру? Цитата:| Я не возил.Авто подняли ...
6 января в Москву, 8 января домой в Петербург на своей машине, Фольксваген Туарег, от кольцевой до кольцевой ровно 6 часов, без превышения скорости в 130 км/ час, заправлялся на BP в Твери, оплата с транспондером ЗСД, в каждую сторону 1525 руб, туалеты по трассе чистые
Музей - не для меня. Мне нравиться держать историю в руках, поэтому я коллекционирую и создаю свой минимузей, благо материала сейчас хватает на том же мешке или виолити, смотря что нужно.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве