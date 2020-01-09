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9 января 2020, 15:26

ВТБ выдает автокредиты без первоначального взноса

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Банк ВТБ изменил условия предоставления кредита на покупку новых и подержанных автомобилей. Теперь получить кредит можно без первоначального взноса с процентной ставкой от 12% годовых.
ВТБ выдает автокредиты без первоначального взноса

Фото взято из открытых источников

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Новая программа автокредитования предоставляет покупателям возможность приобрести машину, даже не имея на руках никаких сбережений. Кредит выдается на покупку как новых, так и подержанных автомобилей. Максимальная сумма кредита – 3 млн для новых машин и 2 млн для авто с пробегом. Срок – от 1 года до 5 лет. Кредитная ставка зависит от оформления дополнительных услуг. Получить кредит с минимальной ставкой 12% годовых можно, купив страховку на автомобиль.

Для того чтобы подать заявку на кредит, необходимо предоставить два документа, один из которых – паспорт РФ. Вторым документом может стать загранпаспорт, водительское удостоверение, военный билет или удостоверение личности офицера, служебное удостоверение сотрудника МВД, ФСБ, ФТС и т.п. Решение по заявке принимается оперативно – в течение двух рабочих дней. Учитывается, прежде всего, долговая нагрузка потенциального заемщика.

По словам вице-президента, начальника управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимира Высоцкого, с новыми условиями клиенты не будут зависеть от наличия сбережений и смогут приобрести автомобиль в кредит именно тогда, когда возникнет необходимость в транспортном средстве. Банк ВТБ – один лидеров автокредитования в России. С января по ноябрь 2019 года объем автокредитования ВТБ превысил 78 млрд рублей.


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ВТБ выдает автокредиты без первоначального взноса
{{material_128542}}Новая программа автокредитования предоставляет покупателям возможность приобрести машину, даже не имея на руках никаких сбережений. Кредит выдается на покупку как новых, так и подержанных автомобилей. Максимальная сумма кредита – 3 млн для новых машин и 2 млн для авто с пробегом. Срок – от 1 года до 5 лет. Кредитная ставка зависит от оформления дополнительных услуг. Получить кредит с минимальной ставкой 12% годовых можно, купив страховку на автомобиль.Для того чтобы подать заявку на кредит, необходимо предоставить два документа, один из которых – паспорт РФ. Вторым документом может стать загранпаспорт, водительское удостоверение, военный билет или удостоверение личности офицера, служебное удостоверение сотрудника МВД, ФСБ, ФТС и т.п. Решение по заявке принимается оперативно – в течение двух рабочих дней. Учитывается, прежде всего, долговая нагрузка потенциального заемщика.По словам вице-президента, начальника управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимира Высоцкого, с новыми условиями клиенты не будут зависеть от наличия сбережений и смогут приобрести автомобиль в кредит именно тогда, когда возникнет необходимость в транспортном средстве. Банк ВТБ – один лидеров автокредитования в России. С января по ноябрь 2019 года объем автокредитования ВТБ превысил 78 млрд рублей.
2020-01-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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