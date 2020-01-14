14 января 2020, 15:55
Вторичный авторынок ушел в «минус»
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В 2019 году в России было продано 5,4 млн подержанных автомобилей или на 0,4% меньше, чем в 2018-м. Падение продаж по итогам года наблюдается на вторичном авторынке впервые после трех лет роста.
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На вторичном автомобильном рынке России в 2018 году было продано 5,4 млн подержанных машин, или на 2,4% больше ...Читать далее
В пятерке самых востребованных марок изменений не произошло. И это вторая важная новость. Корейскому бренду Hyundai пока не удается сдвинуть с третьего места японский Nissan, хотя разрыв планомерно сокращается. Безоговорочное лидерство на российском вторичном рынке удерживает Lada. В прошлом году россияне купили 1 346,5 тыс. подержанных «Лад» и «Жигулей». Самой популярной иномаркой остается Toyota, завершившая год с результатом 597,6 тыс. перепроданных автомобилей.
Третью строчку удерживает Nissan (303,6 тыс. экз.). Далее с минимальным отставанием идут два корейских бренда. В 2019 году российские автолюбители приобрели 284,6 тыс. подержанных автомобилей Hyundai и 265 тыс. автомобилей Kia. В прошлом году разница между третьим и четвертым местом была вдвое больше: 301,9 тыс. экз. у Nissan и 270,9 экз. у Hyundai. Рискнем предположить, что по итогам 2020 года «бронза» можете перейти к «корейцам».
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
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