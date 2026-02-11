Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дмитрий Новиков

11 февраля 2026, 19:07

Какие факторы определят динамику продаж подержанных машин в России в ближайшие годы и что изменится для покупателей

Вышло исследование: в 2026 году рынок подержанных легковых автомобилей может вырасти на 4–7%. Эксперты отмечают, что многое зависит от курса рубля, политики Центробанка и активности китайских брендов. Какие риски и возможности ждут покупателей и продавцов - разбираемся в деталях.

В 2026 году российский рынок автомобилей с пробегом может прибавить в объеме от 4 до 7 процентов, если верить свежим оценкам специалистов. Как сообщает «Автостат», эксперты выделяют сразу несколько ключевых факторов, способных повлиять на динамику продаж.

Директор департамента автомобилей с пробегом ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков считает, что основное влияние окажут ключевая ставка Центробанка и курс рубля. Если ставка снизится, а национальная валюта ослабнет, спрос на подержанные машины заметно вырастет. При этом особое внимание уделяется китайским маркам, которые все активнее занимают позиции на вторичном рынке. Их привлекательность объясняется не только ценой, но и наличием официальных дилеров, а также богатым оснащением даже в базовых версиях.

Виктор Пушкарев, заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат», уверен: спрос на подержанные автомобили в 2026 году останется устойчивым, а объемы продаж будут близки к показателям 2025 года. По его словам, ограниченное предложение новых машин, особенно на фоне сокращения ассортимента и роста цен, подталкивает покупателей к выбору автомобилей с пробегом. Импорт также играет свою роль, расширяя выбор моделей и модификаций. Однако есть и риски: резкое удорожание валют и возможные новые ограничения на ввоз машин способны затормозить развитие рынка.

Юрий Чистов, СЕО маркетплейса FRESH, придерживается схожей точки зрения. Он прогнозирует, что в 2026 году продажи автомобилей с пробегом останутся примерно на уровне прошлого года или вырастут максимум на 5%. Оптимистичный сценарий - до 6,5 миллиона реализованных машин. Среди факторов, способных повлиять на ситуацию, он выделяет увеличение утилизационного сбора, что делает новые автомобили с крупными моторами менее доступными. Это, в свою очередь, подстегивает интерес к вторичному рынку. Важную роль играют и изменения в налоговой и кредитной политике: например, ограничения на индивидуальный лизинг снижают привлекательность подержанных авто для части покупателей.

Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский отмечает, что рост утильсбора и повышение цен на новые машины приведут к еще большему перетоку клиентов на вторичный рынок. По его оценке, в 2026 году динамика может быть даже выше - до 8–10%. Это связано с тем, что многие россияне вынуждены отказываться от покупки новых автомобилей в пользу более доступных вариантов с пробегом.

Если Вы не знали, китайские автопроизводители за последние годы существенно укрепили свои позиции на российском рынке. Благодаря широкой дилерской сети, разнообразию моделей и конкурентным ценам, такие бренды, как Chery, Haval, Geely и другие, стали одними из лидеров по продажам как новых, так и подержанных автомобилей. Их автомобили часто выбирают за современное оснащение и доступность сервисного обслуживания, что особенно важно для покупателей на вторичном рынке.

Интересно, что схожие тенденции наблюдаются и в других сегментах: например, в недавнем материале о рекордных продажах KIA в 2025 году подробно разбирались причины успеха и влияние новых стратегий на рынок. Подробнее о том, как автогиганты адаптируются к изменяющимся условиям, читайте в нашем специальном обзоре.

По информации «Автостат», в числе главных угроз для вторичного рынка в 2026 году остаются возможные валютные колебания и ужесточение правил импорта. Если государство введет дополнительные ограничения или повысит пошлины, это может привести к сокращению предложения и росту цен. В то же время, эксперты отмечают, что разнообразие марок и моделей, а также гибкость ценовой политики дилеров, позволяют рынку сохранять устойчивость даже в условиях неопределенности.

В заключение стоит отметить, что ситуация на вторичном рынке автомобилей в России остается динамичной и требует постоянного мониторинга. Покупатели все чаще обращают внимание на соотношение цены и качества, а дилеры вынуждены адаптироваться к новым реалиям, предлагая дополнительные сервисы и расширяя ассортимент. Как будет развиваться рынок дальше - покажет время, но уже сейчас ясно: 2026 год станет для многих игроков настоящим испытанием на прочность.

Упомянутые марки: Chery, Haval, Geely
