Какие факторы определят динамику продаж подержанных машин в России в ближайшие годы и что изменится для покупателей

11 февраля 2026, 19:07
Вторичный рынок авто в 2026: эксперты прогнозируют рост и новые вызовы
Вышло исследование: в 2026 году рынок подержанных легковых автомобилей может вырасти на 4–7%. Эксперты отмечают, что многое зависит от курса рубля, политики Центробанка и активности китайских брендов. Какие риски и возможности ждут покупателей и продавцов - разбираемся в деталях.
В 2026 году российский рынок автомобилей с пробегом может прибавить в объеме от 4 до 7 процентов, если верить свежим оценкам специалистов. Как сообщает «Автостат», эксперты выделяют сразу несколько ключевых факторов, способных повлиять на динамику продаж.
Директор департамента автомобилей с пробегом ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков считает, что основное влияние окажут ключевая ставка Центробанка и курс рубля. Если ставка снизится, а национальная валюта ослабнет, спрос на подержанные машины заметно вырастет. При этом особое внимание уделяется китайским маркам, которые все активнее занимают позиции на вторичном рынке. Их привлекательность объясняется не только ценой, но и наличием официальных дилеров, а также богатым оснащением даже в базовых версиях.
Виктор Пушкарев, заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат», уверен: спрос на подержанные автомобили в 2026 году останется устойчивым, а объемы продаж будут близки к показателям 2025 года. По его словам, ограниченное предложение новых машин, особенно на фоне сокращения ассортимента и роста цен, подталкивает покупателей к выбору автомобилей с пробегом. Импорт также играет свою роль, расширяя выбор моделей и модификаций. Однако есть и риски: резкое удорожание валют и возможные новые ограничения на ввоз машин способны затормозить развитие рынка.
Юрий Чистов, СЕО маркетплейса FRESH, придерживается схожей точки зрения. Он прогнозирует, что в 2026 году продажи автомобилей с пробегом останутся примерно на уровне прошлого года или вырастут максимум на 5%. Оптимистичный сценарий - до 6,5 миллиона реализованных машин. Среди факторов, способных повлиять на ситуацию, он выделяет увеличение утилизационного сбора, что делает новые автомобили с крупными моторами менее доступными. Это, в свою очередь, подстегивает интерес к вторичному рынку. Важную роль играют и изменения в налоговой и кредитной политике: например, ограничения на индивидуальный лизинг снижают привлекательность подержанных авто для части покупателей.
Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский отмечает, что рост утильсбора и повышение цен на новые машины приведут к еще большему перетоку клиентов на вторичный рынок. По его оценке, в 2026 году динамика может быть даже выше - до 8–10%. Это связано с тем, что многие россияне вынуждены отказываться от покупки новых автомобилей в пользу более доступных вариантов с пробегом.
Если Вы не знали, китайские автопроизводители за последние годы существенно укрепили свои позиции на российском рынке. Благодаря широкой дилерской сети, разнообразию моделей и конкурентным ценам, такие бренды, как Chery, Haval, Geely и другие, стали одними из лидеров по продажам как новых, так и подержанных автомобилей. Их автомобили часто выбирают за современное оснащение и доступность сервисного обслуживания, что особенно важно для покупателей на вторичном рынке.
Интересно, что схожие тенденции наблюдаются и в других сегментах: например, в недавнем материале о рекордных продажах KIA в 2025 году подробно разбирались причины успеха и влияние новых стратегий на рынок. Подробнее о том, как автогиганты адаптируются к изменяющимся условиям, читайте в нашем специальном обзоре.
По информации «Автостат», в числе главных угроз для вторичного рынка в 2026 году остаются возможные валютные колебания и ужесточение правил импорта. Если государство введет дополнительные ограничения или повысит пошлины, это может привести к сокращению предложения и росту цен. В то же время, эксперты отмечают, что разнообразие марок и моделей, а также гибкость ценовой политики дилеров, позволяют рынку сохранять устойчивость даже в условиях неопределенности.
В заключение стоит отметить, что ситуация на вторичном рынке автомобилей в России остается динамичной и требует постоянного мониторинга. Покупатели все чаще обращают внимание на соотношение цены и качества, а дилеры вынуждены адаптироваться к новым реалиям, предлагая дополнительные сервисы и расширяя ассортимент. Как будет развиваться рынок дальше - покажет время, но уже сейчас ясно: 2026 год станет для многих игроков настоящим испытанием на прочность.
Похожие материалы Чери, Хавейл, Джили
-
11.02.2026, 20:26
Rivian R2: новая волна споров из-за системы открывания дверей и обещаний бренда
Rivian оказалась в центре внимания после первых тестов R2: обещанная доработка системы открывания дверей вызвала вопросы у экспертов. Почему производитель не реализовал механическую защиту и как это может повлиять на рынок электромобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 20:11
Adria Twin 640 SHX: универсальный автодом на базе Fiat Ducato для дальних поездок
Adria Twin 640 SHX на платформе Fiat Ducato сочетает в себе комфорт и практичность для путешествий и повседневных поездок. Модель выделяется двумя полноценными кроватями в задней части и рассчитана на четверых. В чем еще ее преимущества - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 20:03
BelGee X50 удивил новыми доработками и локализацией для российского рынка — что изменилось
Белорусский кроссовер BelGee X50 заметно отличается от Geely Coolray не только локализацией, но и рядом технических улучшений. Эксперты отмечают усиленную защиту кузова, дополнительную шумоизоляцию и адаптацию к российским условиям. Эти изменения могут повлиять на выбор покупателей в 2026 году.Читать далее
-
11.02.2026, 19:36
Changan CS35 Max выходит на рынок РФ: комплектации, опции и новые детали
Changan официально представил комплектации нового CS35 Max для России. Три версии, расширенный список опций, свежий дизайн и обновленная техника - что изменилось и почему это важно для покупателей прямо сейчас.Читать далее
-
11.02.2026, 19:29
Обновленный Haval H3 2026: новые моторы, интерьер и комплектации для России
Haval представил в России рестайлинговый H3 2026 года с доработанными двигателями, измененным интерьером и расширенным списком опций. Какие новшества приготовил производитель и как изменились цены - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.02.2026, 19:28
Россия приостанавливает проект по созданию единой платформы для автомобилей
Денег на разработку нет. Российский автопром меняет курс - масштабный проект по созданию единой платформы заморожен из-за финансовых ограничений. Какие последствия ждут рынок, и что теперь станет приоритетом для производителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 19:21
Такси по новым правилам: какие автомобили попадут в обязательный список Минпромторга
Вышло постановление: с 2026 года таксопарки смогут закупать машины только из утвержденного перечня. Эксперты прогнозируют расширение списка до 40 моделей, но перевозчики опасаются массового ухода с рынка. Какие проблемы ждут отрасль - объясняем подробно.Читать далее
-
11.02.2026, 19:14
Autorepar начал продажи новых комплектов ГРМ для популярных иномарок в России
На российском рынке появились сертифицированные комплекты ГРМ Autorepar для популярных европейских и азиатских авто. Что это значит для владельцев, какие преимущества и где купить - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.02.2026, 19:01
ГАЗ представил Соболь NN 4х4 с новой европлатформой: увеличенный объем и полный привод
Горьковский автозавод удивил рынок, представив Соболь NN 4х4 с европлатформой на 11,3 м³. Новая модификация обещает повысить эффективность перевозок в регионах, где дороги оставляют желать лучшего. Что изменилось в конструкции и почему это важно для бизнеса - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 18:13
Редкий Ford Mustang 1967 года годами стоял под чехлом и вызвал ажиотаж на аукционе
Ford Mustang 1967 года, долгое время скрытый от глаз на обычной стоянке, неожиданно оказался в центре внимания коллекционеров. Несмотря на неидеальное состояние, автомобиль вызвал бурю интереса на аукционе. В чем секрет популярности таких машин и почему именно сейчас они становятся объектом охоты?Читать далее
