Продажи грузовиков с пробегом в апреле выросли на 7 процентов

28 мая 2026, 18:43
Вторичный рынок грузовиков в России: весенний рост и новые лидеры сегмента
В апреле российский рынок грузовых автомобилей с пробегом показал заметный прирост. По свежим данным, перерегистрация грузовиков уверенно растет третий месяц подряд. Какие бренды и модели оказались в числе лидеров, и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но весенний подъем может стать началом нового тренда.
По данным «Автостат Инфо», в апреле 2026 года в России было перерегистрировано 27 755 подержанных грузовых автомобилей. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель составлял 25 998 единиц. Весенний сезон стал для рынка временем восстановления после зимнего спада: уже третий месяц подряд фиксируется рост активности, начиная с январского минимума в 16 676 машин. Такая динамика может свидетельствовать о стабилизации спроса на коммерческий транспорт.
Особенно заметно увеличились продажи у китайских брендов. Sitrak показал прирост на 74% в апреле и на 84% за первые четыре месяца года. Shacman также укрепил позиции: плюс 57% за месяц и 55% с начала года. FAW не отстает - рост составил 47% в апреле и 51% за четыре месяца. Эти цифры говорят о том, что китайские производители продолжают активно завоевывать российский рынок грузовиков с пробегом, вытесняя традиционных игроков.
Среди моделей лидерами стали КамАЗ 5490 4×2, который разошелся тиражом 1 009 экземпляров, что на 55% больше прошлогоднего результата. На втором месте - ГАЗ ГАЗОН Next с приростом 39% и 896 проданными машинами. Тройку замыкает Sitrak C7H 4×2, продажи которого выросли на 84% и достигли 789 единиц. Такая расстановка сил может указывать на изменение предпочтений среди покупателей коммерческого транспорта.
Как пишет Комтранс, вторичный рынок грузовых автомобилей в России постепенно возвращается к докризисным показателям. Восстановление идет на фоне стабилизации экономической ситуации и роста спроса на перевозки. При этом эксперты отмечают, что увеличение доли китайских брендов связано не только с привлекательной ценой, но и с расширением сервисной поддержки и доступностью запчастей. Важно, что российские производители, такие как КамАЗ и ГАЗ, по-прежнему удерживают значительную долю рынка, несмотря на усиливающуюся конкуренцию.
