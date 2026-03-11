Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Мария Степанова

11 марта 2026, 05:45

Китайские автомобили быстро теряют владельцев из-за новых моделей и обновлений — почему они не устраивают владельцев

С начала 2026 года продажи подержанных китайских автомобилей в России резко увеличились на 55%. Эксперты отмечают, что на рынке появилось много свежих моделей, а владельцы спешат сменить авто. Разбираемся, что стоит за этим трендом и как он отражается на ценах.

Рынок подержанных автомобилей в России переживает настоящий всплеск: продажи китайских машин с пробегом с начала 2026 года выросли сразу на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это не просто статистика - за этими цифрами скрывается целый пласт изменений в поведении автовладельцев и динамике рынка.

Главная особенность нынешней ситуации - массовое появление на вторичном рынке практически новых китайских автомобилей. По информации «Российской газеты», почти треть всех проданных машин - это модели 2023 года выпуска, еще 21% приходится на автомобили 2024 года, а машины 2025 года уже составляют 3,4% от общего объема сделок. То есть, автомобили, которые еще вчера считались новыми, сегодня уже активно ищут новых владельцев.

Причины столь быстрой смены собственников кроются не только в желании обновить автопарк. Китайские производители регулярно выводят на рынок новые поколения и рестайлинги, что подталкивает владельцев избавляться от недавно купленных машин. Кроме того, эффект базы играет свою роль: массовый приток китайских брендов в Россию начался лишь во втором полугодии 2022 года, и теперь сформировавшийся парк автомобилей выходит на вторичный рынок.

Эксперты отмечают, что такая динамика меняет не только структуру рынка, но и влияет на стоимость автомобилей. Владельцы предпочитают не ждать, пока их машины потеряют в цене, а быстро менять их на более современные и технологичные модели. Это создает новые возможности для покупателей, которые могут приобрести практически новые автомобили по более доступной цене.

Интересно, что подобная тенденция затрагивает не только китайские бренды, но и весь рынок в целом. Дилеры корректируют цены на новые автомобили, предлагают дополнительные бонусы и скидки, чтобы привлечь покупателей и сохранить прибыль. В результате на вторичном рынке появляется все больше свежих предложений, а конкуренция между продавцами усиливается.

В целом, ситуация на рынке подержанных китайских автомобилей в России остается крайне динамичной. Владельцы все чаще принимают решение о быстрой смене машины, не дожидаясь значительного падения стоимости. Это открывает новые перспективы для тех, кто ищет выгодные предложения, но требует внимательности и осторожности при выборе автомобиля. Как будет развиваться этот тренд в ближайшие месяцы, покажет время.

Упомянутые марки: Chery, Geely, Haval, Changan, Great Wall, EXEED
