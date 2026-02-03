Вышло исследование: какие марки и модели подержанных легких коммерческих авто оказались в топе в 2025 году

Вторичный рынок LCV в России: продажи снизились, но лидеры остались прежними

Несмотря на общее замедление, рынок подержанных LCV в России сохранил стабильность. Лидеры не сдают позиций, а отечественные бренды продолжают доминировать. Какие модели оказались в центре внимания и что это значит для бизнеса - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но на рынке есть неожиданные тенденции.

По информации агентства «АВТОСТАТ», в 2025 году российский рынок легких коммерческих автомобилей с пробегом продемонстрировал минимальное снижение активности. За год было реализовано 381,1 тысячи подержанных LCV - это всего на 0,4% меньше, чем годом ранее. Несмотря на незначительное падение, структура рынка практически не изменилась: отечественные производители по-прежнему занимают лидирующие позиции, а иностранные бренды лишь дополняют пятерку самых востребованных.

Более трети всех сделок пришлись на автомобили марки ГАЗ - 147 тысяч единиц, что составляет внушительные 38,6% от общего объема. Такой результат подтверждает устойчивый спрос на продукцию российского автопрома в сегменте коммерческого транспорта. Второе место с большим отрывом занял УАЗ, чьи автомобили выбрали 30,1 тысячи покупателей. Остальные позиции в топ-5 распределились между Volkswagen (26,8 тыс.), Ford (24,8 тыс.) и Mercedes-Benz (24,1 тыс.). Совокупно эти бренды контролируют две трети рынка, что говорит о высокой концентрации спроса на ограниченном числе марок.

Если рассматривать популярность отдельных моделей, то здесь безоговорочным лидером остается ГАЗ 3302. В 2025 году этот автомобиль приобрели 78,2 тысячи раз, что позволило ему занять долю чуть более 20% среди всех подержанных LCV. Следом идет ГАЗ Gazelle NEXT с результатом 29,5 тысячи проданных экземпляров. На третьей строчке расположился Ford Transit - 22,7 тысячи машин нашли новых владельцев. В пятерку также вошли ГАЗ 2705 (13,6 тыс.) и LADA Largus VU (13,3 тыс.), что подчеркивает стабильный интерес к отечественным коммерческим моделям даже на фоне присутствия иностранных конкурентов.

Эксперты отмечают, что подобная структура рынка объясняется не только привычками покупателей, но и особенностями эксплуатации коммерческого транспорта в России. Надежность, доступность запчастей и простота обслуживания остаются ключевыми критериями выбора. Кроме того, многие компании предпочитают обновлять автопарк за счет проверенных временем моделей, что поддерживает высокий спрос на определенные позиции.

ГАЗ давно стал символом российского коммерческого автотранспорта. Его автомобили широко используются в различных сферах - от малого бизнеса до государственных структур. Благодаря широкой сервисной сети и наличию запчастей, эксплуатация этих машин остается выгодной для владельцев. Постоянное обновление модельного ряда и внедрение современных технологий позволяют бренду удерживать позиции на рынке даже в периоды экономической нестабильности.