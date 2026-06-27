Эти марки стремительно дешевеют на вторичке: их лучше не покупать в 2026 году

27 июня 2026, 20:55
Вторичный рынок летом 2026: какие авто подорожают, а какие потеряют в цене
Вторичный рынок летом 2026: какие авто подорожают, а какие потеряют в цене
Летом 2026 года российский рынок автомобилей с пробегом столкнется с новыми трендами: одни машины станут дороже из-за дефицита, другие - неожиданно подешевеют. Эксперты предупреждают, что привычные стратегии покупки могут не сработать в этом сезоне.
Лето 2026 года обещает стать переломным для российского рынка автомобилей с пробегом. Уже в первом квартале продажи подержанных машин приблизились к 1,3 миллиона, что говорит о новом витке спроса. Многие надеялись на снижение цен, но реальность оказалась иной: массовых скидок не предвидится, а отдельные сегменты и вовсе могут подорожать.
Особенно остро ощущается нехватка ликвидных автомобилей — тех, что имеют одного владельца, прозрачную сервисную историю и небольшой пробег. Такие машины уходят с рынка за считанные дни, а продавцы всё реже идут на уступки. В результате качественные экземпляры дорожают, а проблемные варианты теряют интерес у покупателей.
Эксперты отмечают, что летом 2026 года наибольший рост цен ожидается в сегменте популярных корейских кроссоверов, японских седанов и европейских моделей возрастом до 7–8 лет. Toyota и Kia остаются самыми востребованными благодаря надёжности, доступности запчастей и высокой ликвидности. Даже автомобили с пробегом 150–200 тысяч километров находят новых владельцев, если их история прозрачна.
Китайские автомобили, несмотря на активное продвижение, не демонстрируют резкого роста или падения цен. Однако владельцы некоторых моделей начинают продавать их сразу после окончания гарантии, опасаясь дорогого обслуживания и снижения ликвидности. Особенно быстро дешевеют малоизвестные бренды и редкие комплектации, тогда как популярные кроссоверы из Китая пока сохраняют стабильный спрос.
В то же время старые премиальные автомобили — BMW, Mercedes-Benz, Audi старше 10 лет — теряют позиции. Рост цен на оригинальные детали и сложность ремонта делают их менее привлекательными. Владельцы стараются избавиться от таких машин до появления серьёзных проблем, а покупатели всё чаще выбирают более свежие китайские модели с гарантией и современным оснащением.
Многие автомобилисты традиционно ждут осени, рассчитывая на скидки, но в 2026 году такая стратегия может не сработать. Спрос летом пока умеренный, выбор ещё достаточно широк, а продавцы готовы к торгу. Осенью же рынок обычно оживляется, и цены на ликвидные машины могут снова пойти вверх, особенно если изменится курс валют или появятся новые ограничения.
Главная ошибка покупателей — поиск «идеальной цены» в ожидании обвала рынка. Эксперты советуют обращать внимание не на стоимость, а на техническое состояние, юридическую чистоту и историю обслуживания. Покупка дешёвого автомобиля с сомнительным прошлым почти всегда приводит к дополнительным расходам, особенно в условиях, когда качественные машины становятся всё более редкими.
В итоге летом 2026 года рынок автомобилей с пробегом продолжит движение по сценарию умеренного роста. Дефицит ликвидных машин, рост цен на новые авто и высокая конкуренция среди покупателей делают качественные экземпляры особенно ценными. Старые премиальные модели и часть китайских автомобилей после окончания гарантии могут подешеветь, но массового снижения цен ждать не стоит. Для российских автолюбителей это означает: чем раньше будет принято решение о покупке, тем выше шанс найти достойный вариант по разумной цене.
Интересно, что тенденции на рынке автомобилей с пробегом во многом напоминают процессы, происходившие в других отраслях. Например, в транспортном секторе схожие перемены наблюдались при внедрении новых технологий и моделей, как это было с модульным грузовиком МАЗ 2000, о котором рассказывалось в материале о революционных решениях советских инженеров.
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