Вышло исследование: как изменились продажи подержанных авто в Петербурге и какие бренды оказались в топе

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

29 января 2026, 11:11

Вторичный рынок Петербурга: динамика продаж и смена лидеров в 2025 году

Вторичный рынок Петербурга: динамика продаж и смена лидеров в 2025 году

Вышло исследование: как изменились продажи подержанных авто в Петербурге и какие бренды оказались в топе

Вторичный рынок Петербурга: динамика продаж и смена лидеров в 2025 году

В 2025 году рынок автомобилей с пробегом в Петербурге показал неожиданный рост после спада предыдущего периода. Какие марки сохранили позиции, кто прибавил, а кто потерял - подробности в свежем анализе с цифрами и трендами.

В 2025 году рынок автомобилей с пробегом в Петербурге показал неожиданный рост после спада предыдущего периода. Какие марки сохранили позиции, кто прибавил, а кто потерял - подробности в свежем анализе с цифрами и трендами.

В 2025 году рынок автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге продемонстрировал заметное оживление, несмотря на непростую ситуацию в предыдущие периоды. По информации аналитического центра «Автомаркетолог», за год в городе было зарегистрировано 190 163 подержанных автомобиля, что на 2% превышает результат 2024 года. Для сравнения, годом ранее сегмент просел на 8% относительно 2023 года, и многие эксперты не ожидали столь быстрого восстановления.

Ключевым фактором, обеспечившим положительную динамику, стал четвертый квартал. Если по итогам первых девяти месяцев 2025 года вторичный рынок еще находился в минусе - снижение составляло 5% - то с октября по декабрь ситуация резко изменилась. За этот период в Петербурге было реализовано 57 102 автомобиля с пробегом, что на 20% больше, чем за аналогичный квартал 2024 года. Такой скачок стал неожиданностью даже для опытных игроков рынка.

Лидером по числу регистраций среди подержанных автомобилей вновь стала LADA - 17 325 машин, хотя это на 3% меньше, чем годом ранее. На втором и третьем местах расположились KIA и Volkswagen с результатами 12 745 и 12 480 регистраций соответственно. При этом корейская марка показала незначительное снижение (-1%), а немецкий бренд, напротив, прибавил 1%.

В пятерку самых популярных марок также вошли BMW и Mercedes-Benz. За год было зарегистрировано 12 254 подержанных BMW (рост на 6%) и 11 543 Mercedes-Benz, что практически совпадает с показателем 2024 года (+0,1%). Эти бренды традиционно пользуются спросом у петербуржцев, и их позиции на рынке остаются стабильными.

С шестого по десятое место в рейтинге оказались Hyundai (10 078 регистраций), Ford (8 991), Toyota (8 437), Skoda (6 953) и Renault (6 896). Среди них положительную динамику продемонстрировали Hyundai (+1%) и Toyota (+5%), что говорит о сохраняющемся интересе к этим маркам даже на фоне общего колебания рынка.

Как сообщает AutoRun SPb, столь резкий рост в конце года эксперты связывают с несколькими причинами. Во-первых, на рынок повлияли изменения в ценовой политике дилеров и появление новых программ кредитования. Во-вторых, многие покупатели решили не откладывать приобретение автомобиля на фоне ожидания дальнейшего повышения цен и возможных изменений в законодательстве. В результате спрос на подержанные машины в Петербурге заметно вырос именно в последние месяцы года.

Интересно отметить, что структура спроса на подержанные автомобили в Петербурге постепенно меняется. Если еще несколько лет назад основную долю занимали отечественные марки, то сейчас все больше покупателей обращают внимание на иномарки, особенно корейские и немецкие. Это связано как с изменением предпочтений, так и с расширением предложения на рынке.

В целом, ситуация на вторичном рынке Петербурга в 2025 году демонстрирует, что даже после серьезных спадов возможен быстрый возврат к росту. Однако эксперты предупреждают: дальнейшее развитие сегмента будет зависеть от экономических условий, доступности кредитов и стабильности цен. Следить за этими тенденциями стоит всем, кто планирует покупку или продажу автомобиля с пробегом в ближайшее время.

Упомянутые марки: KIA, Volkswagen, BMW, Hyundai, Ford, Toyota, Skoda, Renault, ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Киа, Фольксваген, БМВ, Хендай, Форд, Тойота, Шкода, Рено, Лада

Похожие материалы Киа, Фольксваген, БМВ, Хендай, Форд, Тойота, Шкода, Рено, Лада

С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Кроссовер Tenet T9: старт производства на калужском заводе в 2026 году
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Республика Татарстан Ростов-на-Дону Омск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться