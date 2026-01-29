Вышло исследование: как изменились продажи подержанных авто в Петербурге и какие бренды оказались в топе

29 января 2026, 11:11
Вторичный рынок Петербурга: динамика продаж и смена лидеров в 2025 году
В 2025 году рынок автомобилей с пробегом в Петербурге показал неожиданный рост после спада предыдущего периода. Какие марки сохранили позиции, кто прибавил, а кто потерял - подробности в свежем анализе с цифрами и трендами.
В 2025 году рынок автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге продемонстрировал заметное оживление, несмотря на непростую ситуацию в предыдущие периоды. По информации аналитического центра «Автомаркетолог», за год в городе было зарегистрировано 190 163 подержанных автомобиля, что на 2% превышает результат 2024 года. Для сравнения, годом ранее сегмент просел на 8% относительно 2023 года, и многие эксперты не ожидали столь быстрого восстановления.
Ключевым фактором, обеспечившим положительную динамику, стал четвертый квартал. Если по итогам первых девяти месяцев 2025 года вторичный рынок еще находился в минусе - снижение составляло 5% - то с октября по декабрь ситуация резко изменилась. За этот период в Петербурге было реализовано 57 102 автомобиля с пробегом, что на 20% больше, чем за аналогичный квартал 2024 года. Такой скачок стал неожиданностью даже для опытных игроков рынка.
Лидером по числу регистраций среди подержанных автомобилей вновь стала LADA - 17 325 машин, хотя это на 3% меньше, чем годом ранее. На втором и третьем местах расположились KIA и Volkswagen с результатами 12 745 и 12 480 регистраций соответственно. При этом корейская марка показала незначительное снижение (-1%), а немецкий бренд, напротив, прибавил 1%.
В пятерку самых популярных марок также вошли BMW и Mercedes-Benz. За год было зарегистрировано 12 254 подержанных BMW (рост на 6%) и 11 543 Mercedes-Benz, что практически совпадает с показателем 2024 года (+0,1%). Эти бренды традиционно пользуются спросом у петербуржцев, и их позиции на рынке остаются стабильными.
С шестого по десятое место в рейтинге оказались Hyundai (10 078 регистраций), Ford (8 991), Toyota (8 437), Skoda (6 953) и Renault (6 896). Среди них положительную динамику продемонстрировали Hyundai (+1%) и Toyota (+5%), что говорит о сохраняющемся интересе к этим маркам даже на фоне общего колебания рынка.
Как сообщает AutoRun SPb, столь резкий рост в конце года эксперты связывают с несколькими причинами. Во-первых, на рынок повлияли изменения в ценовой политике дилеров и появление новых программ кредитования. Во-вторых, многие покупатели решили не откладывать приобретение автомобиля на фоне ожидания дальнейшего повышения цен и возможных изменений в законодательстве. В результате спрос на подержанные машины в Петербурге заметно вырос именно в последние месяцы года.
Интересно отметить, что структура спроса на подержанные автомобили в Петербурге постепенно меняется. Если еще несколько лет назад основную долю занимали отечественные марки, то сейчас все больше покупателей обращают внимание на иномарки, особенно корейские и немецкие. Это связано как с изменением предпочтений, так и с расширением предложения на рынке.
В целом, ситуация на вторичном рынке Петербурга в 2025 году демонстрирует, что даже после серьезных спадов возможен быстрый возврат к росту. Однако эксперты предупреждают: дальнейшее развитие сегмента будет зависеть от экономических условий, доступности кредитов и стабильности цен. Следить за этими тенденциями стоит всем, кто планирует покупку или продажу автомобиля с пробегом в ближайшее время.
