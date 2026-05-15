Китайские авто на вторичке: Какие китайские модели чаще всего продаются с пробегом — рейтинг и причина успеха

Вторичный рынок в России: китайские автомобили резко увеличили долю и перепродажи

В апреле 2026 года в России перепродажи китайских автомобилей выросли на 42%, а их доля на вторичном рынке достигла 6,1%. Это отражает новый этап развития рынка и меняет отношение к брендам из КНР.

В апреле 2026 года в России перепродажи китайских автомобилей выросли на 42%, а их доля на вторичном рынке достигла 6,1%. Это отражает новый этап развития рынка и меняет отношение к брендам из КНР.

Рынок подержанных автомобилей в России переживает перемены: китайские бренды уверенно укрепляют позиции. В 2026 году количество перепроданных машин из КНР достигло 34 649 единиц — на 42% больше, чем годом ранее, а их доля на вторичном рынке впервые превысила 6%.

Ещё недавно к китайским маркам относились с осторожностью из‑за опасений потери стоимости и проблем с сервисом, но массовые покупки 2022–2024 годов выходят на вторичку, и покупатели начинают доверять машинам с пробегом. Особенно заметен рост Haval, Changan, Omoda, Tank и Jetour, которые прибавляют быстрее рынка в целом.

Лидером среди брендов стал Chery с 6611 перепроданными автомобилями, за ним следуют Geely (6095) и Haval (5142). В десятку также вошли Changan, Lifan, Exeed, Great Wall, Omoda, Tank и Jetour — китайские автомобили перестали быть временным явлением и стали частью долгосрочных стратегий российских автовладельцев.

В модельном зачёте первое место занял Haval Jolion с 1969 перепродажами, далее идут Geely Coolray и Geely Monjaro. В топ‑10 также вошли Chery Tiggo 7 Pro Max, Omoda C5, Great Wall Hover и другие. Кроссоверы вытесняют седаны даже на вторичке: Geely Emgrand опустился на 12‑е место.

Для китайских брендов наступает ключевой момент: важны не только цена и оснащение, но и скорость продажи, доступность запчастей и сервисов. Chery, Geely и Haval обеспечивают стабильность благодаря развитой дилерской сети, но для менее массовых марок риски сохраняются, особенно на фоне прогнозов о возможном сокращении числа брендов в России.

Параллельно обсуждается, почему новые автомобили не дешевеют даже со скидками. Дилеры работают с маржой 2–6%, а основные затраты приходятся на логистику, утильсбор, валютные колебания и высокие кредитные ставки. Транспортировка из Китая добавляет 200–300 тысяч рублей к стоимости, поэтому скидки чаще касаются лишь отдельных машин на складе.

К марту 2026 года в Россию вышли 16 новых моделей разных брендов. Причина — рост утильсбора и ужесточение требований к локализации: без собственного производства конкурировать сложнее, и рынок смещается в сторону крупных игроков с местной сборкой. В этой ситуации вторичный рынок китайских автомобилей приобретает особое значение: именно он показывает, какие бренды действительно закрепились в России.

Рост перепродаж, смещение интереса к кроссоверам и укрепление позиций крупных марок формируют новые правила игры. Для покупателей это шанс получить более широкий выбор и убедиться в ликвидности техники из КНР, а для производителей — проверка на прочность и адаптация к реальным реалиям рынка.

Стоит отметить, что интерес к новым правилам и особенностям владения транспортом в России растет не только среди покупателей автомобилей, но и среди владельцев других видов техники. Например, вопросы о правах и ограничениях для питбайков подробно разбирались в материале о тонкостях законодательства для родителей и подростков — подробности о новых требованиях к владельцам питбайков .