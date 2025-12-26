Свежий Kia Seltos 2027: чем удивит обновленный кроссовер — неожиданные детали и сравнение с соперниками

Второе поколение Kia Seltos 2027: сможет ли новый кроссовер обойти конкурентов

Kia официально вывела на мировой рынок второе поколение Seltos. Новинка обещает серьезную конкуренцию в сегменте компактных кроссоверов. В России и США модель появится в 2027 году. Какие перемены ждут поклонников марки? Почему эксперты уже обсуждают преимущества и недостатки новинки? Узнайте, как изменился Seltos и чего ждать от его соперников.

Южнокорейская компания Kia, как и обещала в своих тизерах, 10 декабря 2025 года представила долгожданное второе поколение компактного кроссовера Seltos для рынка Гонконга. Обновленный Seltos доберётся и до Северной Америки, где будет продаваться как модель 2027 модельного года. В этом сегменте конкуренция традиционно высока, и новый Seltos будет бороться с основными соперниками.

Фото: Kia Motors Corporation

Внешность автомобиля заметно изменилась: дизайнеры приобрели более выразительный и современный облик. Передняя часть получила массивную решетку радиатора, новые светодиодные фары и более агрессивный бампер. Боковой профиль стал динамичнее за счет четких линий и увеличенных колесных арок. Задняя часть также преобразилась — теперь здесь стильные фонари, соединяющиеся световой полосой и обновленный спойлер.

В салоне Seltos второго поколения ощущается явный прогресс. Интерьер выполнен из более качественных материалов, центральная консоль теперь оснащена большим сенсорным экраном и мультимедийной системой. Водителю доступна цифровая приборная панель, а также расширенный набор электронных помощников. Среди них - адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и экстренное торможение.

Техническая часть тоже не осталась без внимания. По информации autoevolution, для разных рынков предусмотрены бензиновые и гибридные силовые установки. Ожидается, что базовая версия получит экономичный атмосферный двигатель, а топовые комплектации — турбомоторы с увеличенной мощностью. Коробка передач – автоматическая, будет выбор полного привода для любителей активной езды.

Эксперты отмечают, что новый Seltos стал просторнее внутри, багажник увеличился, что особенно важно для семейных покупателей. Улучшена шумоизоляция, подвеска настроена на комфортное передвижение по городским дорогам и трассам. В списке опций появились панорамная крыша, премиальная аудиосистема и беспроводная зарядка для смартфонов.

На рынке Seltos в 2027 году предстоит конкурировать с такими моделями, как Hyundai Creta, Volkswagen Taos, Mazda CX-30 и другими популярными кроссоверами. У каждого из соперников есть свои сильные стороны, но Kia предлагает комплектацию с современным дизайном, богатым оснащением и доступной ценой. Ожидается, что новинка привлечет внимание как молодых водителей, так и семейных клиентов.

Появление Seltos второго поколения – важное событие для Kia и всего сегмента компактных кроссоверов. Уже сейчас автомобиль вызывает интерес у экспертов и автолюбителей, первый тест-драйв обещает раскрыть все тонкости новинки. В ближайшие месяцы будут представлены подробности о комплектациях и ценах для российского рынка.