Свежий Kia Seltos 2027: чем удивит обновленный кроссовер — неожиданные детали и сравнение с соперниками

26 декабря 2025, 17:24
Второе поколение Kia Seltos 2027: сможет ли новый кроссовер обойти конкурентов
Второе поколение Kia Seltos 2027: сможет ли новый кроссовер обойти конкурентов
Kia официально вывела на мировой рынок второе поколение Seltos. Новинка обещает серьезную конкуренцию в сегменте компактных кроссоверов. В России и США модель появится в 2027 году. Какие перемены ждут поклонников марки? Почему эксперты уже обсуждают преимущества и недостатки новинки? Узнайте, как изменился Seltos и чего ждать от его соперников.
Южнокорейская компания Kia, как и обещала в своих тизерах, 10 декабря 2025 года представила долгожданное второе поколение компактного кроссовера Seltos для рынка Гонконга. Обновленный Seltos доберётся и до Северной Америки, где будет продаваться как модель 2027 модельного года. В этом сегменте конкуренция традиционно высока, и новый Seltos будет бороться с основными соперниками.
Внешность автомобиля заметно изменилась: дизайнеры приобрели более выразительный и современный облик. Передняя часть получила массивную решетку радиатора, новые светодиодные фары и более агрессивный бампер. Боковой профиль стал динамичнее за счет четких линий и увеличенных колесных арок. Задняя часть также преобразилась — теперь здесь стильные фонари, соединяющиеся световой полосой и обновленный спойлер.
В салоне Seltos второго поколения ощущается явный прогресс. Интерьер выполнен из более качественных материалов, центральная консоль теперь оснащена большим сенсорным экраном и мультимедийной системой. Водителю доступна цифровая приборная панель, а также расширенный набор электронных помощников. Среди них - адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и экстренное торможение.
Техническая часть тоже не осталась без внимания. По информации autoevolution, для разных рынков предусмотрены бензиновые и гибридные силовые установки. Ожидается, что базовая версия получит экономичный атмосферный двигатель, а топовые комплектации — турбомоторы с увеличенной мощностью. Коробка передач – автоматическая, будет выбор полного привода для любителей активной езды.
Эксперты отмечают, что новый Seltos стал просторнее внутри, багажник увеличился, что особенно важно для семейных покупателей. Улучшена шумоизоляция, подвеска настроена на комфортное передвижение по городским дорогам и трассам. В списке опций появились панорамная крыша, премиальная аудиосистема и беспроводная зарядка для смартфонов.
На рынке Seltos в 2027 году предстоит конкурировать с такими моделями, как Hyundai Creta, Volkswagen Taos, Mazda CX-30 и другими популярными кроссоверами. У каждого из соперников есть свои сильные стороны, но Kia предлагает комплектацию с современным дизайном, богатым оснащением и доступной ценой. Ожидается, что новинка привлечет внимание как молодых водителей, так и семейных клиентов.
Появление Seltos второго поколения – важное событие для Kia и всего сегмента компактных кроссоверов. Уже сейчас автомобиль вызывает интерес у экспертов и автолюбителей, первый тест-драйв обещает раскрыть все тонкости новинки. В ближайшие месяцы будут представлены подробности о комплектациях и ценах для российского рынка.
Похожие материалы Киа
-
17.12.2025, 13:26
Девять самых доступных некитайских кроссоверов в России в 2025 году
В России появились новые кроссоверы не из Китая. Журналисты собрали самые интересные варианты. Некоторые из них продаются официально, другие - по параллельному импорту. Узнайте, какие модели можно найти дешевле 4 миллионов рублей.Читать далее
-
12.12.2025, 13:56
Kia Seltos второго поколения: что изменилось в популярном кроссовере
Kia представила обновленный Seltos. Модель получила свежий дизайн и новые технологии. Внедорожник стал еще практичнее и интереснее. Подробности о новинке — в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 13:28
Kia представила второе поколение Seltos с тремя моторами и новыми технологиями
Kia запускает новое поколение Seltos с тремя вариантами двигателей и инновационными системами помощи водителю. Модель получила смелый дизайн и расширенную географию продаж. Впервые Seltos появится и в Европе. Ожидается гибрид и множество технологических новинок.Читать далее
-
08.12.2025, 13:19
Второе поколение Kia Seltos: рендер и новые детали перед премьерой 10 декабря
Kia готовит премьеру нового Seltos, обещая крупные перемены в дизайне и оснащении. В сети уже появились рендеры, основанные на шпионских снимках и тизерах. Официальная презентация состоится 10 декабря. Какие сюрпризы готовит корейский бренд? Узнаем совсем скоро.Читать далее
-
05.12.2025, 13:27
Семь иномарок которые не подорожают из-за утильсбора
Новый утильсбор меняет российский авторынок. Цены на многие иномарки скоро вырастут. Но есть несколько интересных исключений. Журналисты нашли шесть популярных моделей. Их стоимость пока останется прежней.Читать далее
-
02.12.2025, 15:09
Kia раскрыла первые фото нового Seltos: дебют второго поколения уже близко
Kia готовит премьеру второго поколения Seltos. Первые официальные фото уже опубликованы. Дизайн стал заметно смелее, а силуэт – более выразительным. Новинка обещает удивить размерами и технологиями. Подробности о грядущем дебюте пока держатся в секрете.Читать далее
-
19.11.2025, 08:46
Эксперты назвали самые надежные автомобили Kia которые не доставят хлопот владельцам
Корейский бренд укрепил свои позиции. Эксперты составили свежий рейтинг надежности. В список попали разные модели. Есть кроссоверы, седаны и электрокары. Узнайте, какие авто ломаются реже всего.Читать далее
-
23.10.2025, 16:34
Какие кроссоверы останутся доступными после реформы утильсбора в России
В России меняют правила игры. Новый утильсбор скоро вступит в силу. Он серьезно изменит автомобильный рынок. Мощные иномарки станут невыгодными. Но останутся интересные варианты. Составлен список таких кроссоверов.Читать далее
-
01.10.2025, 16:21
Десять иномарок которые останутся доступными после роста утильсбора с 1 ноября
Новые правила вступают в силу. Цены на авто скоро изменятся. Но не для всех моделей. Журналисты нашли несколько интересных вариантов. Они останутся доступными для покупки. Узнайте, какие машины это будут.Читать далее
-
14.08.2025, 17:58
В Россию вернулся Kia Seltos — и он дешевле «Лады»
В Россию завезли партию новых кроссоверов Kia Seltos, которые теперь можно купить от 1,75 миллиона рублей. Машины едут из Южной Кореи и Китая в рамках параллельного импорта, так как их выпуск на калининградском «Автоторе» был остановлен. Автомобили доступны по всей стране — от Владивостока до Москвы, а стоимость базовых версий оказалась ниже, чем у новых Lada Vesta и «Москвич 3».Читать далее
Похожие материалы Киа
-
17.12.2025, 13:26
Девять самых доступных некитайских кроссоверов в России в 2025 году
В России появились новые кроссоверы не из Китая. Журналисты собрали самые интересные варианты. Некоторые из них продаются официально, другие - по параллельному импорту. Узнайте, какие модели можно найти дешевле 4 миллионов рублей.Читать далее
-
12.12.2025, 13:56
Kia Seltos второго поколения: что изменилось в популярном кроссовере
Kia представила обновленный Seltos. Модель получила свежий дизайн и новые технологии. Внедорожник стал еще практичнее и интереснее. Подробности о новинке — в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 13:28
Kia представила второе поколение Seltos с тремя моторами и новыми технологиями
Kia запускает новое поколение Seltos с тремя вариантами двигателей и инновационными системами помощи водителю. Модель получила смелый дизайн и расширенную географию продаж. Впервые Seltos появится и в Европе. Ожидается гибрид и множество технологических новинок.Читать далее
-
08.12.2025, 13:19
Второе поколение Kia Seltos: рендер и новые детали перед премьерой 10 декабря
Kia готовит премьеру нового Seltos, обещая крупные перемены в дизайне и оснащении. В сети уже появились рендеры, основанные на шпионских снимках и тизерах. Официальная презентация состоится 10 декабря. Какие сюрпризы готовит корейский бренд? Узнаем совсем скоро.Читать далее
-
05.12.2025, 13:27
Семь иномарок которые не подорожают из-за утильсбора
Новый утильсбор меняет российский авторынок. Цены на многие иномарки скоро вырастут. Но есть несколько интересных исключений. Журналисты нашли шесть популярных моделей. Их стоимость пока останется прежней.Читать далее
-
02.12.2025, 15:09
Kia раскрыла первые фото нового Seltos: дебют второго поколения уже близко
Kia готовит премьеру второго поколения Seltos. Первые официальные фото уже опубликованы. Дизайн стал заметно смелее, а силуэт – более выразительным. Новинка обещает удивить размерами и технологиями. Подробности о грядущем дебюте пока держатся в секрете.Читать далее
-
19.11.2025, 08:46
Эксперты назвали самые надежные автомобили Kia которые не доставят хлопот владельцам
Корейский бренд укрепил свои позиции. Эксперты составили свежий рейтинг надежности. В список попали разные модели. Есть кроссоверы, седаны и электрокары. Узнайте, какие авто ломаются реже всего.Читать далее
-
23.10.2025, 16:34
Какие кроссоверы останутся доступными после реформы утильсбора в России
В России меняют правила игры. Новый утильсбор скоро вступит в силу. Он серьезно изменит автомобильный рынок. Мощные иномарки станут невыгодными. Но останутся интересные варианты. Составлен список таких кроссоверов.Читать далее
-
01.10.2025, 16:21
Десять иномарок которые останутся доступными после роста утильсбора с 1 ноября
Новые правила вступают в силу. Цены на авто скоро изменятся. Но не для всех моделей. Журналисты нашли несколько интересных вариантов. Они останутся доступными для покупки. Узнайте, какие машины это будут.Читать далее
-
14.08.2025, 17:58
В Россию вернулся Kia Seltos — и он дешевле «Лады»
В Россию завезли партию новых кроссоверов Kia Seltos, которые теперь можно купить от 1,75 миллиона рублей. Машины едут из Южной Кореи и Китая в рамках параллельного импорта, так как их выпуск на калининградском «Автоторе» был остановлен. Автомобили доступны по всей стране — от Владивостока до Москвы, а стоимость базовых версий оказалась ниже, чем у новых Lada Vesta и «Москвич 3».Читать далее