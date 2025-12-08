Свежий взгляд на Kia Seltos 2027: как изменится популярный кроссовер – неожиданные детали

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

8 декабря 2025, 13:19

Второе поколение Kia Seltos: рендер и новые детали перед премьерой 10 декабря

Второе поколение Kia Seltos: рендер и новые детали перед премьерой 10 декабря

Свежий взгляд на Kia Seltos 2027: как изменится популярный кроссовер – неожиданные детали

Второе поколение Kia Seltos: рендер и новые детали перед премьерой 10 декабря

Kia готовит премьеру нового Seltos, обещая крупные перемены в дизайне и оснащении. В сети уже появились рендеры, основанные на шпионских снимках и тизерах. Официальная презентация состоится 10 декабря. Какие сюрпризы готовит корейский бренд? Узнаем совсем скоро.

Kia готовит премьеру нового Seltos, обещая крупные перемены в дизайне и оснащении. В сети уже появились рендеры, основанные на шпионских снимках и тизерах. Официальная презентация состоится 10 декабря. Какие сюрпризы готовит корейский бренд? Узнаем совсем скоро.

Сегмент компактных кроссоверов сегодня переживает настоящий бум, и даже в Северной Америке, где традиционно доминируют крупные внедорожники и пикапы, спрос на более доступные и экономичные модели только растет. Причина проста: цены на автомобили продолжают расти, а покупатели все чаще ищут разумный баланс между стоимостью и функциональностью. Именно поэтому такие модели, как Kia Seltos, Hyundai Kona, Nissan Kicks, Honda HR-V и другие, становятся все популярнее среди тех, кто не готов переплачивать за избыточные размеры и мощность.

Фото: Evren Ozgun Spy Sketch / YouTube

Компания Kia, демонстрирующая рекордные продажи, готовится к важной премьере. Вслед за обновленным флагманом Telluride бренд представит второе поколение компактного кроссовера Seltos уже 10 декабря.

С момента своего появления в 2019 году Seltos занял устойчивую нишу в модельном ряду Kia. Новое поколение обещает стать крупнее и получить более брутальный дизайн, в котором угадываются черты старшего Telluride. Ожидается, что кроссовер станет более угловатым и современным. Среди новшеств — светодиодные фары Star Map, утопленные дверные ручки, а также новые стилизованные комплектации, призванные сделать модель еще привлекательнее для молодой аудитории.

Обновление должно усилить позиции Seltos в условиях жесткой конкуренции с такими моделями, как Hyundai Kona и Honda HR-V. Пока официальные технические подробности держатся в секрете, энтузиасты и дизайнеры уже делятся своими концепциями на основе тизеров и шпионских снимков. В этих работах кроссовер предстает с радикально новой внешностью. Ответ на главные вопросы о доступности, технологиях и оснащении нового Seltos будет дан на официальной премьере.

Упомянутые модели: KIA Seltos (от 1 099 900 Р)
Упомянутые марки: KIA
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Киа

Похожие материалы Киа

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Казань Сочи Ставропольский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться