Свежий взгляд на Kia Seltos 2027: как изменится популярный кроссовер – неожиданные детали

8 декабря 2025, 13:19
Второе поколение Kia Seltos: рендер и новые детали перед премьерой 10 декабря
Kia готовит премьеру нового Seltos, обещая крупные перемены в дизайне и оснащении. В сети уже появились рендеры, основанные на шпионских снимках и тизерах. Официальная презентация состоится 10 декабря. Какие сюрпризы готовит корейский бренд? Узнаем совсем скоро.
Сегмент компактных кроссоверов сегодня переживает настоящий бум, и даже в Северной Америке, где традиционно доминируют крупные внедорожники и пикапы, спрос на более доступные и экономичные модели только растет. Причина проста: цены на автомобили продолжают расти, а покупатели все чаще ищут разумный баланс между стоимостью и функциональностью. Именно поэтому такие модели, как Kia Seltos, Hyundai Kona, Nissan Kicks, Honda HR-V и другие, становятся все популярнее среди тех, кто не готов переплачивать за избыточные размеры и мощность.
Компания Kia, демонстрирующая рекордные продажи, готовится к важной премьере. Вслед за обновленным флагманом Telluride бренд представит второе поколение компактного кроссовера Seltos уже 10 декабря.
С момента своего появления в 2019 году Seltos занял устойчивую нишу в модельном ряду Kia. Новое поколение обещает стать крупнее и получить более брутальный дизайн, в котором угадываются черты старшего Telluride. Ожидается, что кроссовер станет более угловатым и современным. Среди новшеств — светодиодные фары Star Map, утопленные дверные ручки, а также новые стилизованные комплектации, призванные сделать модель еще привлекательнее для молодой аудитории.
Обновление должно усилить позиции Seltos в условиях жесткой конкуренции с такими моделями, как Hyundai Kona и Honda HR-V. Пока официальные технические подробности держатся в секрете, энтузиасты и дизайнеры уже делятся своими концепциями на основе тизеров и шпионских снимков. В этих работах кроссовер предстает с радикально новой внешностью. Ответ на главные вопросы о доступности, технологиях и оснащении нового Seltos будет дан на официальной премьере.
