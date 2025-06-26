Второй этап Igora Drive Drift Challenge обещает стать жарким
По итогам первого этапа в личном зачете лидирует Лейтис с 272 баллами, за ним следует Полищук (197), а на третьем месте Мезенцев (160). Команды также показывают высокую конкуренцию: первое место занимает Kinforest SQUAD (355 очков), второе – Tamashi Культура Заноса (277), а замыкает тройку лидеров Континент Пак с 196 баллами. Учитывая, что сезон только начался, борьба обещает быть напряженной, особенно в условиях уникального «бетонного Колизея», где каждый миллиметр имеет значение.
Особое внимание будет приковано к появлению популярного блогера Big Russian Boss, который примет участие в дрифтовом шоу. Его выступление станет частью подготовки к более серьезным стартам, включая RDS Open в рамках GARAGE FEST-2025. Зрителям обещают не только динамичные заезды, но и развлекательную программу: парад спорткаров, возможность сфотографироваться с пилотами, выставку редких автомобилей, фуд-корты и эксклюзивный документальный сериал «Медиа Дрифта» на канале VK Спорт. Первый эпизод уже доступен, а следующие будут выходить еженедельно с июня по август.
Билеты на второй этап уже можно приобрести на официальном сайте автодрома – цена входа остается доступной, ведь организаторы уверены: дрифт должен быть популярен среди всех любителей скорости и стиля.
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На старте международного ралли-марафона «Шелковый путь» 2025 года дебютировала новая версия отечественного внедорожника – Lada Niva Sport Turbo, подготовленная командой Lada Sport «Авто Финанс». Это самый мощный и проходимый автомобиль в истории серии, созданный по регламенту класса «Рейд Спорт». Читать далее
-
26.06.2025, 15:20
Koenigsegg представил новый 1600-сильный гиперкар. Весь тираж уже раскупили
Koenigsegg Sadair’s Spear – это новая версия флагманского гиперкара Jesko, созданная специально с прицелом на трек. Новинку назвали в честь лошади и представили в рамках частного мероприятия для постоянных клиентов. Машина получила улучшенную аэродинамику, облегченный кузов и спортивные компоненты подвески и тормозов. Читать далее
-
26.06.2025, 14:31
Quto назвал главные достоинства и недостатки автомобилей Solaris
С приходом на российский рынок бренда Solaris, под которым выпускают хорошо знакомые корейские модели, покупатели получили доступ к автомобилям, адаптированным под отечественные условия. Эти машины отличаются надежностью, практичностью и относительно невысокой ценой. Читать далее
-
26.06.2025, 10:52
Mercedes представил AMG GT XX: три мотора, звук как у V8 и рекордная аэродинамика
Mercedes представил первый автомобиль, созданный на новой высокопроизводительной платформе AMG.EA. Четырехдверный концепт AMG GT XX является предвестником двух будущих серийных спорткаров. Причем один из них предстанет в облике кроссовера, чтобы конкурировать с BMW XM.Читать далее
-
26.06.2025, 10:01
Первые клиенты пожаловались, что Tesla Robotaxi едет, как пьяная
Первые дни публичного тестирования беспилотных такси Tesla в Остине (штат Техас) показали, что технология пока далека от идеала. Робокары выезжают на полосу встречного движения, тормозят без видимой причины и останавливаются посреди шестиполосной дороги. При этом все поездки проходят под контролем инженера-испытателя, который находится на переднем пассажирском сидении.Читать далее
-
26.06.2025, 09:18
Названы главные конкуренты Lada Azimut. Список внушительный
На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) состоялась премьера нового кроссовера Lada Azimut, который должен занять нишу выше Vesta. По предварительным оценкам экспертов, его цена может приблизиться к 2,5 млн рублей. Это выводит Lada Azimut в сегмент, где давно обосновались десятки китайских кроссоверов, которые уже сейчас доминируют в этом ценовом диапазоне.Читать далее
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