Второй этап Igora Drive Drift Challenge обещает стать жарким

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Первый этап сезона начался ярко: в соревнованиях приняли участие 43 пилота, выступавших на машинах самых разных эпох и поколений. Среди них были классические Nissan Silvia, BMW E92, Toyota AE86 и даже раритетные ГАЗ 24-10 и Mercedes-Benz, демонстрируя разнообразие подходов к спорту. Погода добавила непредсказуемости – если в субботу участники соревновались на теплом асфальте, то в воскресенье температура упала, а это сказалось на сцеплении шин и управляемости машин. В итоге победителем первого этапа стал опытный карельский дрифтер Артем Лейтис на Nissan 350Z, опередивший Илью Полищука (BMW E92) и Александра Мезенцева, также выступавшего на BMW.

По итогам первого этапа в личном зачете лидирует Лейтис с 272 баллами, за ним следует Полищук (197), а на третьем месте Мезенцев (160). Команды также показывают высокую конкуренцию: первое место занимает Kinforest SQUAD (355 очков), второе – Tamashi Культура Заноса (277), а замыкает тройку лидеров Континент Пак с 196 баллами. Учитывая, что сезон только начался, борьба обещает быть напряженной, особенно в условиях уникального «бетонного Колизея», где каждый миллиметр имеет значение.

Фото: пресс-служба "Игора Драйв"

Особое внимание будет приковано к появлению популярного блогера Big Russian Boss, который примет участие в дрифтовом шоу. Его выступление станет частью подготовки к более серьезным стартам, включая RDS Open в рамках GARAGE FEST-2025. Зрителям обещают не только динамичные заезды, но и развлекательную программу: парад спорткаров, возможность сфотографироваться с пилотами, выставку редких автомобилей, фуд-корты и эксклюзивный документальный сериал «Медиа Дрифта» на канале VK Спорт. Первый эпизод уже доступен, а следующие будут выходить еженедельно с июня по август.

Фото: пресс-служ ба "Игора Драйв"

Билеты на второй этап уже можно приобрести на официальном сайте автодрома – цена входа остается доступной, ведь организаторы уверены: дрифт должен быть популярен среди всех любителей скорости и стиля.

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