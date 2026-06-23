Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

23 июня 2026, 13:01

Второй этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту: новые лидеры и интриги сезона 2026

Второй этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту: новые лидеры и интриги сезона 2026

27-28 июня на «Игора Драйв» разыграют судьбу Кубка Санкт‑Петербурга по дрифту

Второй этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту: новые лидеры и интриги сезона 2026

27 и 28 июня на «Игора Драйв» пройдет второй этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту. В этом году борьба за титул обострилась: смена лидеров, новый формат заездов и интрига вокруг техники. Почему этот этап может стать самым непредсказуемым - в нашем материале.

27 и 28 июня на «Игора Драйв» пройдет второй этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту. В этом году борьба за титул обострилась: смена лидеров, новый формат заездов и интрига вокруг техники. Почему этот этап может стать самым непредсказуемым - в нашем материале.

Соревнования по дрифту в Санкт-Петербурге в 2026 году приобрели особое значение для автолюбителей: впервые за долгое время титул чемпиона гарантированно сменит владельца, а формат заездов стал еще более захватывающим. Для многих участников и зрителей это не просто гонка, а возможность увидеть, как меняется расстановка сил в российском дрифте и кто сможет воспользоваться шансом на победу.

27 и 28 июня на автодроме «Игора Драйв» пройдет второй этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту. Местом действия вновь станет знаменитый «бетонный Колизей» - площадка, где дрифтеры буквально скользят в сантиметрах от бетонных стен. Такой формат трассы не прощает ошибок и требует максимальной концентрации от каждого пилота.

В субботу участники дважды проходят трассу в одиночном режиме, выполняя квалификационные задания судей. Максимальная оценка - 100 баллов, и каждый балл может стать решающим. В воскресенье борьба продолжается в парных заездах по системе выбывания среди 24 лучших пилотов. В этом году организаторы внедрили двойную сетку: даже проигравший в первом раунде может вернуться в борьбу через нижнюю часть турнирной таблицы. Это добавляет азарта и позволяет сильным пилотам не выбывать из борьбы после одной ошибки.

Особый интерес вызывает отсутствие прошлогоднего чемпиона: Александр Мезенцев теперь сосредоточен на тренерской работе, а его место за рулем BMW E36 занял Артем Лейтис - один из самых опытных дрифтеров региона. На первом этапе Лейтис набрал 99 баллов в квалификации, но этого хватило лишь для третьего места. Вторым стал Владислав Вторушин с таким же результатом, а максимальные 100 баллов показал Анатолий Кизин на BMW E92. В финале Кизин подтвердил свой класс, обойдя Артема Каневского из Мурманска на BMW E30. Третье место занял Елисей Никитин на Toyota Altezza.

Второй этап обещает новые интриги: смогут ли пилоты на японских автомобилях остановить доминирование BMW разных поколений? В командном зачете лидирует ISKRA Racing (353 очка), где выступают Никитин, Каневский и Алексашкин. Всего три балла уступает команда «Есть вопросы» (350 очков), за которую едут Антрушин, Вахрушев и Кизин. Такая плотность результатов делает борьбу максимально напряженной.

Для зрителей организаторы подготовили удобные трибуны прямо у трассы, что позволяет почувствовать всю динамику заездов. На фудкорте можно перекусить и выбрать напитки по вкусу, а в перерывах между заездами - пообщаться с пилотами и сделать фото на память. Для детей до 6 лет вход свободный, а в детской зоне малыши могут познакомиться с талисманом автодрома - рысью Сидом.

Стоит отметить, что дрифт в России продолжает набирать популярность, а Кубок Санкт-Петербурга считается одной из самых конкурентных серий на Северо-Западе страны. Формат двойной сетки, внедренный в этом году, позволяет пилотам проявлять характер и бороться до последнего. По данным организаторов, билеты на второй и третий этапы уже доступны на сайте автодрома, а интерес к событию растет с каждым годом. Для многих участников этот этап - шанс заявить о себе и попасть в историю российского дрифта.

Упомянутые марки: BMW, Toyota
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