23 марта 2018, 17:03

Второй кроссовер Geely получит белорусскую прописку

На белорусском заводе БелДжи готовятся к выпуску еще одного кроссовера китайской марки Geely. Модель Vision X6 (внутренний индекс NL-4) представляет собой упрощенный вариант кроссовера Geely Atlas (NL-3), сборка которого уже налажена на предприятии. Первая партия машин должна сойти с конвейера в июне.
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Второй кроссовер Geely получит белорусскую прописку Geely
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Сейчас идет финальная отладка конвейера. В перспективе Geely Vision X6 планируют поставлять и на российский рынок. Модель, по всей видимости, придет на смену внедорожнику Emgrand X7. Новинка унаследовала его основные черты, да и по габаритам отличается незначительно.  В целом дизайн Vision X6 выдержан в стиле нового внедорожника Geely Atlas. 

Автомобиль получил светодиодные ходовые огни, увеличенный до 175 мм дорожный просвет и модифицированную информационно-развлекательную систему с 9-дюймовым сенсорным экраном. В Китае моторная гамма кроссовера состоит из двух агрегатов: 1,3-литрового турбодвигателя и 1,8-литрового «атмосферника». Мощность у этих двух моторов одинаковая и составляет 133 л.с.

Кроме того, глава БелДжи Геннадий Свидерский, сообщил, что на автозаводе идет подготовка к выпуску еще одной модели Geely – обновленной версии седана Emgrand 7 (FE-3). Конвейер начнет работу в третьем квартале нынешнего года. Часть собранных седанов отправят российским дилерам Geely.
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Второй кроссовер Geely получит белорусскую прописку
{{material_122658}}Сейчас идет финальная отладка конвейера. В перспективе Geely Vision X6 планируют поставлять и на российский рынок. Модель, по всей видимости, придет на смену внедорожнику Emgrand X7. Новинка унаследовала его основные черты, да и по габаритам отличается незначительно.  В целом дизайн Vision X6 выдержан в стиле нового внедорожника Geely Atlas. Автомобиль получил светодиодные ходовые огни, увеличенный до 175 мм дорожный просвет и модифицированную информационно-развлекательную систему с 9-дюймовым сенсорным экраном. В Китае моторная гамма кроссовера состоит из двух агрегатов: 1,3-литрового турбодвигателя и 1,8-литрового «атмосферника». Мощность у этих двух моторов одинаковая и составляет 133 л.с.Кроме того, глава БелДжи Геннадий Свидерский, сообщил, что на автозаводе идет подготовка к выпуску еще одной модели Geely – обновленной версии седана Emgrand 7 (FE-3). Конвейер начнет работу в третьем квартале нынешнего года. Часть собранных седанов отправят российским дилерам Geely.
2018-03-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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