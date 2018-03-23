23 марта 2018, 17:03
Второй кроссовер Geely получит белорусскую прописку
На белорусском заводе БелДжи готовятся к выпуску еще одного кроссовера китайской марки Geely. Модель Vision X6 (внутренний индекс NL-4) представляет собой упрощенный вариант кроссовера Geely Atlas (NL-3), сборка которого уже налажена на предприятии. Первая партия машин должна сойти с конвейера в июне.
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Автомобиль получил светодиодные ходовые огни, увеличенный до 175 мм дорожный просвет и модифицированную информационно-развлекательную систему с 9-дюймовым сенсорным экраном. В Китае моторная гамма кроссовера состоит из двух агрегатов: 1,3-литрового турбодвигателя и 1,8-литрового «атмосферника». Мощность у этих двух моторов одинаковая и составляет 133 л.с.
Кроме того, глава БелДжи Геннадий Свидерский, сообщил, что на автозаводе идет подготовка к выпуску еще одной модели Geely – обновленной версии седана Emgrand 7 (FE-3). Конвейер начнет работу в третьем квартале нынешнего года. Часть собранных седанов отправят российским дилерам Geely.
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