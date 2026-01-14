Секреты белорусского гиганта – что скрывает новый трактор? - Инновации или вызов времени

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

14 января 2026, 08:59

Второй трактор BELARUS 5425 мощностью 500 л.с. почти готов на МТЗ

Второй трактор BELARUS 5425 мощностью 500 л.с. почти готов на МТЗ

Секреты белорусского гиганта – что скрывает новый трактор? - Инновации или вызов времени

Второй трактор BELARUS 5425 мощностью 500 л.с. почти готов на МТЗ

Минский тракторный завод завершает сборку уникального трактора. BELARUS 5425 обещает стать самым мощным в линейке. Всего планируется пять таких машин. Серийное производство намечено на 2027 год. Впереди испытания в хозяйствах страны.

Минский тракторный завод завершает сборку уникального трактора. BELARUS 5425 обещает стать самым мощным в линейке. Всего планируется пять таких машин. Серийное производство намечено на 2027 год. Впереди испытания в хозяйствах страны.

На Минском тракторном заводе завершается сборка второго по счету трактора BELARUS 5425, который способен развивать мощность свыше 500 лошадиных сил. В ближайшие месяцы предприятие намерено выпустить еще три таких машины, доведя общее количество до пяти единиц к концу мая. Это событие уже вызвало немалый интерес среди специалистов и аграриев, ведь речь идет о самой мощной модели классической компоновки, когда-либо созданной в Беларуси.

Появление второго экземпляра стало известно после январского визита премьер-министра Александра Турчина на завод. Тогда же прозвучала задача: все пять тракторов должны пройти испытания в ведущих хозяйствах страны. Такой подход позволит выявить возможные недочеты и подготовить машину к серийному производству, которое запланировано на 2027 год.

Фото: пресс-служба МТЗ

Трактор BELARUS 5425 оснащен двигателем Weichai WP14T, выдающим 542 лошадиные силы и соответствующим экологическому стандарту Stage IIIA. В конструкции применена гидромеханическая коробка передач с электрогидравлическим управлением, что дает возможность переключать передачи без потери мощности. Это решение заметно повышает производительность и комфорт работы, а также позволяет поддерживать оптимальную скорость в любых условиях.

Фото: пресс-служба МТЗ

Сцепление у трактора – многодисковое фрикционное, работающее в масляной ванне. Такая конструкция обеспечивает надежность и долговечность даже при интенсивной эксплуатации. Переднее навесное устройство рассчитано на 5,5 тонны, а заднее – на 12 тонн. Вал отбора мощности может работать на двух скоростях: 1000 и 1400 оборотов в минуту. Гидросистема с двумя аксиально-поршневыми насосами выдает суммарную производительность 305 литров в минуту, а программируемые функции позволяют агрегатировать трактор с самыми разными сельскохозяйственными машинами.

Фото: пресс-служба МТЗ

Инженеры предусмотрели возможность установки сдвоенных колес как спереди, так и сзади, что расширяет спектр задач, которые способен решать этот гигант. Топливный бак объемом 900 литров рассчитан на десять часов непрерывной работы – показатель, достойный внимания. Тормозная система с гидравлическим приводом и масляным охлаждением обеспечивает эффективное замедление при минимальных усилиях на педали, что особенно важно при работе с тяжелыми агрегатами.

Кабина трактора выполнена с применением гнутых профилей и тонированных стекол, что не только придает современный вид, но и повышает безопасность. Внутри – автоматический климат-контроль, сиденье с пневмоподвеской и множеством регулировок. Все основные органы управления вынесены на правый подлокотник и реализованы в виде кнопок и джойстиков, полностью исключая механические тяги. Такой подход снижает утомляемость оператора и позволяет сосредоточиться на работе.

Появление BELARUS 5425 – не просто очередной шаг в развитии белорусского машиностроения. Это вызов рынку и попытка доказать, что отечественные производители способны создавать технику мирового уровня. Впереди – испытания в реальных условиях, которые покажут, насколько оправданы амбиции МТЗ. Но уже сейчас ясно: завод не боится экспериментировать и готов удивлять.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Кроссоверы Tenet впервые опередили Lada Vesta по продажам в России в декабре 2025
KGM Tivoli: тест-драйв корейского кроссовера с характером и нюансами
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Ростов-на-Дону Астрахань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться