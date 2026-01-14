Секреты белорусского гиганта – что скрывает новый трактор? - Инновации или вызов времени

14 января 2026, 08:59
Второй трактор BELARUS 5425 мощностью 500 л.с. почти готов на МТЗ
Минский тракторный завод завершает сборку уникального трактора. BELARUS 5425 обещает стать самым мощным в линейке. Всего планируется пять таких машин. Серийное производство намечено на 2027 год. Впереди испытания в хозяйствах страны.
На Минском тракторном заводе завершается сборка второго по счету трактора BELARUS 5425, который способен развивать мощность свыше 500 лошадиных сил. В ближайшие месяцы предприятие намерено выпустить еще три таких машины, доведя общее количество до пяти единиц к концу мая. Это событие уже вызвало немалый интерес среди специалистов и аграриев, ведь речь идет о самой мощной модели классической компоновки, когда-либо созданной в Беларуси.
Появление второго экземпляра стало известно после январского визита премьер-министра Александра Турчина на завод. Тогда же прозвучала задача: все пять тракторов должны пройти испытания в ведущих хозяйствах страны. Такой подход позволит выявить возможные недочеты и подготовить машину к серийному производству, которое запланировано на 2027 год.
Трактор BELARUS 5425 оснащен двигателем Weichai WP14T, выдающим 542 лошадиные силы и соответствующим экологическому стандарту Stage IIIA. В конструкции применена гидромеханическая коробка передач с электрогидравлическим управлением, что дает возможность переключать передачи без потери мощности. Это решение заметно повышает производительность и комфорт работы, а также позволяет поддерживать оптимальную скорость в любых условиях.
Сцепление у трактора – многодисковое фрикционное, работающее в масляной ванне. Такая конструкция обеспечивает надежность и долговечность даже при интенсивной эксплуатации. Переднее навесное устройство рассчитано на 5,5 тонны, а заднее – на 12 тонн. Вал отбора мощности может работать на двух скоростях: 1000 и 1400 оборотов в минуту. Гидросистема с двумя аксиально-поршневыми насосами выдает суммарную производительность 305 литров в минуту, а программируемые функции позволяют агрегатировать трактор с самыми разными сельскохозяйственными машинами.
Инженеры предусмотрели возможность установки сдвоенных колес как спереди, так и сзади, что расширяет спектр задач, которые способен решать этот гигант. Топливный бак объемом 900 литров рассчитан на десять часов непрерывной работы – показатель, достойный внимания. Тормозная система с гидравлическим приводом и масляным охлаждением обеспечивает эффективное замедление при минимальных усилиях на педали, что особенно важно при работе с тяжелыми агрегатами.
Кабина трактора выполнена с применением гнутых профилей и тонированных стекол, что не только придает современный вид, но и повышает безопасность. Внутри – автоматический климат-контроль, сиденье с пневмоподвеской и множеством регулировок. Все основные органы управления вынесены на правый подлокотник и реализованы в виде кнопок и джойстиков, полностью исключая механические тяги. Такой подход снижает утомляемость оператора и позволяет сосредоточиться на работе.
Появление BELARUS 5425 – не просто очередной шаг в развитии белорусского машиностроения. Это вызов рынку и попытка доказать, что отечественные производители способны создавать технику мирового уровня. Впереди – испытания в реальных условиях, которые покажут, насколько оправданы амбиции МТЗ. Но уже сейчас ясно: завод не боится экспериментировать и готов удивлять.
