Вторые сутки в пробках: транспортный коллапс под Екатеринбургом

Ранее мы писали В Россию вернулась новая услуга: сколько стоит откопать автомобиль из сугроба? На большей части России прошли обильные снегопады и автомобилисты чуть ли не каждый день сталкиваются с необходимостью ... Читать далее

Высота выпавшего за последние пару дней снежного покрова достигает 25 сантиметров. На Ново-Московском тракте вечером 26 декабря начала скапливаться огромная пробка, которая в итоге растянулась на 14 километров. Еще ночью большегрузы застревали на заметенной дороге, а днем 27 декабря ГИБДД перекрывала движение на нескольких участках трассы. Сотни грузовиков, легковушек и автобусов оказались в снежной ловушке.

Пока водители возмущались, почему дорожные службы начали чистить снег только днем, пассажиры междугородних автобусов отправились домой пешком. Некоторые автомобилисты провели в пробке по 17 часов и более. Только днем 27 декабря МЧС решило развернуть на трассе два пункта обогрева: в Первоуральском городском круге и Нижнесергинском муниципальном образовании.

Не лучше обстоят дела в самом Екатеринбурге. Дворников не хватает, за лопаты берутся даже дети, горожане штурмуют общественный транспорт, а некоторые встают на лыжи и спокойно рассекают по заснеженным улицам.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах