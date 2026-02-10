Неожиданный поворот в переговорах — что будет с рынком проката?

ВУШ Холдинг снял заявку на покупку «Юрента», но не исключает возвращения

ВУШ Холдинг меняет стратегию на рынке. Компания пересматривает планы развития. Решения принимаются после обсуждений с регулятором. Возможны новые шаги в будущем.

ПАО «ВУШ Холдинг» неожиданно изменил свои действия в отношении потенциального приобретения компании «ЮрентБайк.ру», управляющей сервисом проката «Юрент». Как сообщает Abn.agency, после очного обсуждения с Федеральной антимонопольной службой, инициатор сделки решил отозвать свое ходатайство.

Встреча с регулятором стала ключевым моментом: стороны подробно рассмотрели все аспекты возможного слияния. Однако, несмотря на то что документы были отозваны, в компании не исключают возвращения к этому вопросу в будущем. ВУШ Холдинг подчеркивает, что окончательное решение еще не принято, и вариант повторного обращения с обновленным пакетом документов остается актуальным.

Параллельно руководство ВУШ Холдинга анализирует различные сценарии развития бизнеса. В центре внимания - повышение эффективности работы, укрепление устойчивости бизнес-модели и создание долгосрочной ценности для клиентов и акционеров. В компании отмечают, что сделки по слияниям и поглощениям рассматриваются как один из инструментов для достижения этих целей, но не являются единственным вариантом.

Ситуация на рынке проката транспорта остается динамичной. ВУШ Холдинг продолжает искать оптимальные пути для расширения своего присутствия и повышения конкурентоспособности. Решение о снятии ходатайства не означает отказа от дальнейших шагов: компания оставляет за собой возможность вернуться к переговорам, если изменятся условия или появятся новые возможности.

Таким образом, интрига вокруг возможного объединения с «Юрентом» сохраняется. В ближайшее время рынок может ожидать новых новостей о стратегических инициативах ВУШ Холдинга, который, по всей видимости, не собирается останавливаться на достигнутом.