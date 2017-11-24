Ввод в эксплуатацию платной трассы М-11 перенесен на осень 2018-го
М-11протянется от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Общая длина автомагистрали составит 669 км. Трасса пройдет параллельно существующей автомобильной дороге М-10 «Россия» и будет пересекать её на 58, 149, 208, 258, 334, 543 км с устройством транспортных развязок в разных уровнях. Это позволит переключать движение транспортных потоков с М-10 на скоростную автомагистраль, и наоборот.
Первые участки скоростной дороги уже функционируют. Это отрезки пути Москва - Солнечногорск (15-58 км) и обход Вышнего Волочка (258-334 км). После пуска движения по всей трассе проезд из одной столицы в другую займет примерно 5 часов, ибо водителям будет разрешено передвигаться со скоростью 130 км/ч (+20 км/ч).
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