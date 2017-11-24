24 ноября 2017, 20:28

Ввод в эксплуатацию платной трассы М-11 перенесен на осень 2018-го

Как ранее неоднократно сообщалось, высокоскоростная платная магистраль М-11 Москва-Санкт-Петербург будет введена в эксплуатацию в 2018 году. Правда, сегодня появилось важное уточнение: не к чемпионату мира по футболу, чего всем нам искренне хотелось бы, а осенью.
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Ввод в эксплуатацию платной трассы М-11 перенесен на осень 2018-го

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Об этом на координационном совете по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщил председатель правления Госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах. «Осенью 2018 года — октябрь, ноябрь максимум — вся трасса будет введена в эксплуатацию, - уточнил он. – Подчеркиваю: не рабочее движение, а введена в эксплуатацию».

М-11протянется от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Общая длина автомагистрали составит 669 км. Трасса пройдет параллельно существующей автомобильной дороге М-10 «Россия» и будет пересекать её на 58, 149, 208, 258, 334, 543 км с устройством транспортных развязок в разных уровнях. Это позволит переключать движение транспортных потоков с М-10 на скоростную автомагистраль, и наоборот.

Первые участки скоростной дороги уже функционируют. Это отрезки пути Москва - Солнечногорск (15-58 км) и обход Вышнего Волочка (258-334 км). После пуска движения по  всей трассе проезд из одной столицы в другую займет примерно 5 часов, ибо водителям будет разрешено передвигаться со скоростью 130 км/ч (+20 км/ч).

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Ввод в эксплуатацию платной трассы М-11 перенесен на осень 2018-го
{{material_111340}} Об этом на координационном совете по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщил председатель правления Госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах. «Осенью 2018 года — октябрь, ноябрь максимум — вся трасса будет введена в эксплуатацию, - уточнил он. – Подчеркиваю: не рабочее движение, а введена в эксплуатацию».М-11протянется от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Общая длина автомагистрали составит 669 км. Трасса пройдет параллельно существующей автомобильной дороге М-10 «Россия» и будет пересекать её на 58, 149, 208, 258, 334, 543 км с устройством транспортных развязок в разных уровнях. Это позволит переключать движение транспортных потоков с М-10 на скоростную автомагистраль, и наоборот.Первые участки скоростной дороги уже функционируют. Это отрезки пути Москва - Солнечногорск (15-58 км) и обход Вышнего Волочка (258-334 км). После пуска движения по  всей трассе проезд из одной столицы в другую займет примерно 5 часов, ибо водителям будет разрешено передвигаться со скоростью 130 км/ч (+20 км/ч).
2017-11-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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