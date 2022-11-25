Вводимый в Европе стандарт «Евро-7» похоронит Volkswagen Polo. И не только его
Для автопроизводителей разработка новых моделей, которые будут соответствовать жестким требованиям «Евро-7», может оказаться слишком дорогим удовольствием, и это на фоне того, что крупнейшие автопроизводители вкладывают огромные суммы в производство электрических моделей, которые станут основными после 2035 года, когда в Евросоюзе произойдет окончательная остановка продаж автомобилей с ДВС.
Если сказать новому поколению Polo «да», то придется согласиться с дорогостоящими обновлениями не только двигателей, которые должны быть более эффективными с точки зрения вредных выбросов CO2, но и новых электронных систем безопасности, которые в настоящее время делают честь машинам самого верхнего ценового сегмента. Будет ли тогда покупательский спрос на Polo таким же большим, как все минувшие годы? Вряд ли.
На страницах журнала Autocar г-н Шефер заявил: «Мы чувствовали, что «Евро-7» станет проблемой и поэтому разрабатываем новое поколение компактных электромобилей, которые предложим под брендами Volkswagen, Skoda и Seat на замену машинам типа Polo. Небольшие автомобили с ДВС станут слишком дорогими для строительства по новым нормам «Евро-7». Просто не имеет смысла проектировать модели с ДВС, конечная цена который будет неподъемной для большинства покупателей».
Уже говорится об электрическом преемнике VW Polo – его имя VW ID.2. Находящийся сегодня в разработке сити-кар будет иметь длину около 4 метров и дебютирует в 2025 году.
-
16.09.2022, 13:46
Volkswagen показал новый седан Polo, который мог появиться в России
Седан Volkswagen Polo неизменно входил в ТОП самых популярных автомобилей на российском рынке. Его любили за отличное сочетание технических характеристик, надежности агрегатов и цены. В 2022 году модель могла бы сменить поколение, но из-за ухода Volkswagen из России премьера долгожданной новинки прошла не в нашей стране.Читать далее
-
10.08.2022, 17:26
Страховщики стали чаще «тоталить» автомобили: кто в лидерах
Подорожание запчастей привело к тому, что страхового покрытия не хватает даже на компенсацию сравнительно небольшого ущерба. В таком случае страховой компании проще признать машину безвозвратно погибшей.Читать далее
-
25.07.2022, 13:49
Четырехлетний Volkswagen Polo стал бестселлером столичного рынка (кто еще в топе?)
Маркетинговое автомобильное агентство НАПИ (Russian Automotive Market Research) проанализировало продажи подержанных автомобилей в Москве в июне 2022 года и составило список из 10 самых популярных моделей.Читать далее
-
06.07.2022, 09:05
Находящийся в тюрьме пранкер Эдвард Бил должен выплатить еще 2,4 млн рублей пострадавшим в ДТП
Люблинский суд Москвы вынес решение еще по двум искам к Эдварду Билу, устроившему жуткую аварию на Садовом кольце в апреле 2021 года. Блогер должен будет выплатить дополнительно 2,4 млн рублей, не считая расходов на реабилитацию серьезно пострадавшей в аварии Марии Артемовой. Сейчас Бил отбывает наказание в колонии общего режима.Читать далее
-
16.06.2022, 15:50
Мужик использовал самое необычное противоугонное устройство и спас свой Volkswagen Polo
В последнее время в Австралии участились случаи взломов и грабежей. Преступники проникают в дома посреди дня, и присутствие хозяев их особенно не смущает. Владельцам приходится проявлять смекалку, чтобы защитить свою собственность.Читать далее
-
29.05.2022, 14:49
Огненная авария с каршерингом попала на видео
В Сети появилось видео очередного яркого ночного ДТП с участием автомобиля каршеринга. По словам очевидцев, водитель был пьян и управлял машиной по чужому аккаунту.Читать далее
-
16.09.2022, 13:46
Volkswagen показал новый седан Polo, который мог появиться в России
Седан Volkswagen Polo неизменно входил в ТОП самых популярных автомобилей на российском рынке. Его любили за отличное сочетание технических характеристик, надежности агрегатов и цены. В 2022 году модель могла бы сменить поколение, но из-за ухода Volkswagen из России премьера долгожданной новинки прошла не в нашей стране.Читать далее
-
10.08.2022, 17:26
Страховщики стали чаще «тоталить» автомобили: кто в лидерах
Подорожание запчастей привело к тому, что страхового покрытия не хватает даже на компенсацию сравнительно небольшого ущерба. В таком случае страховой компании проще признать машину безвозвратно погибшей.Читать далее
-
25.07.2022, 13:49
Четырехлетний Volkswagen Polo стал бестселлером столичного рынка (кто еще в топе?)
Маркетинговое автомобильное агентство НАПИ (Russian Automotive Market Research) проанализировало продажи подержанных автомобилей в Москве в июне 2022 года и составило список из 10 самых популярных моделей.Читать далее
-
06.07.2022, 09:05
Находящийся в тюрьме пранкер Эдвард Бил должен выплатить еще 2,4 млн рублей пострадавшим в ДТП
Люблинский суд Москвы вынес решение еще по двум искам к Эдварду Билу, устроившему жуткую аварию на Садовом кольце в апреле 2021 года. Блогер должен будет выплатить дополнительно 2,4 млн рублей, не считая расходов на реабилитацию серьезно пострадавшей в аварии Марии Артемовой. Сейчас Бил отбывает наказание в колонии общего режима.Читать далее
-
16.06.2022, 15:50
Мужик использовал самое необычное противоугонное устройство и спас свой Volkswagen Polo
В последнее время в Австралии участились случаи взломов и грабежей. Преступники проникают в дома посреди дня, и присутствие хозяев их особенно не смущает. Владельцам приходится проявлять смекалку, чтобы защитить свою собственность.Читать далее
-
29.05.2022, 14:49
Огненная авария с каршерингом попала на видео
В Сети появилось видео очередного яркого ночного ДТП с участием автомобиля каршеринга. По словам очевидцев, водитель был пьян и управлял машиной по чужому аккаунту.Читать далее
- 750 000 РVolkswagen Polo 2016 в Москве
- 2 350 000 РVolkswagen Polo 2021 в Москве
- 1 288 000 РVolkswagen Polo 2021 в Москве
- 1 428 000 РVolkswagen Polo 2020 в Москве
- 750 000 РVolkswagen Polo 2014 в Москве
- 469 000 РVolkswagen Polo 2011 в Москве
- 1 239 000 РVolkswagen Polo 2021 в Москве
- 1 747 000 РVolkswagen Polo 2021 в Москве
- 1 700 530 РVolkswagen Polo 2021 в Москве
- 1 425 000 РVolkswagen Polo 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий