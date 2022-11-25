Вводимый в Европе стандарт «Евро-7» похоронит Volkswagen Polo. И не только его

Для автопроизводителей разработка новых моделей, которые будут соответствовать жестким требованиям «Евро-7», может оказаться слишком дорогим удовольствием, и это на фоне того, что крупнейшие автопроизводители вкладывают огромные суммы в производство электрических моделей, которые станут основными после 2035 года, когда в Евросоюзе произойдет окончательная остановка продаж автомобилей с ДВС.

Volkswagen Polo От 1.4 л, 125 л.с Новый от 1 380 000 до 2 700 000 Р

Все автопроизводители поставлены перед вопросом, а стоит ли тогда вкладываться в недешевую разработку новых автомобилей под соответствие «Евро-7»? Среди прочих подобными мыслями озадачилось и руководство Volkswagen, готовое отправить на пенсию Polo – ту самую модель, которая состоит в производственной гамме долгие 47 лет.

Если сказать новому поколению Polo «да», то придется согласиться с дорогостоящими обновлениями не только двигателей, которые должны быть более эффективными с точки зрения вредных выбросов CO2, но и новых электронных систем безопасности, которые в настоящее время делают честь машинам самого верхнего ценового сегмента. Будет ли тогда покупательский спрос на Polo таким же большим, как все минувшие годы? Вряд ли.

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Глава Volkswagen Томас Шефер отметил, что в настоящее время инженеры концерна оценивают требования стандарта «Евро-7» и в ближайшие недели дадут ответ, какие автомобили придется исключить из производственной гаммы, потому что они грозят стать экономически не конкурентоспособными.

На страницах журнала Autocar г-н Шефер заявил: «Мы чувствовали, что «Евро-7» станет проблемой и поэтому разрабатываем новое поколение компактных электромобилей, которые предложим под брендами Volkswagen, Skoda и Seat на замену машинам типа Polo. Небольшие автомобили с ДВС станут слишком дорогими для строительства по новым нормам «Евро-7». Просто не имеет смысла проектировать модели с ДВС, конечная цена который будет неподъемной для большинства покупателей».

Уже говорится об электрическом преемнике VW Polo – его имя VW ID.2. Находящийся сегодня в разработке сити-кар будет иметь длину около 4 метров и дебютирует в 2025 году.

Упомянутые модели: Volkswagen Polo (от 649 500 Р )

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