Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

22 июня 2026, 12:41

Ввоз легковых авто через Дальний Восток вырос на четверть за пять месяцев 2026 года

Ввоз легковых авто через Дальний Восток вырос на четверть за пять месяцев 2026 года

Дальний Восток штурмует авторынок: 152 тысячи авто за 5 месяцев

Ввоз легковых авто через Дальний Восток вырос на четверть за пять месяцев 2026 года

С начала года на Дальнем Востоке оформили рекордное количество машин для личного пользования. Рост поставок заметен на фоне изменений в логистике и спросе. Какие страны лидируют, через какие таможни проходят авто и что важно знать при покупке - разбираемся, почему эти цифры сейчас особенно актуальны.

С начала года на Дальнем Востоке оформили рекордное количество машин для личного пользования. Рост поставок заметен на фоне изменений в логистике и спросе. Какие страны лидируют, через какие таможни проходят авто и что важно знать при покупке - разбираемся, почему эти цифры сейчас особенно актуальны.

Резкое увеличение ввоза автомобилей через Дальний Восток в 2026 году стало заметным трендом для российских автолюбителей. За первые пять месяцев года таможенные органы региона оформили более 152 тысяч легковых машин для физических лиц - это на 22,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой скачок напрямую влияет на доступность и выбор автомобилей на внутреннем рынке, а также на стоимость и сроки доставки.

Как сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления, подавляющее большинство автомобилей поступает из Японии - на нее приходится 90,8% всех поставок, что составляет свыше 138 тысяч машин. Южная Корея занимает второе место с долей 6,6% (более 10 тысяч авто), а Китай замыкает тройку с 2,6% (почти 4 тысячи машин). Эти данные подтверждают устойчивый интерес россиян к японским и корейским моделям, несмотря на изменения в мировой логистике и таможенных правилах.

Основной поток автомобилей проходит через Владивостокскую таможню - здесь оформлено 112,5 тысячи машин. Уссурийская таможня обработала еще 33 тысячи авто. Остальные направления - Читинская, Хабаровская и Сахалинская таможни - делят между собой оставшийся объем, а в Бурятии и Находке оформляется сравнительно небольшое количество транспортных средств. Пик ввоза пришелся на апрель: тогда через дальневосточные пункты прошло 38 тысяч автомобилей, что на 4,8% больше, чем в апреле прошлого года.

Интересно, что на фоне роста поставок из Японии и Китая, импорт из Южной Кореи в последние месяцы показывает снижение. Это связано с изменениями в расчете утилизационного сбора, который теперь стал единым для всех, что уже обсуждалось в материале о падении корейского импорта - подробности о причинах и последствиях можно узнать здесь. Такая динамика может повлиять на структуру рынка и предпочтения покупателей в ближайшее время.

Таможенные органы напоминают: при ввозе автомобиля в Россию необходимо предоставлять документы с достоверными сведениями о стоимости машины. Если заявленная цена сильно отличается от рыночной, таможня вправе самостоятельно определить стоимость, используя каталоги, справочники или данные производителей. При этом у владельца остается право доказать корректность своих данных. Это правило часто игнорируют, что может привести к дополнительным проверкам и задержкам при оформлении.

Для понимания масштабов: в 2025 году через Дальний Восток было ввезено около 124 тысяч автомобилей за тот же период, а в 2024 году - менее 100 тысяч. Рост интереса к японским и китайским авто объясняется не только их надежностью, но и выгодными условиями доставки через порты Приморья. Кроме того, изменения в мировой логистике и валютных курсах делают этот маршрут одним из самых привлекательных для россиян, желающих приобрести иномарку с минимальными затратами.

Таким образом, увеличение объемов ввоза автомобилей через Дальний Восток отражает не только рост спроса, но и адаптацию рынка к новым экономическим условиям. Для покупателей это означает расширение выбора и возможность найти подходящий вариант по цене и комплектации. Однако важно помнить о нюансах таможенного оформления и внимательно следить за изменениями в правилах, чтобы избежать неприятных сюрпризов при покупке.

Упомянутые марки: Toyota, Nissan, Honda, KIA, Hyundai, Chery, Geely
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