Дальний Восток штурмует авторынок: 152 тысячи авто за 5 месяцев

22 июня 2026, 12:41
Ввоз легковых авто через Дальний Восток вырос на четверть за пять месяцев 2026 года
Ввоз легковых авто через Дальний Восток вырос на четверть за пять месяцев 2026 года
С начала года на Дальнем Востоке оформили рекордное количество машин для личного пользования. Рост поставок заметен на фоне изменений в логистике и спросе. Какие страны лидируют, через какие таможни проходят авто и что важно знать при покупке - разбираемся, почему эти цифры сейчас особенно актуальны.
Резкое увеличение ввоза автомобилей через Дальний Восток в 2026 году стало заметным трендом для российских автолюбителей. За первые пять месяцев года таможенные органы региона оформили более 152 тысяч легковых машин для физических лиц - это на 22,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой скачок напрямую влияет на доступность и выбор автомобилей на внутреннем рынке, а также на стоимость и сроки доставки.
Как сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления, подавляющее большинство автомобилей поступает из Японии - на нее приходится 90,8% всех поставок, что составляет свыше 138 тысяч машин. Южная Корея занимает второе место с долей 6,6% (более 10 тысяч авто), а Китай замыкает тройку с 2,6% (почти 4 тысячи машин). Эти данные подтверждают устойчивый интерес россиян к японским и корейским моделям, несмотря на изменения в мировой логистике и таможенных правилах.
Основной поток автомобилей проходит через Владивостокскую таможню - здесь оформлено 112,5 тысячи машин. Уссурийская таможня обработала еще 33 тысячи авто. Остальные направления - Читинская, Хабаровская и Сахалинская таможни - делят между собой оставшийся объем, а в Бурятии и Находке оформляется сравнительно небольшое количество транспортных средств. Пик ввоза пришелся на апрель: тогда через дальневосточные пункты прошло 38 тысяч автомобилей, что на 4,8% больше, чем в апреле прошлого года.
Интересно, что на фоне роста поставок из Японии и Китая, импорт из Южной Кореи в последние месяцы показывает снижение. Это связано с изменениями в расчете утилизационного сбора, который теперь стал единым для всех, что уже обсуждалось в материале о падении корейского импорта - подробности о причинах и последствиях можно узнать здесь. Такая динамика может повлиять на структуру рынка и предпочтения покупателей в ближайшее время.
Таможенные органы напоминают: при ввозе автомобиля в Россию необходимо предоставлять документы с достоверными сведениями о стоимости машины. Если заявленная цена сильно отличается от рыночной, таможня вправе самостоятельно определить стоимость, используя каталоги, справочники или данные производителей. При этом у владельца остается право доказать корректность своих данных. Это правило часто игнорируют, что может привести к дополнительным проверкам и задержкам при оформлении.
Для понимания масштабов: в 2025 году через Дальний Восток было ввезено около 124 тысяч автомобилей за тот же период, а в 2024 году - менее 100 тысяч. Рост интереса к японским и китайским авто объясняется не только их надежностью, но и выгодными условиями доставки через порты Приморья. Кроме того, изменения в мировой логистике и валютных курсах делают этот маршрут одним из самых привлекательных для россиян, желающих приобрести иномарку с минимальными затратами.
Таким образом, увеличение объемов ввоза автомобилей через Дальний Восток отражает не только рост спроса, но и адаптацию рынка к новым экономическим условиям. Для покупателей это означает расширение выбора и возможность найти подходящий вариант по цене и комплектации. Однако важно помнить о нюансах таможенного оформления и внимательно следить за изменениями в правилах, чтобы избежать неприятных сюрпризов при покупке.
Похожие материалы Тойота, Ниссан, Хонда, Киа, Хендай, Чери, Джили
-
23.06.2026, 20:29
Сколько реально стоит содержание Belgee X50 в Москве за 5 лет: неожиданные цифры
Владельцы Belgee X50 в столичном регионе могут столкнуться с расходами на обслуживание, которые за пять лет почти достигают половины стоимости нового автомобиля. Эксперты разобрали, из чего складывается эта сумма и почему даже доступные кроссоверы требуют серьезных вложений.Читать далее
-
23.06.2026, 20:24
Subaru готовит новый хэтчбек с механикой и турбомотором - детали и сроки
Subaru официально подтвердила выпуск нового спортивного хэтчбека с механической коробкой и турбированным оппозитником. Модель обещает стать альтернативой Toyota GR Corolla и вернет в линейку пятидверный WRX. Почему это важно для рынка и поклонников марки - в нашем материале.Читать далее
-
23.06.2026, 20:19
Sitrak выводит на рынок карьерные самосвалы грузоподъемностью до 170 тонн
В Китае представили новые карьерные самосвалы Sitrak с рекордной грузоподъемностью 150 и 170 тонн. Машины оснащены 660-сильным двигателем и необычной кабиной, что может изменить расстановку сил на рынке тяжелой техники. Почему это важно для России - в материале.Читать далее
-
23.06.2026, 20:15
Локализация электромобиля Атом: сколько баллов набрал российский проект
Российский электромобиль Атом стартует с уровнем локализации 1960 баллов из 7000 возможных. Это решение уже влияет на госзакупки, компенсации и стоимость машины для покупателей. Разбираемся, что это значит для рынка и водителей.Читать далее
-
23.06.2026, 20:00
Belgee X50+ 2026: новый мотор, обновленный салон и неожиданное снижение цены
Обновленный Belgee X50+ 2026 года удивил сочетанием свежих технологий и сниженной цены, но при этом лишился части прежней резвости. Эксперты отмечают перемены в салоне, оснащении и поведении на дороге - стоит ли теперь рассматривать этот кроссовер как лучший выбор в сегменте?Читать далее
-
23.06.2026, 19:49
Почему провалился Volga Siber: главные ошибки и уроки для российского автопрома
Volga Siber задумывался как современный и надежный седан для российского рынка, но проект завершился неудачей. Почему автомобиль с хорошими характеристиками не смог завоевать покупателей - разбор ключевых причин и последствий для отрасли.Читать далее
-
23.06.2026, 19:39
BYD Seal 08: новые детали интерьера и зарядка за 5 минут - что ждет покупателей
BYD раскрыла интерьер и ключевые особенности флагманского седана Seal 08, который выходит на рынок уже в июле. Модель выделяется не только запасом хода до 900 км, но и возможностью пополнить батарею на 400 км всего за 5 минут. Почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
23.06.2026, 18:57
Почему Datsun исчез с российского рынка и как это связано с «АвтоВАЗом»
Марка Datsun, некогда возрожденная для развивающихся рынков, ушла из России вместе с моделями on-Do и mi-Do. Почему японский бренд не смог закрепиться на отечественном рынке и какова роль «АвтоВАЗа» в этой истории - разбираемся в деталях.Читать далее
-
23.06.2026, 14:56
BYD Yuan Up DM-i: гибридный кроссовер с запасом хода 1100 км и премиальным оснащением
В Узбекистане стартовали продажи BYD Yuan Up DM-i - гибридного кроссовера, который по цене сопоставим с электрической версией, но предлагает уникальное сочетание технологий, дальности хода и оснащения. Это событие может изменить расстановку сил на рынке SUV и повлиять на стратегию конкурентов.Читать далее
-
23.06.2026, 14:52
Lada Granta после рестайлинга: что изменилось в конструкции и оснащении
Эксперты разобрали обновленную Lada Granta и выявили, какие изменения действительно важны для повседневной эксплуатации. Почему рестайлинг вызвал споры среди автолюбителей и стоит ли рассматривать новинку как разумную покупку - в материале.Читать далее
Похожие материалы Тойота, Ниссан, Хонда, Киа, Хендай, Чери, Джили
-
23.06.2026, 20:29
Сколько реально стоит содержание Belgee X50 в Москве за 5 лет: неожиданные цифры
Владельцы Belgee X50 в столичном регионе могут столкнуться с расходами на обслуживание, которые за пять лет почти достигают половины стоимости нового автомобиля. Эксперты разобрали, из чего складывается эта сумма и почему даже доступные кроссоверы требуют серьезных вложений.Читать далее
-
23.06.2026, 20:24
Subaru готовит новый хэтчбек с механикой и турбомотором - детали и сроки
Subaru официально подтвердила выпуск нового спортивного хэтчбека с механической коробкой и турбированным оппозитником. Модель обещает стать альтернативой Toyota GR Corolla и вернет в линейку пятидверный WRX. Почему это важно для рынка и поклонников марки - в нашем материале.Читать далее
-
23.06.2026, 20:19
Sitrak выводит на рынок карьерные самосвалы грузоподъемностью до 170 тонн
В Китае представили новые карьерные самосвалы Sitrak с рекордной грузоподъемностью 150 и 170 тонн. Машины оснащены 660-сильным двигателем и необычной кабиной, что может изменить расстановку сил на рынке тяжелой техники. Почему это важно для России - в материале.Читать далее
-
23.06.2026, 20:15
Локализация электромобиля Атом: сколько баллов набрал российский проект
Российский электромобиль Атом стартует с уровнем локализации 1960 баллов из 7000 возможных. Это решение уже влияет на госзакупки, компенсации и стоимость машины для покупателей. Разбираемся, что это значит для рынка и водителей.Читать далее
-
23.06.2026, 20:00
Belgee X50+ 2026: новый мотор, обновленный салон и неожиданное снижение цены
Обновленный Belgee X50+ 2026 года удивил сочетанием свежих технологий и сниженной цены, но при этом лишился части прежней резвости. Эксперты отмечают перемены в салоне, оснащении и поведении на дороге - стоит ли теперь рассматривать этот кроссовер как лучший выбор в сегменте?Читать далее
-
23.06.2026, 19:49
Почему провалился Volga Siber: главные ошибки и уроки для российского автопрома
Volga Siber задумывался как современный и надежный седан для российского рынка, но проект завершился неудачей. Почему автомобиль с хорошими характеристиками не смог завоевать покупателей - разбор ключевых причин и последствий для отрасли.Читать далее
-
23.06.2026, 19:39
BYD Seal 08: новые детали интерьера и зарядка за 5 минут - что ждет покупателей
BYD раскрыла интерьер и ключевые особенности флагманского седана Seal 08, который выходит на рынок уже в июле. Модель выделяется не только запасом хода до 900 км, но и возможностью пополнить батарею на 400 км всего за 5 минут. Почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
23.06.2026, 18:57
Почему Datsun исчез с российского рынка и как это связано с «АвтоВАЗом»
Марка Datsun, некогда возрожденная для развивающихся рынков, ушла из России вместе с моделями on-Do и mi-Do. Почему японский бренд не смог закрепиться на отечественном рынке и какова роль «АвтоВАЗа» в этой истории - разбираемся в деталях.Читать далее
-
23.06.2026, 14:56
BYD Yuan Up DM-i: гибридный кроссовер с запасом хода 1100 км и премиальным оснащением
В Узбекистане стартовали продажи BYD Yuan Up DM-i - гибридного кроссовера, который по цене сопоставим с электрической версией, но предлагает уникальное сочетание технологий, дальности хода и оснащения. Это событие может изменить расстановку сил на рынке SUV и повлиять на стратегию конкурентов.Читать далее
-
23.06.2026, 14:52
Lada Granta после рестайлинга: что изменилось в конструкции и оснащении
Эксперты разобрали обновленную Lada Granta и выявили, какие изменения действительно важны для повседневной эксплуатации. Почему рестайлинг вызвал споры среди автолюбителей и стоит ли рассматривать новинку как разумную покупку - в материале.Читать далее