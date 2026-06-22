Дальний Восток штурмует авторынок: 152 тысячи авто за 5 месяцев

Ввоз легковых авто через Дальний Восток вырос на четверть за пять месяцев 2026 года

С начала года на Дальнем Востоке оформили рекордное количество машин для личного пользования. Рост поставок заметен на фоне изменений в логистике и спросе. Какие страны лидируют, через какие таможни проходят авто и что важно знать при покупке - разбираемся, почему эти цифры сейчас особенно актуальны.

С начала года на Дальнем Востоке оформили рекордное количество машин для личного пользования. Рост поставок заметен на фоне изменений в логистике и спросе. Какие страны лидируют, через какие таможни проходят авто и что важно знать при покупке - разбираемся, почему эти цифры сейчас особенно актуальны.

Резкое увеличение ввоза автомобилей через Дальний Восток в 2026 году стало заметным трендом для российских автолюбителей. За первые пять месяцев года таможенные органы региона оформили более 152 тысяч легковых машин для физических лиц - это на 22,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой скачок напрямую влияет на доступность и выбор автомобилей на внутреннем рынке, а также на стоимость и сроки доставки.

Как сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления, подавляющее большинство автомобилей поступает из Японии - на нее приходится 90,8% всех поставок, что составляет свыше 138 тысяч машин. Южная Корея занимает второе место с долей 6,6% (более 10 тысяч авто), а Китай замыкает тройку с 2,6% (почти 4 тысячи машин). Эти данные подтверждают устойчивый интерес россиян к японским и корейским моделям, несмотря на изменения в мировой логистике и таможенных правилах.

Основной поток автомобилей проходит через Владивостокскую таможню - здесь оформлено 112,5 тысячи машин. Уссурийская таможня обработала еще 33 тысячи авто. Остальные направления - Читинская, Хабаровская и Сахалинская таможни - делят между собой оставшийся объем, а в Бурятии и Находке оформляется сравнительно небольшое количество транспортных средств. Пик ввоза пришелся на апрель: тогда через дальневосточные пункты прошло 38 тысяч автомобилей, что на 4,8% больше, чем в апреле прошлого года.

Интересно, что на фоне роста поставок из Японии и Китая, импорт из Южной Кореи в последние месяцы показывает снижение. Это связано с изменениями в расчете утилизационного сбора, который теперь стал единым для всех, что уже обсуждалось в материале о падении корейского импорта - подробности о причинах и последствиях можно узнать здесь. Такая динамика может повлиять на структуру рынка и предпочтения покупателей в ближайшее время.

Таможенные органы напоминают: при ввозе автомобиля в Россию необходимо предоставлять документы с достоверными сведениями о стоимости машины. Если заявленная цена сильно отличается от рыночной, таможня вправе самостоятельно определить стоимость, используя каталоги, справочники или данные производителей. При этом у владельца остается право доказать корректность своих данных. Это правило часто игнорируют, что может привести к дополнительным проверкам и задержкам при оформлении.

Для понимания масштабов: в 2025 году через Дальний Восток было ввезено около 124 тысяч автомобилей за тот же период, а в 2024 году - менее 100 тысяч. Рост интереса к японским и китайским авто объясняется не только их надежностью, но и выгодными условиями доставки через порты Приморья. Кроме того, изменения в мировой логистике и валютных курсах делают этот маршрут одним из самых привлекательных для россиян, желающих приобрести иномарку с минимальными затратами.

Таким образом, увеличение объемов ввоза автомобилей через Дальний Восток отражает не только рост спроса, но и адаптацию рынка к новым экономическим условиям. Для покупателей это означает расширение выбора и возможность найти подходящий вариант по цене и комплектации. Однако важно помнить о нюансах таможенного оформления и внимательно следить за изменениями в правилах, чтобы избежать неприятных сюрпризов при покупке.