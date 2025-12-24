Ограничения для неофициальных импортеров: что изменится для рынка и покупателей

Ввоз новых авто через серых дилеров в ЕАЭС запретят с 2026 года

С 2026 года в странах ЕАЭС вводятся новые правила для импорта автомобилей. Неофициальные дилеры больше не смогут ввозить новые машины. Официальные представители получат монополию на поставки. Для частных лиц ограничения не предусмотрены. Подробности — в нашем материале.

В странах Евразийского экономического союза с конца января 2026 года начнет действовать запрет на ввоз новых автомобилей неофициальными дилерами. Как выяснили журналисты abw.by, теперь только официальные представители автопроизводителей смогут заниматься импортом новых машин. Такое решение приняли на заседании Совета ЕЭК, где присутствовали заместители глав правительств всех пяти стран-участниц союза.

Для частных автосалонов и компаний, не имеющих статуса официального дилера, останется возможность ввозить только автомобили, чей возраст превышает три года. Это правило не затронет физических лиц — для них ограничения на покупку и ввоз новых автомобилей из-за рубежа не вводятся. Таким образом, частные покупатели по-прежнему смогут приобретать новые машины за границей для личного пользования.

Ограничения распространяются исключительно на юридические лица и компании, занимающиеся коммерческим импортом. При этом не будет предусмотрено никаких переходных периодов или отсрочек для уже заказанных автомобилей у неофициальных импортеров. Новые правила начнут действовать спустя 30 дней после официальной публикации документа, что ожидается в ближайшее время.

Интересно, что наличие или отсутствие официального представительства той или иной марки в стране не будет иметь значения. Новые требования станут обязательными для всех брендов без исключения. Это решение направлено на ужесточение контроля за рынком новых автомобилей и защиту интересов официальных дилеров, а также на упорядочивание импорта внутри ЕАЭС.

Стоит отметить, что в начале декабря российский парламент одобрил продление параллельного импорта на 2026 год. Этот механизм позволяет ввозить в страну различные товары, включая автомобили, даже без согласия правообладателя. Однако новые правила ЕАЭС фактически ограничивают возможности для неофициальных дилеров, несмотря на действие параллельного импорта.

В результате, с 2026 года рынок новых автомобилей в странах союза может существенно измениться. Ожидается, что официальные дилеры получат больше полномочий и контроля, а серые схемы ввоза новых машин уйдут в прошлое. Для покупателей это может означать как рост цен, так и повышение прозрачности сделок. Как именно изменится ситуация на рынке, покажет время.