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3 декабря 2019, 14:30

Ввоз праворульных машин на Дальнем Востоке продлили еще на год

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Жителям Дальневосточного федерального округа разрешили еще целый год ввозить подержанные японские автомобили без блока ЭРА-ГЛОНАСС. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение.
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По словам Дмитрия Медведева, «бесконечно это продлевать, наверное, неправильно, надо принимать какие-то меры для решения той задачи». Но пока никаких альтернативных мер не придумали, автомобилистам Дальнего Востока продлили льготный режим по ввозу подержанных иномарок еще на один год. Об этом премьер-министра попросил вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Кроме того, к Медведеву «обращались в соцсетях» и подробно рассказывали об этой насущной проблеме. 

Напомним, с 1 января 2017 года все ввозимые в Россию машины должны быть оборудованы системой ЭРА-ГЛОНАСС. На новые автомобили блок устанавливают на заводе. На подержанных машинах система работает с перебоями. Особенно сильно это ударило по жителям Приморского края, где большинство автомобилистов предпочитают ездить на неновых, но надежных японских машинах. Им приходилось тратить дополнительные 30-45 тысяч рублей на установку ЭРА-ГЛОНАСС. Но система зачастую работала некорректно, связи не было, экстренные службы не вызывались автоматически. Кроме того, не хватало самих устройств или таможенников не устраивали сертификаты соответствия. 

Все это вызвало волну недовольства и народные волнения на Дальнем Востоке. Ситуацию решили не обострять и в ноябре 2018 года разрешили жителям Приморья ввозить по одному подержанному праворульному автомобилю в год, не устанавливая на него систему ЭРА-ГЛОНАСС. Льготный режим тогда ввели временно, сроком на один год. Сейчас его продлили еще на год.


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Ввоз праворульных машин на Дальнем Востоке продлили еще на год
{{material_127180}}По словам Дмитрия Медведева, «бесконечно это продлевать, наверное, неправильно, надо принимать какие-то меры для решения той задачи». Но пока никаких альтернативных мер не придумали, автомобилистам Дальнего Востока продлили льготный режим по ввозу подержанных иномарок еще на один год. Об этом премьер-министра попросил вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Кроме того, к Медведеву «обращались в соцсетях» и подробно рассказывали об этой насущной проблеме. Напомним, с 1 января 2017 года все ввозимые в Россию машины должны быть оборудованы системой ЭРА-ГЛОНАСС. На новые автомобили блок устанавливают на заводе. На подержанных машинах система работает с перебоями. Особенно сильно это ударило по жителям Приморского края, где большинство автомобилистов предпочитают ездить на неновых, но надежных японских машинах. Им приходилось тратить дополнительные 30-45 тысяч рублей на установку ЭРА-ГЛОНАСС. Но система зачастую работала некорректно, связи не было, экстренные службы не вызывались автоматически. Кроме того, не хватало самих устройств или таможенников не устраивали сертификаты соответствия. Все это вызвало волну недовольства и народные волнения на Дальнем Востоке. Ситуацию решили не обострять и в ноябре 2018 года разрешили жителям Приморья ввозить по одному подержанному праворульному автомобилю в год, не устанавливая на него систему ЭРА-ГЛОНАСС. Льготный режим тогда ввели временно, сроком на один год. Сейчас его продлили еще на год.
2019-12-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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