3 декабря 2019, 14:30
Ввоз праворульных машин на Дальнем Востоке продлили еще на год
- 812
- 0
Жителям Дальневосточного федерального округа разрешили еще целый год ввозить подержанные японские автомобили без блока ЭРА-ГЛОНАСС. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение.
Ранее мы писали
В первой половине 2019 года в России было продано 288,4 тысячи автомобилей с правым расположением руля. Это ...Читать далее
Напомним, с 1 января 2017 года все ввозимые в Россию машины должны быть оборудованы системой ЭРА-ГЛОНАСС. На новые автомобили блок устанавливают на заводе. На подержанных машинах система работает с перебоями. Особенно сильно это ударило по жителям Приморского края, где большинство автомобилистов предпочитают ездить на неновых, но надежных японских машинах. Им приходилось тратить дополнительные 30-45 тысяч рублей на установку ЭРА-ГЛОНАСС. Но система зачастую работала некорректно, связи не было, экстренные службы не вызывались автоматически. Кроме того, не хватало самих устройств или таможенников не устраивали сертификаты соответствия.
Все это вызвало волну недовольства и народные волнения на Дальнем Востоке. Ситуацию решили не обострять и в ноябре 2018 года разрешили жителям Приморья ввозить по одному подержанному праворульному автомобилю в год, не устанавливая на него систему ЭРА-ГЛОНАСС. Льготный режим тогда ввели временно, сроком на один год. Сейчас его продлили еще на год.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Ребятки привет, купил недавно экономитель топлива, всего 147 рублей, а он и правда работает, покупайте пока со скидкой http:// clickpzk.com/ xdhH
Ребятки привет, купил недавно экономитель топлива, всего 147 рублей, а он и правда работает, покупайте пока со скидкой http:// clickpzk.com/ xdhH
Ваш автомобиль - это не только средство передвижения, но и деньги под залог, которые вы можете получить, обратившись в автоломбарды. Ломбард "Автомобильность" предлагает займы в Санкт-Петербурге на максимально выгодных условиях. Займ под залог авто подойдет тем, кому нужны деньги на короткий ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве