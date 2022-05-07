ВВС США испытали летательный аппарат, похожий на инопланетного зверя
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Опубликованные выше снимки были сделаны во время первого испытательного полета на авиабазе Эглин, который длился около 10 минут. Во время полета Hexa поднялся на высоту в 15 метров. По форме беспилотник больше напоминает инопланетное существо с четырьмя «ногами», яйцевидным «телом» посередине и 18 роторами с пропеллерами наверху. Дроном управляет оператор при помощи 3-осевого джойстика.
ВВС США планируют использовать Hexa для экстренного реагирования, перевозки личного состава, снабжения авиабаз и поисково-спасательных операций. В настоящее время испытания продолжаются, полученные результаты признаны удовлетворительными.
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