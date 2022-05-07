ВВС США испытали летательный аппарат, похожий на инопланетного зверя

Ранее мы писали Отечественный прототип беспилотного аэротакси Hi-Fly Taxi будет летать на расстояние до 600 км Мы неплохо осведомлены о зарубежных разработках в области воздушных беспилотников. Но, оказывается, мы и сами ... Читать далее

Одни описывают его как летающий автомобиль, другие – просто как капсулу. Прототип «бескрылого мультикоптера для одного пассажира» был представлен компанией Lift в 2018 году. Изначально предполагалось, что его будут использовать в туристической отрасли для перелетов на небольшие расстояния, но аппарат очень быстро привлек внимание военных.

Опубликованные выше снимки были сделаны во время первого испытательного полета на авиабазе Эглин, который длился около 10 минут. Во время полета Hexa поднялся на высоту в 15 метров. По форме беспилотник больше напоминает инопланетное существо с четырьмя «ногами», яйцевидным «телом» посередине и 18 роторами с пропеллерами наверху. Дроном управляет оператор при помощи 3-осевого джойстика.

ВВС США планируют использовать Hexa для экстренного реагирования, перевозки личного состава, снабжения авиабаз и поисково-спасательных операций. В настоящее время испытания продолжаются, полученные результаты признаны удовлетворительными.

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