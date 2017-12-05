5 декабря 2017, 11:36
VW представил прототип электрического минивена для райдшеринга
Принадлежащая концерну Volkswagen компания Moia разработала и представила концепт шестиместного электрического минивэна, предназначенного для райдшеринга (совместного использования транспортного средства, которое следует по оптимальному для всех участников поездки маршруту). Дорожные испытания новинки начнутся в 2018 году.
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Для удобства посадки/высадки пассажиров минивен оснастили автоматической сдвижной дверью с электроприводом. Конструкторы Moia постарались создать для клиентов сервиса максимальный комфорт: к их услугам USB-порты, индивидуально регулируемая подсветка, бесплатный Wi-Fi и другие удобства. Вызов автомобиля осуществляется при помощи специального мобильного приложения.
Первые тесты электровена для райдшеринга начнутся в Ганновере сразу после Нового года.
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