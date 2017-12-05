5 декабря 2017, 11:36

VW представил прототип электрического минивена для райдшеринга

Принадлежащая концерну Volkswagen компания Moia разработала и представила концепт шестиместного электрического минивэна, предназначенного для райдшеринга (совместного использования транспортного средства, которое следует по оптимальному для всех участников поездки маршруту). Дорожные испытания новинки начнутся в 2018 году.
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  VW представил прототип электрического минивена для райдшеринга Volkswagen VW представил прототип электрического минивена для райдшеринга
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Концептуальный «зелёный» минивен был создан всего за 10 месяцев, в разработке принимали активное участие специалисты коммерческого подразделения VW. На данный момент безымянный электрокар способен проехать без подзарядки порядка 300 км, при этом на пополнение энергии батарей до 80% уходит всего полчаса.

Для удобства посадки/высадки пассажиров минивен оснастили автоматической сдвижной дверью с электроприводом. Конструкторы Moia постарались создать для клиентов сервиса максимальный комфорт: к их услугам USB-порты, индивидуально регулируемая подсветка, бесплатный Wi-Fi и другие удобства. Вызов автомобиля осуществляется при помощи специального мобильного приложения.

Первые тесты электровена для райдшеринга начнутся в Ганновере сразу после Нового года.
Новинки и концепт кары VW, Фольксваген

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VW представил прототип электрического минивена для райдшеринга
{{material_121865}}Концептуальный «зелёный» минивен был создан всего за 10 месяцев, в разработке принимали активное участие специалисты коммерческого подразделения VW. На данный момент безымянный электрокар способен проехать без подзарядки порядка 300 км, при этом на пополнение энергии батарей до 80% уходит всего полчаса.Для удобства посадки/высадки пассажиров минивен оснастили автоматической сдвижной дверью с электроприводом. Конструкторы Moia постарались создать для клиентов сервиса максимальный комфорт: к их услугам USB-порты, индивидуально регулируемая подсветка, бесплатный Wi-Fi и другие удобства. Вызов автомобиля осуществляется при помощи специального мобильного приложения.Первые тесты электровена для райдшеринга начнутся в Ганновере сразу после Нового года.
2017-12-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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