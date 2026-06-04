VW Tayron eHybrid: большой семейный кроссовер с запасом хода 98 км на электричестве - что он может на самом деле?

4 июня 2026, 14:36
Volkswagen Tayron eHybrid: тест семиместного кроссовера с рекордной дальностью хода
Volkswagen Tayron eHybrid: тест семиместного кроссовера с рекордной дальностью хода
VW Tayron eHybrid появился на европейском рынке и сразу вызвал интерес: до 7 мест, большой багажник, современный гибридный привод и быстрая зарядка. Но цена выше ожиданий, а гарантия всего 2 года. Что еще скрывает новинка - разбираемся, почему Tayron может изменить привычный выбор семейных авто и чем он отличается от конкурентов.
Появление VW Tayron eHybrid стало заметным событием для автолюбителей, особенно для тех, кто ищет вместительный и современный кроссовер с возможностью перевозки большой семьи. Новинка сочетает в себе простор, гибридные технологии и функциональность, что делает ее актуальной на фоне роста интереса к экологичным и универсальным автомобилям.
VW Tayron занял нишу между Tiguan и Touareg, став логичным продолжением идеи семиместного семейного кроссовера. По длине он превосходит Tiguan на 22 сантиметра, что позволило увеличить пространство для пассажиров второго и третьего ряда, а также расширить багажник. Впрочем, третья ряд сидений - скорее временное решение для детей, взрослым там будет тесно. В гибридной версии eHybrid Tayron предлагается только с пятью посадочными местами, так как батарея занимает часть пространства в задней части салона.
Интерьер Tayron выполнен в духе последних моделей Volkswagen: цифровая приборная панель на 10,25 дюйма, крупный сенсорный экран мультимедиа (12,9 или опционально 15 дюймов), качественные материалы отделки и продуманная эргономика. Внешне автомобиль отличается от Tiguan более вытянутым кузовом, измененной передней частью и фирменной светодиодной полосой сзади.
Главная техническая особенность Tayron eHybrid - это современный plug-in гибрид с батареей на 19,7 кВт·ч. По данным теста ADAC, запас хода на электротяге достигает 98 км, что заметно выше, чем у большинства конкурентов. Зарядка возможна как от обычной розетки, так и от быстрой станции: поддерживается мощность до 11 кВт на переменном токе и до 50 кВт на постоянном, что позволяет восполнить 80% заряда всего за 22 минуты. В гибридном режиме Tayron расходует 6,3 литра бензина и 8,3 кВт·ч на 100 км, а в чисто электрическом - 23,5 кВт·ч.
Динамика у Tayron eHybrid достойная: разгон быстрый, максимальная скорость в электрорежиме - 140 км/ч, в гибридном - до 210 км/ч. Автомобиль способен буксировать прицеп массой до 1,8 тонны, что важно для дачников и путешественников. Подвеска ориентирована на комфорт, но при желании можно выбрать более спортивные настройки. В тестах на управляемость Tayron показал себя лучше дизельной версии, особенно на спортивных шинах. Прогрессивное рулевое управление входит в стандартное оснащение и обеспечивает точную обратную связь.
Комплектация у Tayron eHybrid богата: адаптивная подвеска DCC, климат-контроль, широкий набор электронных помощников и быстрая зарядка входят в базу. Однако за навигацию придется доплатить, а гарантия - всего 2 года, что может разочаровать некоторых покупателей. Стоимость гибридной версии стартует от 60 000 евро (порядка 5,2 млн рублей в пересчете по курсу), что ставит Tayron в один ряд с премиальными конкурентами. Для сравнения, на той же платформе выпускается Škoda Kodiaq, который часто рассматривают как альтернативу.
Интересно, что в сегменте внедорожников с расширенными возможностями недавно появилась и другая новинка - обновленный ГАЗ «Соболь» с внедорожным пакетом, о котором рассказывали в материале о необычной версии ГАЗ «Соболь» для бездорожья. Это подчеркивает, насколько разнообразным стал выбор для российских семей и любителей активного отдыха.
В заключение стоит отметить несколько важных моментов: Tayron eHybrid - один из немногих кроссоверов, предлагающих реальную электрическую дальность и просторный салон. Его багажник вмещает от 560 до 1595 литров, что особенно ценно для поездок всей семьей. Однако высокая цена и ограниченная гарантия могут стать сдерживающими факторами. Тем не менее, появление Tayron отражает тренд на развитие гибридных технологий и расширение ассортимента семейных автомобилей в России.
Похожие материалы Фольксваген
-
04.06.2026, 17:21
15 кроссоверов для долгой службы: лучшие варианты без сложных коробок
Выбор кроссовера - задача не из легких. Мы собрали 15 моделей, которые выделяются надежностью. Узнайте, какие авто способны прослужить долгие годы без лишних хлопот.Читать далее
-
18.05.2023, 17:32
КЛЮЧАВТО представляет новинки параллельного импорта: Volkswagen Tayron, Volkswagen Talagon и Hyundai Celesta
Пока все обсуждают новость о том, что в автосалонах РФ заканчиваются иностранные автомобили массового сегмента, «КЛЮЧАВТО» продолжает поставки по схеме параллельного импорта.Читать далее
-
06.06.2026, 17:43
Haval Jolion против Renault Duster: что важнее для России - комфорт или проходимость
Эксперты провели независимое сравнение Haval Jolion и Renault Duster, чтобы выяснить, какой кроссовер лучше справляется с российскими дорогами. В материале - реальные тесты, нюансы оснащения и практические детали, которые могут повлиять на выбор в 2026 году.Читать далее
-
06.06.2026, 13:15
Электрический Dodge Charger Daytona R/T уступил Tesla Model Y на четверти мили
В США электрический Dodge Charger Daytona R/T неожиданно проиграл в дрэг-гонке Tesla Model Y Long Range. Это событие подчеркивает, как быстро меняются стандарты мощности и эмоций в мире современных автомобилей. Почему результат вызвал споры среди поклонников маслкаров - в нашем материале.Читать далее
-
06.06.2026, 12:33
Chevrolet Cobalt MCM 2026: новые технологии, улучшенный комфорт и обновленный интерьер
Chevrolet Cobalt MCM 2026 выходит на рынок с заметными изменениями в салоне и оснащении. Модель сохранила надежность, но теперь предлагает цифровую приборную панель, мультимедийную систему MyLink с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также улучшенный комфорт для водителя и пассажиров.Читать далее
-
06.06.2026, 12:26
Mercedes X-Class 2027: новый взгляд на пикап с платформой Ram 1500 RHO и премиальным дизайном
Mercedes-Benz X-Class 2027 в цифровом исполнении удивляет сочетанием платформы Ram 1500 RHO и узнаваемого стиля GLB. Почему бренд не торопится возвращать пикап, и каковы перспективы подобной модели на рынке - разбираемся в деталях.Читать далее
-
06.06.2026, 05:53
В Узбекистане возобновилась свободная продажа Chevrolet Cobalt MCM без посредников и очередей
В 2026 году UzAuto Motors сняла ограничения на продажу Chevrolet Cobalt MCM, что полностью изменило рынок: исчезли очереди, наценки и схемы перекупщиков. Теперь покупатели могут выбирать комплектацию и покупать авто без лишних затрат и нервов.Читать далее
-
05.06.2026, 18:58
В России возобновили работу все автозаводы, оставленные иностранными компаниями
В стране стартовал масштабный перезапуск автозаводов. Новые модели российских брендов уже сходят с конвейеров. Сохраняются рабочие места и развивается промышленность.Читать далее
-
05.06.2026, 17:28
Bugatti Veyron - первый серийный автомобиль с двигателем мощностью свыше 1000 л.с.
В 2005 году Bugatti Veyron 16.4 стал первым серийным автомобилем, который преодолел рубеж в 1000 л.с. Это событие изменило представление о возможностях дорожных машин. Почему этот рекорд до сих пор обсуждают, и как он повлиял на рынок - разбираемся, что скрывается за громкими цифрами и какими последствиями это обернулось для автопрома.Читать далее
-
05.06.2026, 16:29
10 легендарных карбюраторных V8: почему их до сих пор выбирают для тюнинга
Мало кто знает, что культовые карбюраторные моторы V8 до сих пор ценятся выше современных двигателей с инжектором. Почему эти двигатели не сдают позиций, какие модели считаются самыми желанными и что грозит их владельцам - объясняем на примерах и с советами специалистов.Читать далее
-
05.06.2026, 16:02
Дилеры не приняли BMW X6 40d российской сборки: проблемы с идентификацией и сервисом
В Калининграде стартовала сборка BMW X6 40d, но дилеры не спешат их предлагать. Мало кто знает, что эти авто вызывают вопросы по обслуживанию и идентификации. Почему новые кроссоверы не признают официальные сервисы, и что ждет владельцев - объясняем, что происходит на рынке прямо сейчас.Читать далее
Похожие материалы Фольксваген
-
04.06.2026, 17:21
15 кроссоверов для долгой службы: лучшие варианты без сложных коробок
Выбор кроссовера - задача не из легких. Мы собрали 15 моделей, которые выделяются надежностью. Узнайте, какие авто способны прослужить долгие годы без лишних хлопот.Читать далее
-
18.05.2023, 17:32
КЛЮЧАВТО представляет новинки параллельного импорта: Volkswagen Tayron, Volkswagen Talagon и Hyundai Celesta
Пока все обсуждают новость о том, что в автосалонах РФ заканчиваются иностранные автомобили массового сегмента, «КЛЮЧАВТО» продолжает поставки по схеме параллельного импорта.Читать далее
-
06.06.2026, 17:43
Haval Jolion против Renault Duster: что важнее для России - комфорт или проходимость
Эксперты провели независимое сравнение Haval Jolion и Renault Duster, чтобы выяснить, какой кроссовер лучше справляется с российскими дорогами. В материале - реальные тесты, нюансы оснащения и практические детали, которые могут повлиять на выбор в 2026 году.Читать далее
-
06.06.2026, 13:15
Электрический Dodge Charger Daytona R/T уступил Tesla Model Y на четверти мили
В США электрический Dodge Charger Daytona R/T неожиданно проиграл в дрэг-гонке Tesla Model Y Long Range. Это событие подчеркивает, как быстро меняются стандарты мощности и эмоций в мире современных автомобилей. Почему результат вызвал споры среди поклонников маслкаров - в нашем материале.Читать далее
-
06.06.2026, 12:33
Chevrolet Cobalt MCM 2026: новые технологии, улучшенный комфорт и обновленный интерьер
Chevrolet Cobalt MCM 2026 выходит на рынок с заметными изменениями в салоне и оснащении. Модель сохранила надежность, но теперь предлагает цифровую приборную панель, мультимедийную систему MyLink с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также улучшенный комфорт для водителя и пассажиров.Читать далее
-
06.06.2026, 12:26
Mercedes X-Class 2027: новый взгляд на пикап с платформой Ram 1500 RHO и премиальным дизайном
Mercedes-Benz X-Class 2027 в цифровом исполнении удивляет сочетанием платформы Ram 1500 RHO и узнаваемого стиля GLB. Почему бренд не торопится возвращать пикап, и каковы перспективы подобной модели на рынке - разбираемся в деталях.Читать далее
-
06.06.2026, 05:53
В Узбекистане возобновилась свободная продажа Chevrolet Cobalt MCM без посредников и очередей
В 2026 году UzAuto Motors сняла ограничения на продажу Chevrolet Cobalt MCM, что полностью изменило рынок: исчезли очереди, наценки и схемы перекупщиков. Теперь покупатели могут выбирать комплектацию и покупать авто без лишних затрат и нервов.Читать далее
-
05.06.2026, 18:58
В России возобновили работу все автозаводы, оставленные иностранными компаниями
В стране стартовал масштабный перезапуск автозаводов. Новые модели российских брендов уже сходят с конвейеров. Сохраняются рабочие места и развивается промышленность.Читать далее
-
05.06.2026, 17:28
Bugatti Veyron - первый серийный автомобиль с двигателем мощностью свыше 1000 л.с.
В 2005 году Bugatti Veyron 16.4 стал первым серийным автомобилем, который преодолел рубеж в 1000 л.с. Это событие изменило представление о возможностях дорожных машин. Почему этот рекорд до сих пор обсуждают, и как он повлиял на рынок - разбираемся, что скрывается за громкими цифрами и какими последствиями это обернулось для автопрома.Читать далее
-
05.06.2026, 16:29
10 легендарных карбюраторных V8: почему их до сих пор выбирают для тюнинга
Мало кто знает, что культовые карбюраторные моторы V8 до сих пор ценятся выше современных двигателей с инжектором. Почему эти двигатели не сдают позиций, какие модели считаются самыми желанными и что грозит их владельцам - объясняем на примерах и с советами специалистов.Читать далее
-
05.06.2026, 16:02
Дилеры не приняли BMW X6 40d российской сборки: проблемы с идентификацией и сервисом
В Калининграде стартовала сборка BMW X6 40d, но дилеры не спешат их предлагать. Мало кто знает, что эти авто вызывают вопросы по обслуживанию и идентификации. Почему новые кроссоверы не признают официальные сервисы, и что ждет владельцев - объясняем, что происходит на рынке прямо сейчас.Читать далее