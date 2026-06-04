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Автор: Дарья Климова

4 июня 2026, 14:36

Volkswagen Tayron eHybrid: тест семиместного кроссовера с рекордной дальностью хода

Volkswagen Tayron eHybrid: тест семиместного кроссовера с рекордной дальностью хода

VW Tayron eHybrid: большой семейный кроссовер с запасом хода 98 км на электричестве - что он может на самом деле?

Volkswagen Tayron eHybrid: тест семиместного кроссовера с рекордной дальностью хода

VW Tayron eHybrid появился на европейском рынке и сразу вызвал интерес: до 7 мест, большой багажник, современный гибридный привод и быстрая зарядка. Но цена выше ожиданий, а гарантия всего 2 года. Что еще скрывает новинка - разбираемся, почему Tayron может изменить привычный выбор семейных авто и чем он отличается от конкурентов.

VW Tayron eHybrid появился на европейском рынке и сразу вызвал интерес: до 7 мест, большой багажник, современный гибридный привод и быстрая зарядка. Но цена выше ожиданий, а гарантия всего 2 года. Что еще скрывает новинка - разбираемся, почему Tayron может изменить привычный выбор семейных авто и чем он отличается от конкурентов.

Появление VW Tayron eHybrid стало заметным событием для автолюбителей, особенно для тех, кто ищет вместительный и современный кроссовер с возможностью перевозки большой семьи. Новинка сочетает в себе простор, гибридные технологии и функциональность, что делает ее актуальной на фоне роста интереса к экологичным и универсальным автомобилям.

VW Tayron занял нишу между Tiguan и Touareg, став логичным продолжением идеи семиместного семейного кроссовера. По длине он превосходит Tiguan на 22 сантиметра, что позволило увеличить пространство для пассажиров второго и третьего ряда, а также расширить багажник. Впрочем, третья ряд сидений - скорее временное решение для детей, взрослым там будет тесно. В гибридной версии eHybrid Tayron предлагается только с пятью посадочными местами, так как батарея занимает часть пространства в задней части салона.

Интерьер Tayron выполнен в духе последних моделей Volkswagen: цифровая приборная панель на 10,25 дюйма, крупный сенсорный экран мультимедиа (12,9 или опционально 15 дюймов), качественные материалы отделки и продуманная эргономика. Внешне автомобиль отличается от Tiguan более вытянутым кузовом, измененной передней частью и фирменной светодиодной полосой сзади.

Фото: Volkswagen

Главная техническая особенность Tayron eHybrid - это современный plug-in гибрид с батареей на 19,7 кВт·ч. По данным теста ADAC, запас хода на электротяге достигает 98 км, что заметно выше, чем у большинства конкурентов. Зарядка возможна как от обычной розетки, так и от быстрой станции: поддерживается мощность до 11 кВт на переменном токе и до 50 кВт на постоянном, что позволяет восполнить 80% заряда всего за 22 минуты. В гибридном режиме Tayron расходует 6,3 литра бензина и 8,3 кВт·ч на 100 км, а в чисто электрическом - 23,5 кВт·ч.

Динамика у Tayron eHybrid достойная: разгон быстрый, максимальная скорость в электрорежиме - 140 км/ч, в гибридном - до 210 км/ч. Автомобиль способен буксировать прицеп массой до 1,8 тонны, что важно для дачников и путешественников. Подвеска ориентирована на комфорт, но при желании можно выбрать более спортивные настройки. В тестах на управляемость Tayron показал себя лучше дизельной версии, особенно на спортивных шинах. Прогрессивное рулевое управление входит в стандартное оснащение и обеспечивает точную обратную связь.

Комплектация у Tayron eHybrid богата: адаптивная подвеска DCC, климат-контроль, широкий набор электронных помощников и быстрая зарядка входят в базу. Однако за навигацию придется доплатить, а гарантия - всего 2 года, что может разочаровать некоторых покупателей. Стоимость гибридной версии стартует от 60 000 евро (порядка 5,2 млн рублей в пересчете по курсу), что ставит Tayron в один ряд с премиальными конкурентами. Для сравнения, на той же платформе выпускается Škoda Kodiaq, который часто рассматривают как альтернативу.

Интересно, что в сегменте внедорожников с расширенными возможностями недавно появилась и другая новинка - обновленный ГАЗ «Соболь» с внедорожным пакетом, о котором рассказывали в материале о необычной версии ГАЗ «Соболь» для бездорожья. Это подчеркивает, насколько разнообразным стал выбор для российских семей и любителей активного отдыха.

В заключение стоит отметить несколько важных моментов: Tayron eHybrid - один из немногих кроссоверов, предлагающих реальную электрическую дальность и просторный салон. Его багажник вмещает от 560 до 1595 литров, что особенно ценно для поездок всей семьей. Однако высокая цена и ограниченная гарантия могут стать сдерживающими факторами. Тем не менее, появление Tayron отражает тренд на развитие гибридных технологий и расширение ассортимента семейных автомобилей в России.

Упомянутые модели: Volkswagen Tayron
Упомянутые марки: Volkswagen
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