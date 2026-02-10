Проверяем, стоит ли переплачивать за гибридный Tiguan с запасом хода до 108 км на электротяге

VW Tiguan 1.5 eHybrid: реальный тест расхода, динамики и запаса хода

Вышло исследование: гибридный VW Tiguan 1.5 eHybrid прошел независимый тест на экономичность, динамику и комфорт. Какой расход в реальности, что с зарядкой и стоит ли переплачивать за гибрид - мало кто знает детали.

Гибридные кроссоверы становятся все более актуальными для европейских водителей, особенно на фоне роста цен на топливо и ужесточения экологических требований. Новый VW Tiguan 1.5 eHybrid - один из немногих представителей сегмента, который сочетает в себе бензиновый мотор и электродвигатель, обещая не только экономию, но и достойную динамику. В условиях российских дорог и климата такие решения также вызывают интерес: насколько они оправданы в реальной эксплуатации, и действительно ли гибрид способен заменить классический бензиновый или дизельный вариант?

В свежем тесте журналисты ADAC изучили версию Tiguan с гибридной установкой мощностью 204 л.с. и крутящим моментом 350 Нм. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбомотором, работающим по циклу Миллера, и электродвигателем на 115 л.с. Суммарная отдача позволяет разгоняться до 100 км/ч за 8,6 секунды, а максимальная скорость достигает 210 км/ч. Для городских условий и трассы этого более чем достаточно, а плавность работы силовой установки и четкая работа коробки передач отмечены как одни из сильных сторон модели.

Фото: Volkswagen

Важный момент - расход топлива и электричества. При полностью заряженной батарее Tiguan расходует всего 0,5 литра бензина и 20 кВт-ч электроэнергии на 100 км. Если же аккумулятор разряжен, аппетит возрастает до 6,4 литра на сотню, что все равно ниже, чем у некоторых конкурентов с мягким гибридом. Электрический запас хода по методике WLTP заявлен до 120 км, но в реальных условиях удалось проехать 108 км без запуска бензинового двигателя. Это один из лучших показателей среди одноклассников, что особенно важно для тех, кто часто ездит по городу и может регулярно подзаряжать машину.

Зарядка аккумулятора возможна как от обычной розетки, так и от быстрой станции: поддерживается переменный ток до 11 кВт и постоянный до 50 кВт. Это позволяет восполнить запас энергии за разумное время, что критично для ритма городской жизни. Однако стоит учитывать, что из-за размещения батареи объем багажника у гибридной версии уменьшен на 20 литров по сравнению с бензиновыми модификациями. Впрочем, салон остался просторным: места для ног и головы хватает даже высоким пассажирам, а задний ряд можно двигать и менять угол наклона спинки.

Внутри Tiguan 1.5 eHybrid встречает водителя современным 12,9-дюймовым дисплеем с крупными и понятными иконками. Управление климатом интегрировано в сенсорное меню, что не всем может понравиться, но подсветка и логика расположения элементов продуманы. Многофункциональное рулевое колесо с классическими кнопками удобно в использовании, а цифровая приборная панель предлагает четыре варианта отображения информации.

Фото: Volkswagen

Комфорт на ходу обеспечивается адаптивной подвеской, которая входит в стандартное оснащение для версий мощностью от 150 л.с. Подвеска хорошо справляется с неровностями, хотя на низких скоростях крупные ямы ощущаются из-за 19-дюймовых колес. Рулевое управление точное, с хорошей обратной связью, что добавляет уверенности при маневрах. В тесте на объезд препятствия Tiguan показал высокий уровень устойчивости и безопасности.

По итогам испытаний гибридный Tiguan получил оценку 1,9 балла, что по шкале ADAC чуть выше, чем у версии с мягким гибридом (2,0 балла). За дополнительные 8 тысяч евро покупатель получает не только более мощную установку, но и реальную экономию топлива, а также возможность проезжать до 100 км на электротяге. Вопрос, стоит ли переплачивать за такие преимущества, остается открытым - многое зависит от стиля эксплуатации и доступности зарядной инфраструктуры.