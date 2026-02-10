Проверяем, стоит ли переплачивать за гибридный Tiguan с запасом хода до 108 км на электротяге

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

10 февраля 2026, 13:58

VW Tiguan 1.5 eHybrid: реальный тест расхода, динамики и запаса хода

VW Tiguan 1.5 eHybrid: реальный тест расхода, динамики и запаса хода

Проверяем, стоит ли переплачивать за гибридный Tiguan с запасом хода до 108 км на электротяге

VW Tiguan 1.5 eHybrid: реальный тест расхода, динамики и запаса хода

Вышло исследование: гибридный VW Tiguan 1.5 eHybrid прошел независимый тест на экономичность, динамику и комфорт. Какой расход в реальности, что с зарядкой и стоит ли переплачивать за гибрид - мало кто знает детали.

Вышло исследование: гибридный VW Tiguan 1.5 eHybrid прошел независимый тест на экономичность, динамику и комфорт. Какой расход в реальности, что с зарядкой и стоит ли переплачивать за гибрид - мало кто знает детали.

Гибридные кроссоверы становятся все более актуальными для европейских водителей, особенно на фоне роста цен на топливо и ужесточения экологических требований. Новый VW Tiguan 1.5 eHybrid - один из немногих представителей сегмента, который сочетает в себе бензиновый мотор и электродвигатель, обещая не только экономию, но и достойную динамику. В условиях российских дорог и климата такие решения также вызывают интерес: насколько они оправданы в реальной эксплуатации, и действительно ли гибрид способен заменить классический бензиновый или дизельный вариант?

В свежем тесте журналисты ADAC изучили версию Tiguan с гибридной установкой мощностью 204 л.с. и крутящим моментом 350 Нм. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбомотором, работающим по циклу Миллера, и электродвигателем на 115 л.с. Суммарная отдача позволяет разгоняться до 100 км/ч за 8,6 секунды, а максимальная скорость достигает 210 км/ч. Для городских условий и трассы этого более чем достаточно, а плавность работы силовой установки и четкая работа коробки передач отмечены как одни из сильных сторон модели.

Фото: Volkswagen

Важный момент - расход топлива и электричества. При полностью заряженной батарее Tiguan расходует всего 0,5 литра бензина и 20 кВт-ч электроэнергии на 100 км. Если же аккумулятор разряжен, аппетит возрастает до 6,4 литра на сотню, что все равно ниже, чем у некоторых конкурентов с мягким гибридом. Электрический запас хода по методике WLTP заявлен до 120 км, но в реальных условиях удалось проехать 108 км без запуска бензинового двигателя. Это один из лучших показателей среди одноклассников, что особенно важно для тех, кто часто ездит по городу и может регулярно подзаряжать машину.

Зарядка аккумулятора возможна как от обычной розетки, так и от быстрой станции: поддерживается переменный ток до 11 кВт и постоянный до 50 кВт. Это позволяет восполнить запас энергии за разумное время, что критично для ритма городской жизни. Однако стоит учитывать, что из-за размещения батареи объем багажника у гибридной версии уменьшен на 20 литров по сравнению с бензиновыми модификациями. Впрочем, салон остался просторным: места для ног и головы хватает даже высоким пассажирам, а задний ряд можно двигать и менять угол наклона спинки.

Внутри Tiguan 1.5 eHybrid встречает водителя современным 12,9-дюймовым дисплеем с крупными и понятными иконками. Управление климатом интегрировано в сенсорное меню, что не всем может понравиться, но подсветка и логика расположения элементов продуманы. Многофункциональное рулевое колесо с классическими кнопками удобно в использовании, а цифровая приборная панель предлагает четыре варианта отображения информации.

Фото: Volkswagen

Комфорт на ходу обеспечивается адаптивной подвеской, которая входит в стандартное оснащение для версий мощностью от 150 л.с. Подвеска хорошо справляется с неровностями, хотя на низких скоростях крупные ямы ощущаются из-за 19-дюймовых колес. Рулевое управление точное, с хорошей обратной связью, что добавляет уверенности при маневрах. В тесте на объезд препятствия Tiguan показал высокий уровень устойчивости и безопасности.

По итогам испытаний гибридный Tiguan получил оценку 1,9 балла, что по шкале ADAC чуть выше, чем у версии с мягким гибридом (2,0 балла). За дополнительные 8 тысяч евро покупатель получает не только более мощную установку, но и реальную экономию топлива, а также возможность проезжать до 100 км на электротяге. Вопрос, стоит ли переплачивать за такие преимущества, остается открытым - многое зависит от стиля эксплуатации и доступности зарядной инфраструктуры.

Упомянутые модели: Volkswagen Tiguan (от 1 449 000 Р)
Упомянутые марки: Volkswagen
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Фольксваген

Похожие материалы Фольксваген

Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Tenet T7 неожиданно стал лидером продаж SUV, сместив Haval Jolion
Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Магнитогорск Архангельск Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться