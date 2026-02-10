Проверяем, стоит ли переплачивать за гибридный Tiguan с запасом хода до 108 км на электротяге

10 февраля 2026, 13:58
VW Tiguan 1.5 eHybrid: реальный тест расхода, динамики и запаса хода
VW Tiguan 1.5 eHybrid: реальный тест расхода, динамики и запаса хода
Вышло исследование: гибридный VW Tiguan 1.5 eHybrid прошел независимый тест на экономичность, динамику и комфорт. Какой расход в реальности, что с зарядкой и стоит ли переплачивать за гибрид - мало кто знает детали.
Гибридные кроссоверы становятся все более актуальными для европейских водителей, особенно на фоне роста цен на топливо и ужесточения экологических требований. Новый VW Tiguan 1.5 eHybrid - один из немногих представителей сегмента, который сочетает в себе бензиновый мотор и электродвигатель, обещая не только экономию, но и достойную динамику. В условиях российских дорог и климата такие решения также вызывают интерес: насколько они оправданы в реальной эксплуатации, и действительно ли гибрид способен заменить классический бензиновый или дизельный вариант?
В свежем тесте журналисты ADAC изучили версию Tiguan с гибридной установкой мощностью 204 л.с. и крутящим моментом 350 Нм. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбомотором, работающим по циклу Миллера, и электродвигателем на 115 л.с. Суммарная отдача позволяет разгоняться до 100 км/ч за 8,6 секунды, а максимальная скорость достигает 210 км/ч. Для городских условий и трассы этого более чем достаточно, а плавность работы силовой установки и четкая работа коробки передач отмечены как одни из сильных сторон модели.
Важный момент - расход топлива и электричества. При полностью заряженной батарее Tiguan расходует всего 0,5 литра бензина и 20 кВт-ч электроэнергии на 100 км. Если же аккумулятор разряжен, аппетит возрастает до 6,4 литра на сотню, что все равно ниже, чем у некоторых конкурентов с мягким гибридом. Электрический запас хода по методике WLTP заявлен до 120 км, но в реальных условиях удалось проехать 108 км без запуска бензинового двигателя. Это один из лучших показателей среди одноклассников, что особенно важно для тех, кто часто ездит по городу и может регулярно подзаряжать машину.
Зарядка аккумулятора возможна как от обычной розетки, так и от быстрой станции: поддерживается переменный ток до 11 кВт и постоянный до 50 кВт. Это позволяет восполнить запас энергии за разумное время, что критично для ритма городской жизни. Однако стоит учитывать, что из-за размещения батареи объем багажника у гибридной версии уменьшен на 20 литров по сравнению с бензиновыми модификациями. Впрочем, салон остался просторным: места для ног и головы хватает даже высоким пассажирам, а задний ряд можно двигать и менять угол наклона спинки.
Внутри Tiguan 1.5 eHybrid встречает водителя современным 12,9-дюймовым дисплеем с крупными и понятными иконками. Управление климатом интегрировано в сенсорное меню, что не всем может понравиться, но подсветка и логика расположения элементов продуманы. Многофункциональное рулевое колесо с классическими кнопками удобно в использовании, а цифровая приборная панель предлагает четыре варианта отображения информации.
Комфорт на ходу обеспечивается адаптивной подвеской, которая входит в стандартное оснащение для версий мощностью от 150 л.с. Подвеска хорошо справляется с неровностями, хотя на низких скоростях крупные ямы ощущаются из-за 19-дюймовых колес. Рулевое управление точное, с хорошей обратной связью, что добавляет уверенности при маневрах. В тесте на объезд препятствия Tiguan показал высокий уровень устойчивости и безопасности.
По итогам испытаний гибридный Tiguan получил оценку 1,9 балла, что по шкале ADAC чуть выше, чем у версии с мягким гибридом (2,0 балла). За дополнительные 8 тысяч евро покупатель получает не только более мощную установку, но и реальную экономию топлива, а также возможность проезжать до 100 км на электротяге. Вопрос, стоит ли переплачивать за такие преимущества, остается открытым - многое зависит от стиля эксплуатации и доступности зарядной инфраструктуры.
Похожие материалы Фольксваген
-
24.01.2026, 11:39
Toyota RAV4 2026 года сравнили с VW Tiguan и Golf GTI на четверти мили
Toyota RAV4 2026 модельного года с гибридной установкой вышел на прямую против VW Tiguan в самой мощной версии для США и легендарного Golf GTI. Эксперты Throttle House устроили необычное сравнение, чтобы выяснить, кто быстрее на четверти мили. Итоги оказались неожиданными - подробности в материале.Читать далее
-
25.12.2025, 05:58
Почему механик отказался ремонтировать Volkswagen Tiguan и оказался прав
Механики иногда отказываются от выгодных заказов. Причина - стоимость ремонта может быть в разы выше цены машины. Случай с Volkswagen Tiguan это подтверждает. Немецкие авто не всегда радуют владельца. Подробности - в материале.Читать далее
-
18.12.2025, 06:31
Volkswagen отзывает часть новых Tiguan 2025 из-за возможной проблемы с подушкой безопасности
Volkswagen объявил об отзыве некоторых кроссоверов Tiguan 2025 года в США. Причина - возможная неисправность системы определения пассажира. Это может привести к отключению передней подушки безопасности. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
07.12.2025, 18:51
Плюсы и минусы подержанного Volkswagen Tiguan II: стоит ли покупать кроссовер
Volkswagen Tiguan второго поколения – популярный кроссовер с крепкой подвеской и достойной управляемостью. В статье раскрываются его сильные и слабые стороны, а также особенности эксплуатации. Узнайте, на что обратить внимание при покупке и какие нюансы могут ждать владельца.Читать далее
-
13.11.2025, 14:12
Рост цен и дефицит: что творится с «серыми» иномарками в автосалонах Москвы
В автосалонах ажиотажный спрос. Популярные иномарки скоро подорожают. Приближается реформа утильсбора. Мы узнали реальную ситуацию в Москве. Что происходит с ценами и наличием? Разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.05.2024, 14:06
Две популярных в России модели Zeekr разбили на Euro NCAP: что из этого вышло
Европейские эксперты проверили безопасность двух моделей китайского бренда Zeekr: лифтбека 001 и кроссовера X. Вместе с ними на краш-тестах разбили новый Volkswagen Tiguan и два минивэна: Maxus Mifa 7 и Ford Tourneo Custom.Читать далее
-
02.11.2023, 09:18
Удлиненный на 20 см Volkswagen Tiguan L получил премиальные опции и немного подешевел
В Китае стартовали продажи удлиненного 7-местного Volkswagen Tiguan L 2024 модельного года. Производитель пересмотрел комплектации и снизил цены. Топовая версия R-Line подешевела сразу на 50 тысяч рублей. Машины возят в Россию по схеме параллельного импорта.Читать далее
-
19.09.2023, 15:25
Новый Volkswagen Tiguan: 15-дюймовый экран, 272 силы и 100 км без бензина
Компания Volkswagen официально представила кроссовер Tiguan третьего поколения. Автомобиль сильно изменился внешне и еще серьезнее внутри, хотя габариты остались прежними.Читать далее
-
15.08.2023, 08:05
Новый Volkswagen Tiguan впервые сфотографировали без камуфляжа
Кроссовер Volkswagen Tiguan третьего поколения готовится к мировой премьере. Автомобиль без какого-либо камуфляжа удалось заснять во время рекламной фотосессии на улицах Любляны, столицы Словении.Читать далее
-
02.12.2022, 14:58
5 самых ненадежных кроссоверов 2022 года: больше всего хлопот с Volkswagen
Нет ничего хуже, чем купить автомобиль только для того, чтобы убедиться на личном горьком опыте, что это одна из самых ненадежных моделей в своем классе. Издание Topspeed назвало пять самых ненадежных кроссоверов.Читать далее
Похожие материалы Фольксваген
-
24.01.2026, 11:39
Toyota RAV4 2026 года сравнили с VW Tiguan и Golf GTI на четверти мили
Toyota RAV4 2026 модельного года с гибридной установкой вышел на прямую против VW Tiguan в самой мощной версии для США и легендарного Golf GTI. Эксперты Throttle House устроили необычное сравнение, чтобы выяснить, кто быстрее на четверти мили. Итоги оказались неожиданными - подробности в материале.Читать далее
-
25.12.2025, 05:58
Почему механик отказался ремонтировать Volkswagen Tiguan и оказался прав
Механики иногда отказываются от выгодных заказов. Причина - стоимость ремонта может быть в разы выше цены машины. Случай с Volkswagen Tiguan это подтверждает. Немецкие авто не всегда радуют владельца. Подробности - в материале.Читать далее
-
18.12.2025, 06:31
Volkswagen отзывает часть новых Tiguan 2025 из-за возможной проблемы с подушкой безопасности
Volkswagen объявил об отзыве некоторых кроссоверов Tiguan 2025 года в США. Причина - возможная неисправность системы определения пассажира. Это может привести к отключению передней подушки безопасности. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
07.12.2025, 18:51
Плюсы и минусы подержанного Volkswagen Tiguan II: стоит ли покупать кроссовер
Volkswagen Tiguan второго поколения – популярный кроссовер с крепкой подвеской и достойной управляемостью. В статье раскрываются его сильные и слабые стороны, а также особенности эксплуатации. Узнайте, на что обратить внимание при покупке и какие нюансы могут ждать владельца.Читать далее
-
13.11.2025, 14:12
Рост цен и дефицит: что творится с «серыми» иномарками в автосалонах Москвы
В автосалонах ажиотажный спрос. Популярные иномарки скоро подорожают. Приближается реформа утильсбора. Мы узнали реальную ситуацию в Москве. Что происходит с ценами и наличием? Разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.05.2024, 14:06
Две популярных в России модели Zeekr разбили на Euro NCAP: что из этого вышло
Европейские эксперты проверили безопасность двух моделей китайского бренда Zeekr: лифтбека 001 и кроссовера X. Вместе с ними на краш-тестах разбили новый Volkswagen Tiguan и два минивэна: Maxus Mifa 7 и Ford Tourneo Custom.Читать далее
-
02.11.2023, 09:18
Удлиненный на 20 см Volkswagen Tiguan L получил премиальные опции и немного подешевел
В Китае стартовали продажи удлиненного 7-местного Volkswagen Tiguan L 2024 модельного года. Производитель пересмотрел комплектации и снизил цены. Топовая версия R-Line подешевела сразу на 50 тысяч рублей. Машины возят в Россию по схеме параллельного импорта.Читать далее
-
19.09.2023, 15:25
Новый Volkswagen Tiguan: 15-дюймовый экран, 272 силы и 100 км без бензина
Компания Volkswagen официально представила кроссовер Tiguan третьего поколения. Автомобиль сильно изменился внешне и еще серьезнее внутри, хотя габариты остались прежними.Читать далее
-
15.08.2023, 08:05
Новый Volkswagen Tiguan впервые сфотографировали без камуфляжа
Кроссовер Volkswagen Tiguan третьего поколения готовится к мировой премьере. Автомобиль без какого-либо камуфляжа удалось заснять во время рекламной фотосессии на улицах Любляны, столицы Словении.Читать далее
-
02.12.2022, 14:58
5 самых ненадежных кроссоверов 2022 года: больше всего хлопот с Volkswagen
Нет ничего хуже, чем купить автомобиль только для того, чтобы убедиться на личном горьком опыте, что это одна из самых ненадежных моделей в своем классе. Издание Topspeed назвало пять самых ненадежных кроссоверов.Читать далее