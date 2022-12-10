Вы думаете, финны хорошо относятся к фотокамерам на своих дорогах? Как бы не так

Примерно половина опрошенных финнов более-менее довольны распространенностью камер автоматического контроля скорости на местных дорогах. При этом пятая часть респондентов в принципе бы не хотели бы видеть камеры на своем пути. 28,7% жителей Страны Суоми высказались за уменьшение числа этих самых камер.

Из более чем 16 000 человек, принявших участие в опросе, треть считает, что количество сотрудников дорожной полиции в той или иной мере отвечает потребностям, а 13,6% респондентов хотели бы увеличить штат стражей порядка.

Таким образом, общее число финнов, которые положительно или нейтрально относятся к существующему порядку фото- и видеоконтроля на местных дорогах, примерно такое же, как в случае критически настроенных сограждан. И к данному соцопросу, как утверждают авторы исследования, не плохо было бы прислушаться представителям госвласти.

Ранее мы писали Угадайте, в какой стране больше всего дорожных камер По данным глобальной базы данных дорожных камер (SCDB), по всему миру установлено более 100 тысяч комплексов ... Читать далее

Дело все в том, что количество финнов, голосующих за камеры контроля, год от года становится все меньше. Около 20 лет назад точно такой же опрос населения показал, что 86% людей положительно относятся к системе фото- и видеофиксации путем автоматического контроля. Более поздние результаты продемонстрировали снижение процента до 78%, а позже и до 67%.

Предыдущий опрос на эту тему проводился в 2019 году - тогда 56% респондентов заявили, что считают автоматический мониторинг эффективным инструментом обеспечения безопасности дорожного движения. Согласно предыдущим исследованиям, самыми позитивными сторонниками фиксирования нарушений были женщины и молодые водители.

Согласно отчету, опубликованному Trafi 4 года назад, в 2016 году Финляндия располагала в общей сложности 930 камерами и более 3000 км фото-контролируемых участков дорог. В арсенале полиции числилось 130 единиц радаров.

В нынешнем опросе приняли участие 16 388 жителей Финляндии, которые отвечали на заданные им вопросы в период с 31 октября по 28 ноября 2022 года. Среди респондентов 87,1% составили мужчины и 11,7% - женщины.

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