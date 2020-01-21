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21 января 2020, 14:00

Вы купили прицеп. Первым делом научитесь с ним ездить

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Фото: Yandex.ee
Порадовался тут за некоего автомобилиста, который в условиях загруженного транспортом двора сумел филигранно точно проехать между хаотично припаркованными машинами на своем Lacetti с прицепом. Одно дело лавировать «в одиночку», а тут еще «якорь» на хвосте.
Вы купили прицеп Первым делом научитесь с ним ездить

Фото из открытых источников

Вполне возможно, этот водитель много и усердно тренировался, прежде чем решиться ездить с прицепом. Тогда он трижды прав, что подтверждают специалисты автошкол. Причем, говорят они, тренироваться необходимо постоянно, то бишь мастерство приходит исключительно с опытом. Впрочем, в этом буксировании есть свои требования, и о них нужно всегда помнить.

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Прежде всего, это – правильная и равномерная загрузка прицепа. Более всего она важна для переднеприводных автомобилей. В случае, если у прицепа перегружен, скажем, «передок», то это неизбежно будет «пригибать к дороге» корму «буксира», одновременно приподнимая передние ведущие колеса.

 Если же основной груз размещен в задней части прицепа, приподниматься невольно будет «задок» автомобиля. И в том, и в другом случае управление «автопоездом» усложняется. Причем, неравномерно загруженный прицеп будет оказывать неправильное влияние и на заднеприводные модели.

Оттачивать марство вождения с прицепом задним ходом опытные инструкторы рекомендуют на специальной площадке с вешками/конусами. Начинать следует с банального – движения назад по прямой. Как только прицеп начнет уводить в сторону, следует немного проехать вперед, вытянув автомобиль и прицеп в одно линию.

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Намного сложнее определить прицеп в коридор из конусов, когда необходимо повернуть его под прямым углом. Именно такой маневр и встречается в реальной жизни, когда, скажем, «сцепка» вынуждена заехать во двор.

При стандартной парковке задним ходом рулевое колесо надо повернуть в ту сторону, куда должна повернуться корма автомобиля. В нашем же случае – действия противоположные. Другими словами, если требуется подать «задок» прицепа вправо, то «баранку» сначала крутим влево, и наоборот. Заметили, что прицеп поехал в правильном направлении, поворачиваем колеса автомобиля в обратную сторону и корректируем радиус дуги, по которой толкаем прицеп,  посредством руля.

Все эти операции следует производить осторожно, поскольку на начальном этапе обучения ошибок не избежать, и спарка «автомобиль – прицеп» может «сложиться» по типу перочинного ножика. Как итог – царапины или вмятины на бампере.

Пока вы на площадке, все это не так страшно. Как только поехали не туда, лучше сразу остановиться, продвинуть автомобиль вперед и повторить попытку. Надо понимать, что «на улице», с ее обилием транспорта, подобные маневры сделать будет непросто. Отцепить же прицеп и переставить его вручную – ох, как не просто.

Исправлять свои ошибки и корректировать действия лучше не в одиночку. В идеале с вами должен быть еще один человек, пусть даже не инструктор по вождению.


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Вы купили прицеп. Первым делом научитесь с ним ездить
Вполне возможно, этот водитель много и усердно тренировался, прежде чем решиться ездить с прицепом. Тогда он трижды прав, что подтверждают специалисты автошкол. Причем, говорят они, тренироваться необходимо постоянно, то бишь мастерство приходит исключительно с опытом. Впрочем, в этом буксировании есть свои требования, и о них нужно всегда помнить.{{material_117059}}Прежде всего, это – правильная и равномерная загрузка прицепа. Более всего она важна для переднеприводных автомобилей. В случае, если у прицепа перегружен, скажем, «передок», то это неизбежно будет «пригибать к дороге» корму «буксира», одновременно приподнимая передние ведущие колеса. Если же основной груз размещен в задней части прицепа, приподниматься невольно будет «задок» автомобиля. И в том, и в другом случае управление «автопоездом» усложняется. Причем, неравномерно загруженный прицеп будет оказывать неправильное влияние и на заднеприводные модели. Оттачивать марство вождения с прицепом задним ходом опытные инструкторы рекомендуют на специальной площадке с вешками/конусами. Начинать следует с банального – движения назад по прямой. Как только прицеп начнет уводить в сторону, следует немного проехать вперед, вытянув автомобиль и прицеп в одно линию. {{material_126905}} Намного сложнее определить прицеп в коридор из конусов, когда необходимо повернуть его под прямым углом. Именно такой маневр и встречается в реальной жизни, когда, скажем, «сцепка» вынуждена заехать во двор. При стандартной парковке задним ходом рулевое колесо надо повернуть в ту сторону, куда должна повернуться корма автомобиля. В нашем же случае – действия противоположные. Другими словами, если требуется подать «задок» прицепа вправо, то «баранку» сначала крутим влево, и наоборот. Заметили, что прицеп поехал в правильном направлении, поворачиваем колеса автомобиля в обратную сторону и корректируем радиус дуги, по которой толкаем прицеп,  посредством руля. Все эти операции следует производить осторожно, поскольку на начальном этапе обучения ошибок не избежать, и спарка «автомобиль – прицеп» может «сложиться» по типу перочинного ножика. Как итог – царапины или вмятины на бампере. Пока вы на площадке, все это не так страшно. Как только поехали не туда, лучше сразу остановиться, продвинуть автомобиль вперед и повторить попытку. Надо понимать, что «на улице», с ее обилием транспорта, подобные маневры сделать будет непросто. Отцепить же прицеп и переставить его вручную – ох, как не просто. Исправлять свои ошибки и корректировать действия лучше не в одиночку. В идеале с вами должен быть еще один человек, пусть даже не инструктор по вождению.
2020-01-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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