Вы купили прицеп. Первым делом научитесь с ним ездить
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Фото из открытых источников
Вполне возможно, этот водитель много и усердно тренировался, прежде чем решиться ездить с прицепом. Тогда он трижды прав, что подтверждают специалисты автошкол. Причем, говорят они, тренироваться необходимо постоянно, то бишь мастерство приходит исключительно с опытом. Впрочем, в этом буксировании есть свои требования, и о них нужно всегда помнить.
Если же основной груз размещен в задней части прицепа, приподниматься невольно будет «задок» автомобиля. И в том, и в другом случае управление «автопоездом» усложняется. Причем, неравномерно загруженный прицеп будет оказывать неправильное влияние и на заднеприводные модели.
Оттачивать марство вождения с прицепом задним ходом опытные инструкторы рекомендуют на специальной площадке с вешками/конусами. Начинать следует с банального – движения назад по прямой. Как только прицеп начнет уводить в сторону, следует немного проехать вперед, вытянув автомобиль и прицеп в одно линию.
При стандартной парковке задним ходом рулевое колесо надо повернуть в ту сторону, куда должна повернуться корма автомобиля. В нашем же случае – действия противоположные. Другими словами, если требуется подать «задок» прицепа вправо, то «баранку» сначала крутим влево, и наоборот. Заметили, что прицеп поехал в правильном направлении, поворачиваем колеса автомобиля в обратную сторону и корректируем радиус дуги, по которой толкаем прицеп, посредством руля.
Все эти операции следует производить осторожно, поскольку на начальном этапе обучения ошибок не избежать, и спарка «автомобиль – прицеп» может «сложиться» по типу перочинного ножика. Как итог – царапины или вмятины на бампере.
Пока вы на площадке, все это не так страшно. Как только поехали не туда, лучше сразу остановиться, продвинуть автомобиль вперед и повторить попытку. Надо понимать, что «на улице», с ее обилием транспорта, подобные маневры сделать будет непросто. Отцепить же прицеп и переставить его вручную – ох, как не просто.
Исправлять свои ошибки и корректировать действия лучше не в одиночку. В идеале с вами должен быть еще один человек, пусть даже не инструктор по вождению.
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