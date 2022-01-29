Вы купили залоговый авто. Что делать?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Что нужно знать при покупке авто с пробегом

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Dodge DongFeng DS EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai Honda Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro JAC Jaguar Jeep KIA Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Luxgen Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MINI Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Saab Seat Skoda Smart SsangYong Subaru Suzuki Tesla Toyota Volkswagen Volvo Vortex Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

1. Выбор марки
2. Выбор модели
Как выбрать
Audi
BMW
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Dodge
Fiat
Ford
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
MINI
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Saab
Seat
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
УАЗ
AC
Adler
Alfa Romeo
Alpine
Ariel
Aro
Aston Martin
Audi
Avia
Baltijas Dzips
Bentley
Bertone
BMW
Borgward
Bugatti
Cezet
Citroen
Dacia
DS
Ferrari
Fiat
FSO
Gruppo Bertone
Hurtan
Ikarus
Isdera
Jaguar
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Maserati
Maybach
MCC
Mercedes
Metrocab
MINI
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls-Royce
Rover
Saab
Seat
Sisu
Skoda
Smart
TVR
Volkswagen
Volvo
Westfield
РАФ
Buick
Cadillac
Chandler
Chevrolet
Chrysler
Dodge
Eagle
Excalibur
Fisker
Ford
Geo
GMC
Harley-Davidson
Hummer
Jeep
Lincoln
Mercury
Plymouth
Pontiac
Tesla
Vector
BAIC
Brilliance
BYD
CAMC
Chang Feng
Changan
Chery
DongFeng
EXEED
FAW
Foton
Fuqi
GAC
Geely
Golden Dragon
Great Wall
Hafei
Haval
Hawtai
Hino Motors
Howo
Huanghai
JAC
JMC
Kandi
Lifan
Luxgen
Nio
Qoros
SAIC
Shacman
Tianye
Tonggong
Vortex
Voyah
Xin Kai
Zotye
ZX
Asia Motors
Daewoo
Genesis
Hyundai
KIA
SsangYong
Aurus
Derways
Doninvest
Logem
MAG
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
Ё Авто
ЗАЗ
ИЖ
ЛУАЗ
МАЗ
Москвич
РАФ
ТагАЗ
Тонар
УАЗ
Урал
Уралец
Acura
Callaway
Daihatsu
Datsun
Honda
Infiniti
Isuzu
Kawasaki
Lexus
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Subaru
Suzuki
Toyota
Yamaha
Bajaj
Hindustan
Holden
Iran Khodro
Mahindra
Maruti
Paykan
Perodua
Ravon
Tata
Baltmotors
BMW
Cagiva
Aprilia
Ducati
Harley-Davidson
Honda
Indian
Jawa
Kawasaki
KTM
MV Agusta
Patron
Piaggio
Racer
Sanyang Industry
Stels
Triumph
Vespa
Victory
Yamaha
Восход
Днепр
Минск
Рига
Тула
Урал
CFMOTO
SAIC
Lifan
Suzuki
Cezet
DAF
Ford
Freightliner
Bogdan
Fuso
Hino Motors
IFA
International
Isuzu
Iveco
Kenworth
LDV
Mack
MAN
Renault
Scania
Tatra
Volvo
YueJin
БелАЗ
КрАЗ
МАЗ
Урал
ЗИЛ
КамАЗ
ТагАЗ
MAG
Tata
Avia
Foton
SAIC
FAW
Nissan
Mitsubishi
Mercedes
DongFeng
ГАЗ
Shacman
Тонар
Sisu
Howo
CAMC
JAC
Hyundai
American Coach
BOVA
Bogdan
Higer
Hino Motors
KIA
MAN
Neoplan
Setra
VanHool
Volgabus
Volvo
Yutong
ГолАЗ
ЗАЗ
ЛИАЗ
НефАЗ
ПАЗ
КАВЗ
РАФ
MAG
Golden Dragon
SAIC
Mercedes
Daewoo
SsangYong
Ikarus
Hyundai
29 января 2022, 00:20

Вы купили залоговый авто. Что делать?

Что делать если вы влипли в неприятность и купили залоговый автомобиль.
Фото: badcredit.org
Залоговые автомобили на вторичном рынке не редкость. Такое приобретение грозит покупателю потерей и машины, и денег. Рассказываем, что делать, если купил залоговый автомобиль, как проверить машину за залог до покупки и как снять залог с купленного автомобиля.

Что такое залог на автомобиль

Залог является средством обеспечения выполнения должником обязательств перед кредитором. Это значит, что при прекращении платежей заемщиком, кредитор будет вправе забрать предмет залога – машину, в счет погашения долга.

В качестве залога могут выступать не только автомобили, но и другое имущество заемщика, например, недвижимость. Но если при сделках с недвижимостью справка об отсутствии залога является обязательным документом, то в случае с автомобилями таких требований нет. Все зависит от честности продавца и бдительности покупателя. Иногда о том, что купил автомобиль в залоге, покупатель узнает только после получения судебной повестки.

Чем опасна покупка залоговой машины

Если купил залоговую машину, последствия могут быть различными. Покупатель, убедившийся в отсутствии залога до покупки, и имеющий на руках выписку из залогового реестра, может быть признан судом добросовестным. Он сохранит за собой автомобиль, а залог будет снят, и переоформлен на другое имущество заемщика.

Если суд установит, что у продавца на руках был дубликат ПТС, а машина на момент продажи числилась в реестре залогов, доказать свою добросовестность покупателю будет тяжело. Он мог проверить автомобиль на залог, но не сделал этого, либо же знал о залоге, и сознательно купил эту машину, получив со сделки определенную выгоду (возможно, продавец дал ему хорошую скидку). В таком случае суд будет на стороне кредитора, и машину изымут в его пользу.

Как авто оказывается в залоге

Машина может оказаться в залоге, если:

  • Оформлен автокредит на ее приобретение. Пока кредит не будет полностью погашен, машина будет в залоге у банка или автосалона.
  • Оформлен кредит потребительский. То есть владелец взял кредит у банка на определенную сумму наличными, под залог машины. Пока заем не будет полностью выплачен, автомобиль будет числиться в залоге.
  • Взят заем под залог машины в частной финансовой организации.

Как правило, ПТС в таких случаях кредитор (или иной займодатель) оставляет себе, чтобы заемщик не смог без его ведома продать автомобиль. Но некоторые предприимчивые продавцы идут в ГИБДД, заявляют об утере техпаспорта, получают дубликат, и выставляют машины на продажу.

Чтобы купленный автомобиль не оказался в залоге, нужно его тщательно проверить до покупки.

Как проверить автомобиль на залог до покупки

Если автомобиль продается по дубликату ПТС – это повод для покупателя насторожиться. Конечно, владелец мог потерять техпаспорт, или в нем могло закончится место для внесения владельцев, но лучше не рисковать, а провести проверку на залог.

Узнать, в залоге машина или нет, можно в реестре залогов на сайте Федеральной нотариальной палаты. Сделайте скрин результата проверки. А еще лучше – возьмите справку об отсутствии залога у нотариуса. Этот документ защитить вас в суде, если возникнут какие-либо проблемы.

Проверка на залог производится и онлайн-сервисами, такими как Avtocod.ru или Автотека. Услуга платная. Например, автокод берет за отчет 399 рублей, но покупатель получает помимо информации о залоге и другие полезные сведения: о ДТП, численности в угоне, запрете на регистрацию, утилизации и многом другом.

Что нужно делать, если купил автомобиль в залоге

Если купил залоговый автомобиль, нужно подготовиться к судебному разбирательству и оценить свои шансы на успех.

Порядок действий должен быть следующим:

Обратиться к адвокату

Разумеется, много полезной информации можно найти на просторах интернета. Но лучше, если за ваше дело возьмется профессионал.

Интересы кредитора на суде будет представлять штатный юрист, имеющий опыт в подобных делах. И отстоять за собой автомобиль без квалифицированной юридической помощи вы не сможете.

Проверить, когда была приобретена машина

1 июля 2014 года в Гражданский кодекс внесены изменения, защищающие добросовестных покупателей в случае приобретения залоговых машин. Пункт 2 статьи 352 ГК гласит, что если на момент покупки залога на автомобиле не было, и покупатель в этом удостоверился, кредитор теряет право на автомобиль.

Машины, приобретенные до введения данных поправок, не попадают под их действие. То есть, если покупка свершилась до 1 июля 2014 года, машина, скорее всего, отойдет в собственность банка (кредитора).

Проверить, зарегистрирован ли залог

Залог автомобиля можно проверить в реестре уведомлений о залоге. Проверка бесплатная, и любой покупатель может воспользоваться сервисом.

Банк не обязан регистрировать залог, и если он этого не сделает, данных о машине в реестре не будет. Судебная практика говорит о том, что это обстоятельство сыграет на руку покупателю, который купил залоговое авто. Если он никак не мог узнать о залоге, и машина приобреталась добросовестно, суд лишит кредитора прав на данный автомобиль.

Но если окажется, что залог был зарегистрирован до совершения сделки, а покупатель не проверил автомобиль на залог, решение суда будет в пользу кредитора. Покупатель лишится приобретенной машины.

Проверить документы на машину

Пересмотрите документы на автомобиль, полученные от продавца:

  • ПТС и СТС не должны содержать отметок о залоге машины.
  • ПТС должен быть оригиналом, а не дубликатом.
  • Договор не должен содержать сведений о наличии обременений на автомобиле.

Если в документах присутствует прямое или косвенное указание на залог, значит, покупатель не мог о нем не знать. Эти обстоятельства сыграют в пользу кредитора, и покупатель лишится машины.

Кроме того, цена автомобиля в договоре должна соответствовать рыночной. Если сумма договора занижена, например, продавец попросил не указывать стоимость машины целиком, чтобы заплатить меньше налог с продажи, этот факт сыграет не в пользу покупателя. Суд посчитает, что покупатель получил скидку, так как знал о залоге.

Как снять обременения с автомобиля

Если купил залоговое авто, то все, что остается делать – это подавать в суд и снимать залог. Придется доказывать свою добросовестность, как покупателя.

Посетите адвоката, имея на руках все документы по делу. Он оценит ваши шансы, поможет с составлением искового заявления.

Если машина числилась в реестре залогов на момент покупки, но вы не проверили этот факт – шансов сохранить за собой машину почти нет. Остается еще один вариант – выплатить долг бывшего владельца кредитору и снять залог с машины. Если сумма к оплате не велика, возможно, и есть в этом смысл.

Можно ли купить автомобиль в залоге

Честный продавец всегда скажет покупателю, что автомобиль залоговый. Могли так сложиться обстоятельства, что его материальное положение ухудшилось, и платить кредит он не может. Тогда он решил продать машину, чтобы расплатиться с остатком долга, снять залог с авто и потратить остаток на свои личные нужды.

В данном случае договор купли-продажи должен быть составлен с учетом этих условий. Лучше, если этим будет заниматься грамотный юрист. К договору оформляется дополнительное соглашение, так как сделка будет проходить в несколько этапов:

  • покупатель передаст продавцу часть суммы за машину;
  • продавец выплатит остаток долга по кредиту, снимет залог с автомобиля, получит справку о закрытии залога.
  • стороны подпишут договор купли-продажи на автомобиль, и покупатель передаст продавцу остаток суммы.

Вывод: Чтобы не купить залоговый автомобиль – тщательно проверяйте его до покупки. Лучше взять справку об отсутствии залога от нотариуса. Но если так случилось, что купил авто в залоге – придется снимать его через суд, привлекая грамотного юриста.

Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Яндекс.Новости
Комментарии
Запомнить
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Вы купили залоговый авто. Что делать?
Как оформлять куплю-продажу автомобиля по доверенности
На что была способна легендарная ИСУ-152: от Великой Отечественной до Чернобыля
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 15 моделей
D Premium
Genesis G70 и еще 24 модели
Пикапы
Great Wall Poer и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростов-на-Дону Екатеринбург Брянская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2022 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться