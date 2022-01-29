Вы купили залоговый авто. Что делать?
- Что такое залог на автомобиль
- Чем опасна покупка залоговой машины
- Как авто оказывается в залоге
- Как проверить автомобиль на залог до покупки
- Что нужно делать, если купил автомобиль в залоге
- Обратиться к адвокату
- Проверить, когда была приобретена машина
- Проверить, зарегистрирован ли залог
- Проверить документы на машину
- Как снять обременения с автомобиля
- Можно ли купить автомобиль в залоге
Что такое залог на автомобиль
Залог является средством обеспечения выполнения должником обязательств перед кредитором. Это значит, что при прекращении платежей заемщиком, кредитор будет вправе забрать предмет залога – машину, в счет погашения долга.
В качестве залога могут выступать не только автомобили, но и другое имущество заемщика, например, недвижимость. Но если при сделках с недвижимостью справка об отсутствии залога является обязательным документом, то в случае с автомобилями таких требований нет. Все зависит от честности продавца и бдительности покупателя. Иногда о том, что купил автомобиль в залоге, покупатель узнает только после получения судебной повестки.
Чем опасна покупка залоговой машины
Если купил залоговую машину, последствия могут быть различными. Покупатель, убедившийся в отсутствии залога до покупки, и имеющий на руках выписку из залогового реестра, может быть признан судом добросовестным. Он сохранит за собой автомобиль, а залог будет снят, и переоформлен на другое имущество заемщика.
Если суд установит, что у продавца на руках был дубликат ПТС, а машина на момент продажи числилась в реестре залогов, доказать свою добросовестность покупателю будет тяжело. Он мог проверить автомобиль на залог, но не сделал этого, либо же знал о залоге, и сознательно купил эту машину, получив со сделки определенную выгоду (возможно, продавец дал ему хорошую скидку). В таком случае суд будет на стороне кредитора, и машину изымут в его пользу.
Как авто оказывается в залоге
Машина может оказаться в залоге, если:
- Оформлен автокредит на ее приобретение. Пока кредит не будет полностью погашен, машина будет в залоге у банка или автосалона.
- Оформлен кредит потребительский. То есть владелец взял кредит у банка на определенную сумму наличными, под залог машины. Пока заем не будет полностью выплачен, автомобиль будет числиться в залоге.
- Взят заем под залог машины в частной финансовой организации.
Как правило, ПТС в таких случаях кредитор (или иной займодатель) оставляет себе, чтобы заемщик не смог без его ведома продать автомобиль. Но некоторые предприимчивые продавцы идут в ГИБДД, заявляют об утере техпаспорта, получают дубликат, и выставляют машины на продажу.
Чтобы купленный автомобиль не оказался в залоге, нужно его тщательно проверить до покупки.
Как проверить автомобиль на залог до покупки
Если автомобиль продается по дубликату ПТС – это повод для покупателя насторожиться. Конечно, владелец мог потерять техпаспорт, или в нем могло закончится место для внесения владельцев, но лучше не рисковать, а провести проверку на залог.
Узнать, в залоге машина или нет, можно в реестре залогов на сайте Федеральной нотариальной палаты. Сделайте скрин результата проверки. А еще лучше – возьмите справку об отсутствии залога у нотариуса. Этот документ защитить вас в суде, если возникнут какие-либо проблемы.
Проверка на залог производится и онлайн-сервисами, такими как Avtocod.ru или Автотека. Услуга платная. Например, автокод берет за отчет 399 рублей, но покупатель получает помимо информации о залоге и другие полезные сведения: о ДТП, численности в угоне, запрете на регистрацию, утилизации и многом другом.
Что нужно делать, если купил автомобиль в залоге
Если купил залоговый автомобиль, нужно подготовиться к судебному разбирательству и оценить свои шансы на успех.
Порядок действий должен быть следующим:
Обратиться к адвокату
Разумеется, много полезной информации можно найти на просторах интернета. Но лучше, если за ваше дело возьмется профессионал.
Интересы кредитора на суде будет представлять штатный юрист, имеющий опыт в подобных делах. И отстоять за собой автомобиль без квалифицированной юридической помощи вы не сможете.
Проверить, когда была приобретена машина
1 июля 2014 года в Гражданский кодекс внесены изменения, защищающие добросовестных покупателей в случае приобретения залоговых машин. Пункт 2 статьи 352 ГК гласит, что если на момент покупки залога на автомобиле не было, и покупатель в этом удостоверился, кредитор теряет право на автомобиль.
Машины, приобретенные до введения данных поправок, не попадают под их действие. То есть, если покупка свершилась до 1 июля 2014 года, машина, скорее всего, отойдет в собственность банка (кредитора).
Проверить, зарегистрирован ли залог
Залог автомобиля можно проверить в реестре уведомлений о залоге. Проверка бесплатная, и любой покупатель может воспользоваться сервисом.
Банк не обязан регистрировать залог, и если он этого не сделает, данных о машине в реестре не будет. Судебная практика говорит о том, что это обстоятельство сыграет на руку покупателю, который купил залоговое авто. Если он никак не мог узнать о залоге, и машина приобреталась добросовестно, суд лишит кредитора прав на данный автомобиль.
Но если окажется, что залог был зарегистрирован до совершения сделки, а покупатель не проверил автомобиль на залог, решение суда будет в пользу кредитора. Покупатель лишится приобретенной машины.
Проверить документы на машину
Пересмотрите документы на автомобиль, полученные от продавца:
- ПТС и СТС не должны содержать отметок о залоге машины.
- ПТС должен быть оригиналом, а не дубликатом.
- Договор не должен содержать сведений о наличии обременений на автомобиле.
Если в документах присутствует прямое или косвенное указание на залог, значит, покупатель не мог о нем не знать. Эти обстоятельства сыграют в пользу кредитора, и покупатель лишится машины.
Кроме того, цена автомобиля в договоре должна соответствовать рыночной. Если сумма договора занижена, например, продавец попросил не указывать стоимость машины целиком, чтобы заплатить меньше налог с продажи, этот факт сыграет не в пользу покупателя. Суд посчитает, что покупатель получил скидку, так как знал о залоге.
Как снять обременения с автомобиля
Если купил залоговое авто, то все, что остается делать – это подавать в суд и снимать залог. Придется доказывать свою добросовестность, как покупателя.
Посетите адвоката, имея на руках все документы по делу. Он оценит ваши шансы, поможет с составлением искового заявления.
Если машина числилась в реестре залогов на момент покупки, но вы не проверили этот факт – шансов сохранить за собой машину почти нет. Остается еще один вариант – выплатить долг бывшего владельца кредитору и снять залог с машины. Если сумма к оплате не велика, возможно, и есть в этом смысл.
Можно ли купить автомобиль в залоге
Честный продавец всегда скажет покупателю, что автомобиль залоговый. Могли так сложиться обстоятельства, что его материальное положение ухудшилось, и платить кредит он не может. Тогда он решил продать машину, чтобы расплатиться с остатком долга, снять залог с авто и потратить остаток на свои личные нужды.
В данном случае договор купли-продажи должен быть составлен с учетом этих условий. Лучше, если этим будет заниматься грамотный юрист. К договору оформляется дополнительное соглашение, так как сделка будет проходить в несколько этапов:
- покупатель передаст продавцу часть суммы за машину;
- продавец выплатит остаток долга по кредиту, снимет залог с автомобиля, получит справку о закрытии залога.
- стороны подпишут договор купли-продажи на автомобиль, и покупатель передаст продавцу остаток суммы.
Вывод: Чтобы не купить залоговый автомобиль – тщательно проверяйте его до покупки. Лучше взять справку об отсутствии залога от нотариуса. Но если так случилось, что купил авто в залоге – придется снимать его через суд, привлекая грамотного юриста.
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 8 860 000 РBMW 6 серии 2022 в Москве
- 490 000 РNissan Almera Classic 2007 в Москве
- 6 770 000 РHyundai Palisade 2021 в Москве
- 3 530 000 РLand Rover Discovery Sport 2018 в Москве
- 1 190 000 РChevrolet Orlando 2013 в Москве
- 8 780 000 РMercedes V-класс 2020 в Москве
- 10 169 503 РLincoln Navigator 2021 в Москве
- 16 500 000 РMercedes G-класс 2019 в Москве
- 9 090 000 РMercedes S-класс 2015 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий